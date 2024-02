Ce sfat a primit Edi Iordănescu de la sora sa

Edi Iordănescu a reușit o mare performanță în cariera sa, ducând România la turneul final al EURO 2024, care are loc în această vară în Germania, și nu oricum, ci de pe primul loc al unei grupe preliminare ce avea Elveția drept super favorită. Deși FRF are deja pregătit un nou contract pentru Iordănescu Junior care să înceapă imediat după turneul final și să aibă capăt de linie încheierea preliminariilor pentru CM 2026, perioadă care include și o nouă campanie în Divizia C a Ligii Națiunilor. Selecționerul nu a fost prezent la recenta tragere la sorți a grupelor diviziei C a Ligii Națiunilor, ținută la Paris, deoarece o infecție virală l-a zdruncinat foarte serios, necesitând inclusiv internarea în spital.

Sora mai mică a selecționerului, Maria Iordănescu, prezentatoare la postul Prima TV, este îngrijorată de faptul că Edi se consumă enorm sufletește pentru toate problemele din activitatea sa și recunoaște că l-a sfătuit că ar fi mult mai bine dacă ar lua decizia retragerii din fotbal.

„Edi seamănă din ce în ce mai mult cu tata. Mi-aș permite eu să fac această afirmație. Și când spun asta mă refer la faptul că ascultă sfaturile celor din jur, dar pune în aplicare doar ce consideră el.

Așa cum făcea și tata, de altfel. Eu i-am spus că da, mi-aș dori pentru el, la un moment dat, să se liniștească și să o ia pe altă cărare. Domeniul în care activează acum este unul consumator de hai să nu spun energie.

Ar fi prea puțin, aș minimiza mult fenomenul. Consumator de spirit, de suflet. Te macină pe interior” – a dezvăluit Maria Iordănescu publicației Unica.