Revoluția Română: „Spionii CIA au recunoscut un lucru”

Traseul primilor muncitori din municipiul Arad care au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva regimului comunist, în 21 decembrie 1989, a fost refăcut, joi, de zeci de persoane, multe dintre acestea participând la marş şi în urmă cu 34 de ani.

Locul de pornire a fost vechea Întreprindere de Orologerie Industrială. Acolo s-au adunat zeci de persoane, în mare parte revoluţionari şi reprezentanţi ai autorităţilor, asistând la o slujbă religioasă. Participanţii la comemorări au plecat apoi spre fosta fabrică de strunguri, unde în urmă cu 34 de ani li s-au alăturat alţi muncitori primilor revoluţionari, transmite Agerpres.

Grupul de persoane, din care au făcut parte şi familii îndoliate, a participat şi la o slujbă de pomenire a eroilor, care a avut loc la Biserica parohială Arad Şega II din Piaţa UTA. Comemorările au continuat la Troiţa Eroilor din Cimitirul Eternitatea şi la Crucea Eroilor din Piaţa Revoluţiei, unde au fost depuse coroane de flori.

„Muncitorii de la Orologerie au ridicat oraşul Arad la nivel mondial, lucru recunoscut de spionii CIA, care vorbeau de Timişoara şi Arad – al doilea oraş al Revoluţiei. (…) În urmă cu 34 de ani, la Orologerie erau foarte mulţi oameni. Eu nu am vrut să ies în evidenţă la acele proteste, dar un om mi-a spus la un moment dat că eu ştiu să vorbesc şi mi-a cerut să o fac. Şi am vorbit, i-am organizat pe oameni şi am făcut un cordon de luptători care s-a aşezat între demonstranţi şi Armată, pentru a nu fi ucis niciun militar. E foarte greu să privesc în urmă…”, a declarat actorul Valentin Voicilă, liderul revoluţionarilor arădeni din 1989.

Participanţii şi-au amintit cum directorii de fabrici încercau prin ameninţări să îi blocheze să iasă în stradă.

„În 1989 lucram la Orologerie şi au venit colegii să ieşim în stradă, dar ne-au blocat cei din conducere, au închis poarta şi ne-au ameninţat că ne lasă fără loc de muncă. Am stat o oră blocaţi, până când am auzit focuri de armă în apropiere, şi atunci am fugit pe unde am putut, am sărit gardul şi am mers să participăm alături de cei care erau deja în stradă”, a spus Bognar Levente, revoluţionar.

Unii dintre cei care au parcurs după 34 de ani traseul demonstranţilor au remarcat că semnele Revoluţiei au dispărut din oraş.

„Nu prea mai există semne ale Revoluţiei prin locurile în care ţinem comemorările, erau plăci memoriale cu ani în urmă. E păcat”, a spus un participant.

Manifestările comemorative vor continua vineri şi sâmbătă, urmând să fie depuse coroane de flori în locuri în care au luptat sau au murit revoluţionari. Tot în aceste locuri vor avea loc slujbe religioase.