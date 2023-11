Se zbat bieții nou-născuți într-o lume nebună, nebună!

Sinistrul de la spitalul Al-Shifa din Gaza, devenit teritoriu de luptă între Israel și Hamas, în câteva imagini

Some of them were born by caesarean section For mothers killed by Israel They are orphans

terrorist Israel is gaining strength and is practicing its brutality on those in Al-Shifa Hospital They stormed the hospital

How long will we stand helpless#أنقذوا_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/80usk5cFYp — Faten Abd El_Rahman (@FatenAb16089994) November 15, 2023

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) şi coordonatorul pentru ajutoare de urgenţă al ONU, Martin Griffiths, şi-au exprimat îngrijorarea faţă de operaţiunea militară israeliană de la spitalul Al-Shifa din Gaza, transmite miercuri AFP.

„Sunt îngrozit de informaţiile despre raiduri militare la spitalul Al-Shifa”, a scris Griffiths în reţeaua X.

Misiunea israeliană la sediul Naţiunilor Unite din Geneva a reacţionat întrebând în aceeaşi reţea dacă mesajul oficialului ONU a fost publicat „înainte sau după întâlnirea cu ministrul iranian de externe” şi dacă Griffiths „i-a cerut să înceteze finanţarea şi înarmarea unei organizaţii teroriste care foloseşte spitalele ca ascunzătoare”. Israelul a solicitat Organizaţiei Naţiunilor Unite „să nu mai fie folosită ca pion” de Iran.

Griffiths a insistat că „protecţia nou-născuţilor, a pacienţilor, a personalului medical şi a tuturor civililor trebuie să primeze faţă de orice altă preocupare” şi a subliniat că „spitalele nu sunt câmpuri de luptă”.

Ulterior, el a trimis presei o înregistrare video în care afirmă că „Hamas nu trebuie, nu ar trebui să folosească un loc cum este un spital pentru a se apăra”, însă urmărirea conducerii islamiste palestiniene nu ar trebui folosită ca pretext pentru a ataca militar un spital. „Apreciem că aceste două chestiuni sunt la fel de importante şi pot fi înţelese la fel de bine de ambele părţi” în conflict.

„Înţeleg că israelienii încearcă să îi găsească pe liderii Hamas, dar aceasta nu este răspunderea noastră. Problema noastre este să protejăm populaţia din Gaza”, a spus el, adăugând că este îngrijorat de „soarta pacienţilor dintr-un spital care nu funcţionează”.

CICR a reamintit că „pacienţii, personalul medical şi civilii trebuie protejaţi permanent” şi a afirmat că este în contact cu „autorităţile competente”.

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apreciat într-un mesaj pe X că „informaţiile despre o incursiune militară în spitalul Al-Shifa sunt profund îngrijorătoare”, iar organizaţia pe care o conduce a pierdut din nou legătura cu personalul sanitar din spital.

ONU estimează că în unitatea medicală respectivă se află circa 2300 de oameni – pacienţi, personal medical şi strămutaţi – în condiţii dezastruoase, fără apă şi electricitate.

Pe de altă parte, o oficialitate militară israeliană de rang înalt a afirmat că trupele israeliene au descoperit arme şi ”infrastructură teroristă” în timpul unei operaţiuni aflate încă în desfăşurare în interiorul spitalului Al-Shifa din Fâşia Gaza.

Reprezentantul armatei israeliene, care a ţinut să rămână anonim, a precizat că ulterior vor fi furnizate probe video în această privinţă.

El a declarat presei că nu au avut loc lupte în interiorul complexului medical după sosirea soldaţilor israelieni în cursul nopţii de marţi spre miercuri.

”Soldaţi ai Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) au găsit deja arme şi altă infrastructură teroristă. În ultima oră, am văzut probe concrete că teroriştii Hamas folosesc spitalul Shifa drept centru terorist”, mai spus reprezentantul armatei israeliene.

Hamas a respins însă acuzaţia. ”Această afirmaţie nu este altceva decât o continuare a minciunilor şi propagandei ieftine prin care (Israelul) încearcă să dea o justificare pentru infracţiunea sa menită să distrugă sectorul sănătăţii din Gaza”, indică Hamas într-o declaraţie.

Oficialitatea israeliană a afirmat că soldaţii au început ”o operaţiune ţintită şi extrem de precisă”, dar nu a menţionat cât va dura ea.

Israelul susţine de câţiva ani că militanţii Hamas folosesc Al-Shifa, cel mai mare spital din Fâşia Gaza, drept acoperire pentru operaţiunile lor.

Acelaşi reprezentant al armatei israeliene a afirmat că patru militanţi Hamas au murit într-un schimb de focuri în exteriorul spitalului Al-Shifa.

Here’s a recorded conversation between a doctor working inside al-Shifa Hospital and Israeli forces just before Gaza’s largest medical complex was raided. pic.twitter.com/O0Il2VjQaX — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 15, 2023

This is the Al-Shifa Hospital in Gaza. Imagine how hard staff at CNN and The New York Times have to work to whitewash Israeli atrocities. pic.twitter.com/OMvF6Ba8zw — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) November 15, 2023

🚨 footage: Martyrs are scattered on the ground all around Al-Shifa Hospital. No words, just no words❗️ pic.twitter.com/zSRodAQjko — Nour Naim| نور نعيم (@NourNaim88) November 15, 2023

Doubling down on its war crimes and the crimes against humanity, the Israeli forces have now raided Al-Shifa hospital, Gaza’s largest health facility, which was already facing power, water, and medicine cuts. Those supporting Israel’s so-called „right to defend itself” & opposing… pic.twitter.com/ENQZ6OFA90 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) November 15, 2023

Premature babies at al-Shifa Hospitals cry desperately for help, as the Israeli siege of the hospital continues for the fourth day. No food, water, electricity or aid has been allowed in. pic.twitter.com/XmT8XQhxZS — Quds News Network (@QudsNen) November 14, 2023