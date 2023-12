Tolontan – o chestiune de obraz 

Jurnalistul sportiv și deontolog într-ale investigațiilor (uneori servite), Cătălin Tolontan a publicat în Libertatea o opinie care se vrea și o mare operă deontologică, morală și civică pentru presa din România. Ea se intitulează: „Cât de liber e internetul românesc: doar două site-uri au publicat informațiile investigației despre „vulnerabilitatea premierului Ciolacu”.

Titlu, nu glumă! Operă de profesionist!? El este lung ca un cîrnat pentru a arăta cititorilor cît de slabă, de nedreaptă și de controlată este presa din țara noastră. Mai puțin Libertatea și G4 Media, două dintre publicațiile cu ifose de organ al cetățeanului.

Cum debutează Tolontan în acest subiect? Reproduc: „Sorina Stan Docuz, om de afaceri care orbitează în zona politică Robert Negoiță, PSD, Marcel Ciolacu, se folosește economic de influența sa pe lângă premier, a scris G4Media. Informația a fost blocată public”

Mai reproduc din opera lui Tolontan: „Din toată presa „mainstream”, în afară de G4Media, autorii investigației și cei care dețin meritul descoperirii, doar Libertatea a preluat pe larg informațiile expuse public. Altfel zis, din TOP 30, două site-uri s-au „pus rău” cu Marcel Ciolacu, cel mai puternic personaj politic nu doar al momentului, ci și, posibil, starul guvernării țării în următorii ani”.

Ar trebui să-l avertizăm pe Cătălin Tolontan că începe să sufere și de boala profețitului. Când scrii că „două site-uri s-au „pus rău” cu Marcel Ciolacu, cel mai puternic personaj politic nu doar al momentului, ci și, posibil, starul guvernării țării în următorii ani” ar trebui să să te gîndești că s-ar putea ca viziunile tale mai degrabă de loto-prono să se termine prost. Mă rog, chestiune de vocație!?

Toată analiza lui Tolontan este un fel de fake. Dacă în timpul redactării ar fi bătut Google numele lui Ciolacu, Negoiță și Docuz ar fi aflat că subiectul este destul de vechi. Prima dată cazul Cristinei Docuz pe lîngă Marcel Ciolacu a fost semnalat pe 28 septembrie 2022 în Ziarul de Cluj, apoi în Curentul din 3 octombrie. Anul acesta a mai apărut în Top Secret Craiova, iar în 5 octombrie 2023, în Cotidianul, cu același material trimis redacției de Ion Spânu: (https://www.cotidianul.ro/fosta-miss-buzau-amanta-de-mina-a-treia-a-lui-marcel-ciolacu-si-consecintele-discutabile).

În Cotidianul, articolul „Miss Buzău – o amantă de mîna a treia” a avut 25.000 de citiri și 86 de comentarii. Pe Facebook a avut un impact de peste 100.000. Nu m-ar mira ca înaintea celor de la G4Media care au adîncit într-adevăr investigația, stabilind și niște legături care țin mai degrabă de Parchet decît de presă, subiectul Ciolacu-Docuz să mai fi apărut și prin alte părți.

După cum se vede, Libertatea l-a scăpat din vedere, iar acum face morală, încercînd să se scoată alături de G4Media.

Chestiune de obraz!

Că pînă la gîndirea lui Tăpălagă și Tolontan subiectul n-a făcut valuri, iarăși este o exagerare. Iată comentariile cititorilor de pe Cotidianul, între care se află, cu siguranță și un pluton de postaci ai PSD și ai lui Marcel Ciolacu:

Aristotelspune:

03 OCT. 2023 LA 18:01

Niciodata nu am crezut ca acest Ciolacu are figura de barbat serios. Se vede dupa cum vorbeste, mesteca frazele si gesticuleaza. Un ciocoflender de doi lei !!!

un romanspune:

03 OCT. 2023 LA 18:08

Ce mizerie!! Ciolacu trebuie sa demisioneze!!! Si Sorin Constantinescu sa fie dat uitarii in cocina in care se scalda!! Ciolacu demisia!!! Romani, teziti-va!! Romani frumosi si curati ce avem noi in comun cu mocirla asta, ca se numeste Ciolacu sau ca se numeste Constantinescu? Ar trebui sa-i stergem din memoria societatii si sa-i inlocuim cu oameni educati, morali, inteligenti, cu realizari adevarate si nu bani din pacanale de la tineri care-si dau foc debusolati de mizeria unor regi ai covrigilor si ai pacanelelor. Cat despre nefericitele care se prostitueaza, Firea&co…de ce exista mizeria asta in viata noastra? Sa facem curat!

Elena Popaspune:

03 OCT. 2023 LA 18:09

Domnule Spânu, te credeam om serios.

Aresspune:

03 OCT. 2023 LA 18:28

Ce demonstrati prin ghiveciul de mai sus? Care este vinovatia lui Ciolacu?

Concluzia mea este ca asa zisul articol, care trebuia publicat in ziare ce cancan, a fost comandat de cei interesati sa-l discrediteze pe Ciolacu, iar autorul nu este Spanu, care scrie articole dezarticulate din 3 fraze, alambicate si greu de digerat.

Sau si-a schimbat cotidianul profilul? D-le Nistorescu, ce avem noi aici?

singurspune:

03 OCT. 2023 LA 18:31

Foarte interesant articol. Numai bun pentru aia care dorm prin canale, sa se mai culturalizeze si ei.

JamesBlondspune:

03 OCT. 2023 LA 18:33

Am impresia ca dl.i Ion Spânu e ca și ăla din bancul cu Ion și Janos. Ion și Janos stau și beau la birt. La un moment Ion îi trage o palmă lui Janos. Janos : De ce dai mă Ioane? Mă! Voi l-ați omorât pe Mihai Viteazul! Da mă Ioane! Da a fost de mult! No’ mă Janos ! Eu acum am aflat! Și se pare că dacă nu a mers cu intermediarii se încearcă cu presa. Vorba Elenei, te credeam om serios d-le Spânu!

Rammsteinspune:

03 OCT. 2023 LA 18:34

Ai găsit-o pe Elodia, ?…

CIOLACE ESTI BARBAT… da-le muiiiespune:

03 OCT. 2023 LA 18:40

Nationalizeaza afacerea evvreilor cu paccalele …pacanele pacalele. Capuseaza prea mult astia si ne iau de prosti ca pe Harap Alb.

alegatorspune:

03 OCT. 2023 LA 18:42

ciolacule-demisia

..spune:

03 OCT. 2023 LA 18:46

Can, can, o poveste care interesează poate anturajul lui Ciolacu și câțiva rătăciți care mor de curiozități de genul ăsta. Că aia-i caldă undeva și Ciolacu îi verifică temperatura din când în când nu prea trebuie să apară în Cotidianul.

Emilespune:

03 OCT. 2023 LA 18:48

Sunteți dezgustător domnule Ion Spànă. Este de presupus a căror servicii sunt jocurile de noroc și ce se mai petrece asociat în aceste locuri și din ce zonâ sunt cei care le manageriază Era de așteptat un atac violent și josnic de natura celor vizați de intenția prim ministrului Ciolacu de a deranja beneficiarii a zeci de milioane euro pe an. Dar să vă faceți domnule Ion Spânu și din păcate și ziarul Cotidianul vectorul porcăriilor acestor mizerabili cu ingerințe și detalii despre viața privată a unor persoane nu era de așteptat? Sunteți asociat la câteva zeci de săli de jocuri??? De altfel după “jurnalismul de investigație” la 100 de ani rezultând aiurelile cu asasinarea lui Mihai Eminescu era de așteptat orice.

Gaura din covrigu’ de Buzauspune:

03 OCT. 2023 LA 18:49

Daca asta din poza e „amantă de mîna a treia” diseara o impachetez pe nevasta-mea, o trimit la soacra-mea „retur” si imi iau amantă. Ma multumesc si cu una de mîna a saptea ! (da’ nu Firea, ca ma arunc in cap de pe podu’ de la Braila !)

NewsReaderspune:

03 OCT. 2023 LA 18:50

Oare citesc cotidianul sau can-can? Este cam aceeasi calitate jurnalistica.

marinspune:

03 OCT. 2023 LA 18:58

adevarul supara. iar adevarul il vedem toti: un namol si scursurile lui. acestia sunt „alesii” si legaturile lor imbarligate. bleah.

gigelspune:

03 OCT. 2023 LA 19:03

bai baietzi frumosi….

faceti un Las Vegas in mijlocul Dobrogei…

e o oportunitate absolut geniala…

..spune:

03 OCT. 2023 LA 19:09

Aloooo, nea Spanu-le, te deranjeaza comentariile reale la adresa ursarului de nu le postezi? Sau, fin aceeasi tagma a ursarilor faci parte si te deranjeaza?! Bade, te credeam serios candva, observ ca ma insel pe zi ce trece! Doar te intreb:

– De ce pui capac pe tarata ursarului daca cetatenii chiar comenteaza?

– Daca nu iti convin comentariile, de ce mai pui pe acest blog? P.s. articolul e preluat de la ziarul de cluj, jurnalistul Alexa e omul care nu se mai teme de niciun hardau fin politica.

cibspune:

03 OCT. 2023 LA 19:10

Pana la urma e o chestiune privata si dintr-un anumit punct de vedere e strict treaba lui Ciolacu ce face in timpul liber. Transpare insa un anumit nivel, un anumit mediu specific in care inoata premierul. Intrebarea insa, este urmatoarea: cat de jos mai pot cobori padurenii astfel incat sa puna la Victoria pe unul caruia palaria de PM i-a ajuns deja pana la umeri?

marinspune:

03 OCT. 2023 LA 19:10

sunt binevenite articolele care arata colcaiala si jaful „alesilor”. o Tara condusa de paiatze, analfabeti, tradatori, lasi si criminali. cu cat mai namoliti cu atat mai sus la conducerea praduirii Tarii. Felicitari pentru ADEVAR!

un romanspune:

03 OCT. 2023 LA 19:15

Este o stire despre un om politic si despre coruptia lui abjecta. Ciolacu-si plateste prostituata si pe rudele ei cu bani publici! Ciolacu trebuie sa demisioneze! Asa ca nu este stire can-can!! Apreciez articolul bine argumentat si bine documentat.

gicaspune:

03 OCT. 2023 LA 19:18

Chiar daca este o investigatie de felul CAN CAN este nevoie de o desmitire ca si aparitie imediata din partea actualului Premier .Viata celor care se pun in slujba statului trebuieste cunoscuta de noi toti daca si numai daca impactul unor dezvaluiri este obiectiv si adevarat .PSD are mari probleme de imagine aparute o data cu intimplarile de la Crevedia si cu cele ce tin de flagrantul lui Buzatu si acum cu aceste noi dezvaluiri asemenea partidului AUR ce marcheaza negativ evenimentul cu violul si cel cu „ maninca ma micii ” . Daca si pe la AUR apar ceva „amantlîcuri” cine stie de care fel atunci cele doua partide isi pot lua adio de la cistigarea alegerilor .Pe la USR nu apare inca nimic iar pe Ciuca nu il prea vedem mare amator de aventuri nocturne. Poate ar fi normal sa cunostemm, si noi„ pulimea”macar familiile celor care doresc a deveni presedintii neamului romanesc . Sa fie facuta oare diferenta doar prin aparitia acestor dezvaluiri ? Mie imi pare ca da .

Romania Pitoreascaspune:

03 OCT. 2023 LA 19:19

Adica fix peste un an scapam de Marlanul de Sibiu si va urma la rand Covrigarul de Buzau ?

costeaspune:

03 OCT. 2023 LA 19:31

Am văzut & citit despre fufe care s-au combinat cu poolitrucii ca să nu ajungă pe centură sau prostituate de lux o mică perioadă!

Câțuvencuspune:

03 OCT. 2023 LA 19:33

Domnule Ion Spânu v-au dat ignor “amantele de mâna treia” și ați devenit moralist și misogin? Doamna cu pricina prin ce zone se plimbă descoperită are mai multe grade sub acoperire decât pensionarul special Eduard Hellvig, ridicat în grad la pensionare după obiceiul de la armată.

gom0raspune:

03 OCT. 2023 LA 19:46

Idolul lui, Obama, e insurat cu un barbat. ce va mirati?

trainenicaspune:

03 OCT. 2023 LA 19:46

Un aspect secundar, dar cu efecte si in ancheta de fata. Partidele au mult prea multi bani la dispozitie. Legea le acorda inainte un procent din VENITURILE statului, dar niste smecheri pesedisti au modificat legea acum 2-3ani; au mentinut procentul, dar raportat la PIB! Veniturile partidelor s-au multiplicat,incît pur-si-simplu nu mai au ce face cu banii. De aici,contractele uriase de publicitate, cumparare media,etc.

Miorițaspune:

03 OCT. 2023 LA 19:51

La cat e de , nici-o nu-l ia sub aripa ei.

Imi pare rau, dar ati gresit persoana. Nu cred o iota.

Vlad Tepesspune:

03 OCT. 2023 LA 19:52

Nu-i nici o surpriza.

Se apropie alegerile din 2024.

Este inceputul unor atacuri mizerabile, de care nu va scapa nici un candidat !

Aviz celorlalti care se vor incumeta !

Si in America e o filozofie de societate libertina, nu-i nici o problema sa mai calci strimb…dar cind vine vorba de presedinte sau candidat la presedintia SUA, asta trebuie sa fie usa de biserica !

Nu i se iarta nimic.

🤡spune:

03 OCT. 2023 LA 20:17

Bravo, Marcele! O amantă chiar şi la a cincea mână este tot mai bine decât să afli că pe amantă o cheamă Omar Hayssam!

John Hustlerspune:

03 OCT. 2023 LA 20:28

Bă, ieRCe, spunețî-le șî ălora dă la Corentu’ că poza aia faianțată nu are 18 (x 13)! Aveț’ grijă…

Nu contează că-i dă la ca’n ca’n, șî nu contează dacă că’ncă’narii ăia o au luată dă pă un sait dă adulț’!

Altfel, bună bucățica…(editat-redactia)

A inceput SANTAJUL!.spune:

03 OCT. 2023 LA 20:48

A INCEPUT SANTAJUL contra lui Marcel Ciolacu….totul este pus la cale de „MAFIA PACANELELOR” din Romania,dupa ce acestea vor fi externare in afara orasului,conform deciziei premierului.

Sunt bani GREI in miza jocului,iar MAFIA JOCURILOR de NOROC asalteaza prin santaj si cumpararea cotidianelor mass-media articole defaimatoere si instigatoare la adresa lui Marcel Ciolacu.

Si daca are „prietena” tanara CE INTERESEAZA pe „labagii” din MAFIA PACANELELOR !??.

Poate ar fi fost mai bine si onest ca Redactia Cotidianul sa nu se bage in acest RAHAT media !.

nicu olahusspune:

03 OCT. 2023 LA 20:59

Da, da …dar Sorinica este dama bine rau ! Acuma, ce vrea Spanu nu am inteles, vrea sa-i faca rau politic lui Ciolacu , vrea sa fie el Agamemnon Dandanache cel viteaz, este platit de astia cu pacanelele(spagari mari,uriasi !) sau „asteapta provincia”. Toti au amante important este macar sa fie frumoasa si Sorinica este…Spanu s-a facut de ras cu articolul. Este corupt de pacanele !

Greuspune:

03 OCT. 2023 LA 21:07

E la andropauza si are fluturi in stomac. Si iata ca vorbele Danei Budeanu :sa-si lase ”florile” la pastrare pana trec alegerile l-au ajuns din urma pe nea Ciolacu. Se pare ca-i ecologis recicleaza dame…Da avem nevoi de barbati seriosi nu de … poate toti si PSD-ul ori se reorienteaza ori devine o groapa

Voxispune:

03 OCT. 2023 LA 21:08

Cred că-i primul articol al d-lui Spânu de o factură atât de joasă, cancanistică. L-am abandonat după câteva fraze.

Greuspune:

03 OCT. 2023 LA 21:09

E la andropauza si are fluturi in stomac. Si iata ca vorbele Danei Budeanu :sa-si lase ”florile” la pastrare pana trec alegerile l-au ajuns din urma pe nea Ciolacu. Se pare ca-i ecologist recicleaza dame…Da avem nevoi de barbati seriosi nu de … poate toti si PSD-ul ori se reorienteaza ori devine o groapa

vanatorul de trolispune:

03 OCT. 2023 LA 21:16

…astept reactia caltabosului transpirat de buzau, care nu poate fi decat una:demisia!…vad ca s-au activat trolii pe aici, cu tot felul de incercari de minimalizare a problemei…primo, este vba de moralitate!…se lauda caltabosul cu fiul sau…dar unde este mama?…a!,s-a ingrasat si nu mai corespunde protocolului…secondo:o amanta presupune bani multi, mai ales in momentul in care ea este diamant pe langa cacareaza cu care se tine…din salariu de bugetar?…niciodata nu vei reusi sa…concluzie:daca este adevarat-si nu vad sa nu fie-demisia!…chiar daca aceste dezvaluiri sunt opera unei lupte intre factiuni ale serviciilor sau a celor vizati de gargara reformista, daca sunt adevarate, demisia!…omul va vinde si ce a ramas din cocioc sa inmoaie arcul in ce nu a visat nici in visurile lui cele mai erotice…

Miss DR Universespune:

03 OCT. 2023 LA 21:34

Poza cu sânii goi a Sorinei este de la 20 de ani.

Acum arată nașpa banal.

Culmea este ca femei la 35-40 arată acum cum arata Sorina la 20 de ani, cu diferența ca ele au 6 ani de educație superioară peste masterat si realizează pe timpul si pe banii lor mai mult decât DNA, sgg, Parlament, UN si alte ong-uri cu obiective mărețe, cu finanțare decenta dar zero rezultate.

Acestea sunt adevăratele eroine. Ele nu au statui (deși merita), nu se bucura de promovare, de recunoastere si premii – deși arată mai bine decât miss universe si sunt genii demne de premiul Nobel pentru pace si știință.

Avem in schimb aceste panarame ultra-promovate si îmbogățite din bani furați, inclusiv din proiecte cu profit de milioane de euro derulate prin trafic de influenta.

Toate derulate fără probleme datorita coruptiei endemice / sistemice. Coruptia este gheara dracului pe acest pământ materializată in păcatul numit “lăcomie” pe care dracii de corupți o folosesc ca mantră pentru furtul pe care îl orchestreaza din drepturile financiare ale romanilor cinstiti, alocarea de oportunități (fie ca vorbim de job-ul de €10.000/ luna sau licitația de milioane de euro) prin infractiuni de corupție si nu pe criterii meritocratice.

Nu interesează pe nimeni ce alegeri romantice face un politician si pe cine alege el sa iubească.

De reținut aici este ca Ciolacu a cedat la șantaj si i-a trădat pe romani.

Whateverspune:

03 OCT. 2023 LA 21:49

Dl.Ciolacu are amanta ? Vaaai, dar dumnealui e credincios, se inchina pe la biserica, nu-i este rusine sa faca pacate ? Mare ipocrit!

Miss DR Universespune:

03 OCT. 2023 LA 21:52

La categoria “panarame promovate” de adaug pe:

– plasticata aroganta si (editat) Dragusanu, de bani murdari ai interlopilor cu care se cuplează,

– mârțoaga aroganta, slăbănoaga fără sâni si forme, ultra-mediocra, penala la limba, , in fata căreia inclusiv prostovanul trădător SIEmion a cedat ca un pampalau jenant, o mârțoaga vizibil mediocra intelectual si nesuferită in aroganta ei de matracuca tâmpa,

-Crudu si alte n candidate promovate si îmbogățite de mafia care a furat de la romani sute de miliarde de euro prin contracte măsluite cu statul, sume spălate apoi prin presa, agenții de mk, televiziuni care redistribuie banii furați de la romanii cinstiti către aceste prostituate evazioniste cu care au contracte colaborare si/ sau publicitate.

PeeeSeeeDeeespune:

03 OCT. 2023 LA 22:11

De aia vrut să mărească taxele covrigaru de Buzău?Că nu mai avea bani pentru amanta tinerică.Dragii nostri politicieni au și ei / pasiuni ascunse pentru femei…dar nu pe banii noștri vă rugăm! Demisia nemernicule covrigar de Buzău!!!

Avem vase de gatit Zepterspune:

03 OCT. 2023 LA 22:22

Domnilor si doamnelor:

Ati fost imbecilii imbecililor ca ati votat partidele astea. Ce mai vreti acum, un lautar de mana a 7a si o tipesa cu tate…

Unde sunt alegătorii unui Vadim, unde esti Tribunule Nou?

Hopaspune:

03 OCT. 2023 LA 22:32

Bravos! Mă cam săturasem de fasciști și de trădători, se simțea nevoia de aer prospăt, mă rog…

colaborare si/ sau publicitate.

CALTABOS TRANSP.DE BZ !spune:

03 OCT. 2023 LA 22:48

Eu zic…bravo pentru articol.M-au amuzat comentariile si nu astept nimic de la Ciolacu.Caltabos transpirat de Buzau…f buna comparatia.

Radu Humorspune:

03 OCT. 2023 LA 23:09

După cum reiese din articol aceste legătruri amoroase erau cunoscute de mult, dar nu au atărut decât acum când Ciolacu a devenit premier și încearcă să salveze milioane de români de patima aceasta a păcănelelor, care aduce mai degrabă cu una a țăcănelelor ! Încă o dovadă că în politica de sus nu răzbat decât cei șantajabili care pot fi ușor manipulați în caz de ceva… 😎

Mă Rog, Ciolacu n-are decât să plece, dar cu condiția ca păcănelele să dispară din viața românilor și mai ales din interiorul localităților, unde-și desfășurau activitatea, uneori chiatr în proximitatea unor școli.

Unde mai pui că sunt locuri preferate și de distribuitorii de droguri și de tot felul de prostituate și proxeneți !

P.S. Dacă curvele de care s-au înconjurat mai toți politicienii, ar fi criteriu de apreciere a activității lor, mai toți ar primi calificative maxime. Și încă ceva : Mai terminați odată cu Consiliile astea de Administrație, care papă bani grei celor puși acolo, ca să meargă cică lucrurile bine 😉 !

Măcar astea dau din fund, dar ceilalți din ce dau, că din cap, n-au ce !?

Welcome1spune:

04 OCT. 2023 LA 0:42

Ciolacu a mai spus ceva: ”În pandemie, mafia jocurilor de noroc a fost la masa guvernului. În timp ce bisericile și spitalele erau închise, păcănelele erau deschise”.

E campanie electorală (de fapt, e doar ‘încălzirea’), mafioții își dau la gioale… invidii și gelozii… nepotisme și ‘pile, cunoștințe, relații’… ‘ridică-te tu, ca să mă așez eu’… balcanisme!

anti-DDDirectspune:

04 OCT. 2023 LA 0:57

” …multă lume știe că…”

Informatie de calitate marca DDD. Atentie, ala a facut puscarie la zi pentru santaj !

Miorițaspune:

04 OCT. 2023 LA 1:40

Cum are grijă de ai lui să nu-i rănească, așa are grijă și de țară să n-o rănească.

Ai lui sunt primii care îl au ca premier. După aceea urmează și restul.

tomaspune:

04 OCT. 2023 LA 5:05

O cumetreala pe cinste ! Numai fufe politice , unele mai destoinice decat altele ! Nu este de mirare ca am ajuns de rasul curcilor.

O singura concluzie , romanii sunt inerti si sufera de o imensa prostie . Au ajuns in aceasta situatie doar repetand ca papagalii ” noi nu facem politica , nu ne intereseaza” Bravos natiune ! Continuati sa dormiti , imnul de stat a Romaniei se pare ca este acolo degeaba . Cu „desteptarea” cam greu in tara aceasta.

Zalmoxisspune:

04 OCT. 2023 LA 6:16

povestea cu amante sau mamanti sint chestiuni personale. nu ma privesc.

agresivitatea lui sorin constantinescu se vede cu ochilu liber si se pare ca ceea ce a spus a trecut neobservat:

„nu-mi era greu sa ajung direct la ciolacu, cind VREAU eu si unde VREAU eu”

si apoi ceva ce suna aiurea scotind multe in evidenta:

„am zis de amanta lui. e o femeie care e la a 3 a mina…”

interesante repere si concluzii in capul acestui constantinescu… ego cit everestul… frica? enorma! cu tot cu cei 30 de ani de activitate pe scenna politica-economica.

lucraturi fine si subtile pentru ca nu exista actiune fara reactiune si efect fara o anumita cauza… jucatorii se pot frige.

scoaterea pacanelelor in afara oraselor, da asta e o lovitura dura. cam la fel ca si omv-ul…

Asa, și?spune:

04 OCT. 2023 LA 6:21

Câți apărători are Ciolacu! El nu poate veni cu un drept la replica? Nu-si poate demonstra nevinovăția? De-aia le merge politicienilor, pentru ca-i apărați și votați. Atunci nu mai strigați ca vreți demnitari meritocrati, nu cu facultăți de mana a treia ( ca si amantele). Plângeti ca administrația statului este umflata, ca banii publici merg la amante și nepotisme, dar ce faceti? În același timp îl luati în brațe pe cel pe care-l simpatizati politic, dar dați în Spânu. Când scria despre politicienii altor partide, îl elogiati. Acum e …can-can.

Zalmoxisspune:

04 OCT. 2023 LA 6:22

e o femeie la a 3 a mina in sensul ca a avut 3 soti si nu de mina a 3 a cum s-a grabit autorul/ziarul sa mentioneze in titlu…oricum, a deschide articolul cu acest titlu…

femeile casatorite a 3 a oara sint femei de mina a 3 a? jenant sau penibil?

Postăkel Gudurăuspune:

04 OCT. 2023 LA 6:22

Mie-mi pare mai degrabă rău de Ciolacu că nu și-a găsit o amantă mai acătării (EDITAT-RED).Pe partea ailantă nu-mi pasă dacă prim-ministrul poartă chiloți tanga roz cu buline lila.Amantă-neamantă, să scoată păcănelele din oraș.Ce face-n timpul liber e treaba lui. Ce face pentru banii care-i dau e treaba mea.Cât despre pozomanii șantajiști, nițică pârnaie nu le-ar strica.Dacă a avut peste 18 ani femeia, nu e treaba mea ce face.Legea nu interzice amantlâcul.Dă-i înainte Ciolacule.Măcsr atât și tot e bine.Până aici, ți-ai pus pielea-n saramură pentru ceva bun.N-am prea văzut asts în ultimii 30 de ani.Bravo!

disporeanspune:

04 OCT. 2023 LA 7:38

Lasand la o parte ca este un atac c r e t i n cu tenta particulara la adresa Ciolacului pe care de cate ori am considerat ca greseste l-am taxat imediat pe acest forum, autorul comite o badaranie la adresa doamnei respective intrand cu opincile in viata ei. Daca Ciolacu ar fi adus-o pe presupusa amanta in guvern atunci presa serioasa s-ar fi putut eventual ocupa de ea. Dar asa toti ghebosii si untoldistii fara cei sapte ani de acasa au sarit la cap luandu-se la intrecere in badaranii.

anti-AURspune:

04 OCT. 2023 LA 7:55

Fostul sef (DDDirect) a facut puscarie la zi pentru santaj din asta.

corect Whateverspune:

04 OCT. 2023 LA 8:07

Si mai merge si la muntele Atos sa le aduca bunicutelor tamaie si mir. Pe sirena o ”ia” cu agheazma?

pt diasporeanspune:

04 OCT. 2023 LA 8:10

dar e doamna? cata grija ai pt delicata zana.

Constatare:spune:

04 OCT. 2023 LA 8:18

Tara are viitor: Marcel, Nicu si Georgel.

Sa ne traiasca, sa fie sanatosi!

unulspune:

04 OCT. 2023 LA 8:28

Problema este ca hranim o multime de paraziti fara scoala (diplome de la taraba) cu lefuri imense, firme abonate la banii statutului, acestia fiind de fapt nasii, finii,neveste, amante. La primariile de sector, primaria generala, consiliile judetene, etc sunt retele mafiote, bine hranite, bine platite. Pentru acesti mafioti si paraziti vrea Ciolacu sa ne mareasca taxele, impozitele. Nu mai au bani pt clasa parazita.Nu se mai poate face nimic. Sunt intrepatrunse aceste mafii bugetaro-interlope, ca in tarile latino -americane. Nu stiu ce cautam noi in EU. Intrarea in EU a fost o sansa pentru cei ce au parasit si continua sa paraseasca rromanistanul, o sansa pentru tinerii seriosi care au invatat si au ramas in tari civilizate. Aici e lumea a treia in esenta.

Gspune:

04 OCT. 2023 LA 8:45

Adica romanii sunt cu adevarat prosti sau sunt luati de prosti ? Pai aici e vorba de moralitate ( a lu’ ala care merge cu metroul, cu avionu’ la economic si mananca hamburger) sau de coruptia de a plati pipitele si pe rudele lor cu functii in consilii de admin. in companii ale statului ?? Despre asta e vorba !! Ca altfel sa faca ce vrea cu cine vrea. De la asta asteptati meritocratie ?? Si unii zic ca e can-can ! Adica cresc preturile intr’o veselie ca sa fie bani sa fie platite amantele si rudele lor si e can-can ? Cine ne ia ďe prosti ?

Inspector Clusospune:

04 OCT. 2023 LA 8:46

Acest articol imi amintește de stilul scriitoricesc al colegului autorului,cel pe care il „urmăreau elicoptere” la Dăbâca,fostul „Che Guevara” din ardeal.Spânule,dacă nu știi cine a fost „păcăliciul de la păcănele” intră pe youtube să-i vezi prietenii.Vei descoperi acolo pe unul dintre ei,un individ cu care-și face concediile în cele mai luxoase statiuni,un individ cu care a colaborat păcăliciul care se laudă că a făcut și contrafăcut aparate de jocuri de noroc prin anii 90,pe care le-au construit din piese aduse ilegal din China si din ecrane de televizoare stricate, neomologate și fara licenta, vânzându-le unor patroni de cluburi și baruri din Valea Jiului care-i furau la greu cu păcănelele contrafăcute pe minerii ce-și trudeau oasele în subteran.Apoi au extins „afacerea” la nivel national. Niște derbedei ce demult trebuiau să înfunde pușcăria pentru ilegalitățile pe care le-au făcut și pentru că au distrus destine,familii și vieți !Iar păcăliciul vulpoi minte de îngheață apele când afirmă că nu mai are nicio legătură cu păcănelele și jocurile de noroc din România,altfel nu ar avea de ce să-l intereseze măsurile pe care vrea să le ia guvernul !

Gspune:

04 OCT. 2023 LA 8:52

@ diasporean, 7:38,

E atac cretin cu tenta personala ca o ia in Japonia intr’o deplasare de serviciu/delegatie oficiala ??

Castratu’ si banii romanilorspune:

04 OCT. 2023 LA 9:29

Magraoane, plateste-ti (EDITAT-red) din banii tai, ca bugetele locale si bugetul national sunt ale romanilor!

Ia-ti o suta de (editat) , ca nu intereseaza pe nimeni (ca tot castrat esti), da’ plateste-le din banii tai!

Zalmoxisspune:

04 OCT. 2023 LA 10:09

surse de bani: azilele pentru batrini, gazul, pacanelele… ce urmeaza?

Hmmmspune:

04 OCT. 2023 LA 10:11

Cu cine stingi lampa, bre nea Ioane?

Cu Floarea a lu Marita. Nțț, nu e buna nu mai e vergina, Marita are gura mare, sa fie clar, partidul este pentru contra!

Avem si noi demnitatea noastra de barbati la orice varsta! Sa fie vergina!

justinianusspune:

04 OCT. 2023 LA 10:16

… si ce vrei dl Spanu, ca Ciolacu sa fie gay? A gasit si el o femeie sa se cupleze! Daca este inca casatorit, e criticabil, dar sa faci un caz din asta, e nepotrivit!

Conul Mitzu biciclistul.spune:

04 OCT. 2023 LA 11:37

Io ma bucur ca sistemul il pregateste pe acest magraon pentru functia suprema.Noi am mai avut presedinte magraon si romanii au fost tare fericiti.Ce sa facem,de unde nu e nici Dumnezeu nu cere.

Iliespune:

04 OCT. 2023 LA 13:42

Pt aia care se întreabă ce dovedește articolul: arata ca suntem conduși de o clica de libidinoși, care în beți puterii și a banilor, își lasă nevestele pt cve tinerele. Asta arata lipsa de moralitate, de principii sănătoase, de educație etc. Asta arată!

Eduard M😜tZ ot CZern😜witZspune:

04 OCT. 2023 LA 13:59

Aștept „amanta de mâna a treia” a lu’ măCiucă…ăăă…îîî…ăăă…măRog !😜

Hmmmspune:

04 OCT. 2023 LA 14:16

Tovarasu Ilie, ca bine le spui! N-ai uitat ce te-a’nvatat Tovarasa care erea vigilenta cu chestiile astea burgheze!

„Pe la mijlocul anilor 70, Elena a vrut să știe «cum face Violeta dragoste». Câteva zile mai târziu, când i-am pus un magnetofon pe birou, Elena nu se mai sătura ascultând înregistrarea. – Curva dracului, a spus Elena respirând din greu. Ascult-o, dragă, cum șuieră din vârful limbii și cum începe-apoi să urle ca hiena, de-ți sparge timpanele. Din acea zi, Elena a făcut o pasiune pentru Violeta. În aprilie, Elena a cerut să i se instaleze echipament de ascultare în «camera din spate», iar după aceea a început să păstreze casetele cu Violeta. Și altele.”, scrie în cartea „Orizonturi roșii”.

Charliespune:

04 OCT. 2023 LA 15:49

Tare si-a mai iesit din pepeni Spanu cel mai cunoscut jurnalist pesedist pana la sutul in koor primit de Del Ponte de la Dragnea,

daca da in Ciuciu Olacul cu atata mojicie preluata din altii!!!Daca nu era un aurar de Craiova il felicitam, dar nu acum, ci inca

de cand Ciuciu Olacul a creat COALITIA TRADARII NATIONALE si Spanu nu a suflat un cuvintel pe aceasta tema…Sa nu-si dea seama ca acest atac le asigura spatele celor vizati de Ciuciu Olacul, indivizi odiosi atinsi la lingurica de amenintarea nevoalata?

Ce-ar fi Spanule sa faci o analiza pe tema ta de baza, TRAFICUL DE CARNE VIE filiera alchimistului SeMe Yohn/Ivan cu VIOLUL UNEI MINORE? A, nu sunt implicati „americanii” cum perorai diversionist de s-a facut praf Dosarul Caracal unde era vorba de CARNE VIE

pentru Europa, dupa ce politicienii judeteni ai tuturor FACATURILOR Sekuku LE PROBAU CU SCHIMBUL PE FETITZE? Ai fost vinerea care a trecut la oficializarea lui SeMe Yohn/Ivan de Noua Miscare, de Dialog Social cu cetatenii prostocrati ce trebuie i-luminati?

iata un nou modspune:

04 OCT. 2023 LA 15:54

de a sustine ”familia largita” sau lipsa ei, pe principiul nu ne intereseaza viata privata, atunci de ce nu-i propuneti pe Fratii T…sa conduca Romania sunt cei mai indicati…au o viata privata bogata asa cum sper toti „crestinii” CA Ciolacu, CA CAtu si alti din familia cacofoniei ca licenta poetica…

maxtorspune:

04 OCT. 2023 LA 16:31

a citit careva tot?

(pe hartie intrau 6-7 pagini)

Hmmmspune:

04 OCT. 2023 LA 16:42

Prin DEX, amanta inseamna cealalta femeie, cea fara contract, ori la Ciolacu nu este cazul, omul fiind liber de contract.

Dar, sa stam stramb, sa judecam drept!

Ce simte bărbatul față de amantă?

Practic, simte ceea ce nu își dă voie să simtă alături de soție, pentru că și amanta este o femeie, până la urmă. Amanta nu are nimic în plus față de soție. Poate doar mai mult timp, dacă nu este mamă și nu are atâtea roluri asumate, precum soția.

În majoritatea cazurilor de infidelitate, amanta este cea care este sacrificată. Amanta va fi mereu pe planul doi, chiar dacă este unul strălucitor. Ea va fi singură de sărbători, amanta va merge singură în vacanțe, amanta are parte de atenție doar când el are timp și niciodată când va dori ea. Iar procentual, se pare că bărbatul nu prea alege să divorțeze de soție pentru a se căsători cu amanta. Deci? Ană, uite zorile se varsă, lasă-mă să mărg acasă la copchii șî la nevastă…

anti-Amantaspune:

04 OCT. 2023 LA 18:54

Orice om apartine lui, doar, si nu trebuie sa de-a socoteala cuiva cu asta !!! Ce-i aia „infidelitate” ? O inventie a babelor nevorbite ! Cum a ajuns Spanu in categoria aceasta, „iliberala” ? Etatea face rau sanatatii societatii !

Imrespune:

04 OCT. 2023 LA 19:31

Sorin Constantinescu e un GRANDOMAN,vip,gelos,invidios, arogant,neocomunist,GAY,de mana a3a.Amanta e chiar de 1 CLASS ,BRAVO CIOLACU,AI VOTUL MEU!

Miorițaspune:

05 OCT. 2023 LA 4:27

În fotografie Firea abordează o poziție greu de precizat de ce mai are rochie și verde pe ea.

Probabil au învățat-o cum să-ți pui pieptul în față, adică valorile, ca stând șuie să și râzi oleacă.

Dar e frumoasă …, e frumoasă cum de n-am văzut până acum cât de arătoasă și frumoasă e?

E numai bună de președinte de țară!

„Ziarul „Curentul” ilustrează declarația Gabrielei Firea cu o fotografie super-provocatoare”

Daca m-ați provocat, atunci să răspund!

Se duce Mme Firea la Europa și zvârrrl … în spontaneitatea ei își dă o dată la o parte fusta de pe fund să se vadă că are și fund dar e în spate.

Și vede întreaga Europă că au sărăcit-o românii că n-are bani nici de chiloți nu doar de brasieră.

Asa, și?spune:

05 OCT. 2023 LA 6:51

Ce simte femeia față de amant, @Hmmm?

@anti-Amanta, atunci sa nu se mai căsătorească. Când ai semnat „uniunea” (Codul civil), ți-ai asumat și schimbarea de a „nu mai da socoteala”. Lasă „babele nevorbite” în pace.

Radu Humorspune:

05 OCT. 2023 LA 19:19

Hmmmm, să fie Core, să nu fie ea… ?

Numai cine-a avut amante știe cât e de greu de ținut acest minunat secret …. 😎

Hmmmspune:

05 OCT. 2023 LA 23:13

Radu Humor, simpatic!

Subiectul este extrem de sensibil.

Este usor sa filosofezi, sa cochetezi dar sa traiesti, nu cred.

Sunt cele doua cantece care trateaza atat de uman acest subiect!

Ana, zorile se varsa. Ion Bocsa

Ana zorile se varsa

lasa-ma sa marg acasa

La cochii si la nevasta

Ana mandra me frumoasa

stanje lampa de pe masa

Lasa-ma si nu ma lasa

Ca nevasta-i numa

una si cochii tatdeuna

Doru face cale-ntoarsa

Ana zorile sa varsa

si

Adda, Nu plange, Ană

Mă uit la ceas

Badea al meu nu mai apare,

Dar știu sigur c-o să vină,

Că tu nu-i dai de mâncare, draga mea

Să nu fie cu supărare

Dar din inimă îți zic

Că mă doare atât de tare, tare, dar

Dragostea nu crește-n pom

Și știu că-i bine să ai pe cineva cu tine când adormi,

Dar nu uita că tu mai ai încă o șansă

Scapă cât mai poți,

Cât incă ești frumoasă…

Hmmmspune:

05 OCT. 2023 LA 23:34

Ma gandesc ca ADDA ma va ierta ca i-am mancat un „d” din nume.

ADDA Lupii

Într-o poieniță cu mult verde și soare

Oile au ieșit ca să cânte tare

Toate florile și copacii le zâmbesc

Păsările zboară, fluturii trăiesc

Când cerul doarme și luna se odihnește

Oile au rămas singure în poveste

Pământul răsună, lupii sunt tot mai aproape

Vor să fure cântecul inimii ce bate

Și zic: ieși afară, măi ciobane, că ne dă lupii târcoale

Apără-ne, măi ciobane, că ne dă lupii târcoale

Viață, ești frumoasă, doar că, uneori

Sus, pe cerul tău, e așa plin de nori

Stăm sub tine, soare, dă-ne razele

C-a plouat destul peste suflete…

..acum….LASA-NE !spune:

06 OCT. 2023 LA 7:11

Ciol…acum…ar trebui sa isi asume….oarece…si sa plece.Cine ar putea urma ?S-o gasi cineva !!!!

Radu Humorspune:

06 OCT. 2023 LA 23:00

O rog și eu pe Addda să te ierte !

Tu cum îl ierți mereu pe libidinosul ce-ți poartă sâmbetele ? Și de Sus, unde ești tu, și de Jos , de unde nu se mai poate ridica nimic din el 😉

Cât despre amante, sunt ca sarea în bucate :

de la o vârstă, nu mai sunt recomandate !

Dar cei care n-au avut parte de ele la timp și mă refer la femei în general, caută să recupereze mai târziu ( aș zice prea târziu ), atunci când au posibilitatea să cumpere, nu să cucerească ! 😉

Corespune:

07 OCT. 2023 LA 10:31

De fapt, nu gresisem dar a fost un bun prilej sa atrag atentia asupra cantecului, Lupii.

Draga Radu H, nu stiu la cine te referi. In ce ma priveste, am ales intre a fi acra sau a zambi, a doua varianta.

Ce bine ca esti, ce bine ca suntem, ce bine ca avem puterea sa mai vedem realitatea prin lentile roz. Nu as vrea sa pierd acest dar. Este atat de fragila linia intre tristete si lipsa ei. Am cautat antonim la tristete si am gasit bucurie, veselie, voiosie. Ne este cazul. As numi-o mai de graba, o stare de liniste, de impacare. Daca cineva imi spune ca ma iubeste stiu ca, de fapt, are o stare de bine si ma bucur.

Adevarulspune:

08 OCT. 2023 LA 16:25

Dacă dati o căutare pe google după SORINA DOCUZ apar imagini unde vedeți ca acum arată super banal. Are sânii lasati. Nu are inteligenta, educație de top, umor, deci este neatractiva si dpdv intelectual. Lool. Standarde my ass.

Si nu in ultimul rand este soția lui acum, nu?

Alexspune:

17 OCT. 2023 LA 12:06

Nea Ioane ai dat cel mai misto titlu, ai facut cea mai buna documentare.