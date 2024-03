Suporterii Rapidului nu mai acceptă: „Bergodi trebuie demis!”

Suporterii Rapidului nu mai acceptă. Înfrângerea Rapidului la Craiova, 1-2 cu Universitatea, după ce giueleșteni au avut 1-0 și om în plus, a aprins rău de tot spiritele la echipa de lângă Podul Grant.

Și cel care este considerat vinovat de incapacitatea echipei de a gestiona o situație atât de favorabilă este antrenorul italian Cristiano Bergodi. Nu este antrenor de titlu, cu care să câștigi campionatul! – este verdictul multora dintre fani și nu numai a lor.

Marele ghinion al celui căruia acum i se cere capul după ce nu cu mult timp în urmă i se căuta material pentru a i se ridica o statuie este faptul că acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu au făcut această deplasare alături de suporteri. Iar această postură inedită le-a permis să facă o rafiografie cât mai exactă a stării de spirit a galeriei. Iar concluzia trasă este că fanii nu mai au încredere în Bergodi după cele două înfrângeri consecutive din play-off, 1-2 acasă cu Farul și acum același scor la Craiova.

Aceeași opinie o are și fostul finanțator din Giulești, Nicolae Cristescu, acesta făcând parte din delegația Rapidului la Craiova.

După părerea mea, da, Cristiano Bergodi este în pericol. Eu zic că Bergodi ar trebui să fie schimbat.

Ar trebui să-i impui victorii în următoarele etape, în următoarele 2-3 meciuri. Joc superb în prima repriză, iar în a doua repriză n-am mai jucat nimic. Nimeni nu mai vorbește. Suntem extrem de triști, de abătuți.

Nu avem nicio explicație. Niciunul nu știe ce să zică. Va fi un drum de întoarcere al tristeții. Nu înțelege nimeni nimic după o primă repriză în care ai dominat. Suporterii au cântat absolut tot meciul.

Am stat o jumătate de oră după finalul meciului ca să se elibereze stadionul. Suporterii au cântat, au susținut echipa în continuare. Echipa a venit la peluză. Suporterii nu i-au contestat sub nicio formă.

Toată peluza a cântat. Este o galerie deosebită, rar am văzut așa ceva. Au avut un comportament bun. Nu a înjurat nimeni conducerea, nu există așa ceva. N-a fost nicio incitație.

Și fostul președinte al Rapidului, ex-arbitrul Constantin Zotta, are aceeași opinie:

„Eu nu mă mir dacă îl schimbă pe Bergodi. Acum, după meciul din seara asta. Uite, după fazele astea. E clar că nu mai gestionează vestiarul. Și după înfrângeri, din ce vedem în reacțiile lui Papeau și Braun.

Tu, clubul Rapid, trebuie să îi sancționezi pe Papeau și Braun după astfel de reacții. Și sunt doi jucători importanți. Dacă nu se întâmplă ceva acolo, lucrurile iau amploare.Nu e OK nici schimbarea lui Papeau, atât de devreme”