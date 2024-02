Statistică revoltătoare în județul lui Buzatu

Numărul copiilor cu vârsta de până în trei ani diagnosticaţi cu malnutriţie proteino-calorică este în creştere în judeţul Vaslui, potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), în cursul anului trecut fiind luaţi în evidenţă 72 de astfel de copii, faţă de 62 în cursul anului 2022.

Conform autorităţilor sanitare, creşterea numărului copiilor cu malnutriţie a fost una constantă în judeţ în ultimii ani, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în localităţile rurale.

„Faţă de anul 2022, în 2023 în judeţul Vaslui au fost luaţi în evidenţă cu malnutriţie proteino-calorică 72 copii cu vârste cuprinse între 0-3 ani, din care 61 cazuri sub 1 an. La sfârşitul anului 2023 au rămas în evidenţa medicilor pediatri 97 cazuri de malnutriţie proteino-calorică în rândul copiilor 0-3 ani, din care 39 cu vârsta sub 1 an. Ponderea cea mai mare a cazurilor luate în evidenţă se înregistrează în mediul rural, fapt ce poate fi asociat cu un nivel de trai mai scăzut şi cu o alimentaţie necorespunzătoare cantitativ şi calitativ”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSP Vaslui, Mihaela Topliceanu.

Reprezentanţii DSP Vaslui au subliniat importanţa consultaţiilor prenatale în rândul femeilor care doresc să devină mame, pentru prevenţia naşterilor premature şi a mortalităţii infantile.

„Nutriţia din timpul sarcinii şi în perioada postnatală are consecinţe asupra sănătăţii pe termen lung. Aşadar, starea de sănătate şi nutriţia femeii înainte de concepţie şi în timpul sarcinii influenţează dezvoltarea ulterioară a copilului. Mamele tinere şi femeile care vor să devină mame trebui să conştientizeze faptul că îngrijirea prenatală, o alimentaţie corespunzătoare, cantitativ şi calitativ, contribuie la menţinerea unei stări optime de sănătate atât a mamei, cât şi a nou-născutului”, a mai spus Mihaela Topliceanu.

Aceasta a menţionat că Ministerul Sănătăţii derulează Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului, care se desfăşoară şi la nivelul judeţului Vaslui.

„În cadrul subprogramului de nutriţie şi sănătate a copilului, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui şi Spitalul Municipal de Urgenţă ‘Elena Beldiman’ Bârlad derulează Intervenţia Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere, care se adresează bebeluşilor cu greutatea sub 2.500 de grame şi copiilor cu greutatea de până la 3.000 de grame până la vârsta de trei luni, cu scopul recuperării nutriţionale. De asemenea, reţeaua de asistenţă medicală comunitară coordonată metodologic de DSP Vaslui monitorizează copiii cu greutate mică la naştere pentru a fi luaţi în evidenţă şi, după caz, asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari sesizează serviciul social la nivel local”, a precizat reprezentantul DSP Vaslui.

