UE lovește în plin criza îngrășămintelor. Fermierii vor putea primi bani mai repede, iar statele primesc libertate să intervină

Potrivit unui comunicat oficial al Comisiei Europene pe tema crizei îngrășămintelor, noile măsuri vizează direct criza îngrășămintelor.

Comisia subliniază că acestea completează pachetul excepțional de 540 de milioane de euro anunțat anterior prin Planul de acțiune privind îngrășămintele și au scopul de a oferi fermierilor lichiditățile necesare într-o perioadă în care costurile de producție rămân ridicate.

Bruxelles-ul reacționează la criza îngrășămintelor și schimbă regulile PAC, pentru ca fermierii să primească mai repede sprijin financiar

Comisia Europeană explică faptul că modificările introduse în Politica Agricolă Comună permit statelor membre să acorde ajutoare într-un mod mai flexibil și într-un timp mai scurt.

Prima măsură vizează crearea unui nou mecanism de sprijin pentru situații de criză, finanțat prin programele de dezvoltare rurală. Acesta poate fi cofinanțat în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar statele membre pot completa finanțarea cu fonduri naționale de până la 200%.

Pentru reducerea birocrației, sprijinul va putea fi acordat sub forma unei sume fixe pe hectar, prin intermediul planurilor strategice PAC.

Comisia mai precizează că aceste modificări urmăresc ca fermierii să poată beneficia de ajutor într-un interval cât mai scurt, fără proceduri administrative complicate.

Fermierii vor putea primi plățile în avans înainte de termenul obișnuit

Executivul european introduce și o măsură care vizează fluxul de numerar al exploatațiilor agricole.

Statele membre vor avea posibilitatea să acorde plăți directe în avans înainte de 16 octombrie, la un nivel mai ridicat decât până acum. Potrivit Comisiei Europene, această soluție este destinată fermierilor care au nevoie de lichidități pentru achiziția îngrășămintelor și pentru continuarea activității agricole.

În paralel, guvernele vor beneficia de mai multă flexibilitate în gestionarea fondurilor pentru plățile directe aferente anului agricol 2027, astfel încât să poată răspunde mai bine efectelor generate de prețurile ridicate ale îngrășămintelor.

Comisia Europeană transmite că măsurile de sprijin pentru fermierii UE completează ajutorul excepțional de 540 de milioane de euro

Potrivit comunicatului oficial, noile reguli nu înlocuiesc măsurile adoptate anterior, ci le completează.

Comisia amintește că, la 27 iulie, a aprobat un pachet excepțional de sprijin financiar de 540 de milioane de euro, inclus în Planul de acțiune privind îngrășămintele.

Instituția subliniază că obiectivul este reducerea dependenței agricultorilor de șocurile din piață și consolidarea securității alimentare europene.

„Comisia va continua să pună în aplicare planul cu scopul de a reduce expunerea fermierilor la crizele viitoare și, prin aceste acțiuni, de a consolida securitatea alimentară, autonomia strategică și competitivitatea UE”, se arată în comunicatul oficial al Comisiei Europene.

Scumpirea îngrășămintelor rămâne una dintre cele mai mari probleme pentru agricultura europeană

Executivul european explică faptul că măsurile au fost adoptate după ce tensiunile geopolitice și perturbările lanțurilor de aprovizionare au dus la creșterea prețurilor îngrășămintelor în întreaga Uniune Europeană.

Comisia consideră că accesul rapid la finanțare și flexibilitatea oferită statelor membre sunt esențiale pentru ca fermele să își poată continua activitatea și să reducă impactul costurilor ridicate asupra producției agricole.

Prin aceste modificări, Bruxelles-ul încearcă să ofere statelor membre instrumente mai rapide de intervenție, într-un moment în care agricultura europeană continuă să fie afectată de volatilitatea piețelor și de costurile ridicate ale inputurilor agricole.

Află și Aproape 500 de milioane de lei din PNRR, investiți în sănătate