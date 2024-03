Unde se luptă Firea pentru bucureșteni

Prim-vicepreşedintele PSD, senatoarea Gabriela Firea, a precizat că va merge la Parlamentul European cu gândul la bucureşteni şi, dacă românii o vor valida pentru un mandat de europarlamentar, se va lupta pentru accesarea de fonduri europene pentru a dezvolta şi mai mult Capitala României.

„Le mulţumesc colegilor social-democraţi pentru nominalizarea pe lista alianţei PSD-PNL la alegerile europarlamentare. Este un vot de încredere care vine după o perioadă în care am muncit mult pentru oameni, pentru echipa social-democrată şi mă onorează.

Mă bucur că aportul meu ca primar general, senator şi membru al acestui partid nu a fost uitat. Candidatura pentru un post de eurodeputat este una foarte serioasă, iar Parlamentul European este cel mai important for legislativ al Uniunii Europene. Sunt sigură că voi reuşi să muncesc pentru oameni şi din această nouă poziţie în care mă vor trimite, în primul rând, românii prin votul lor. Merg în Parlamentul European cu gândul, bineînţeles, la bucureşteni şi mă voi lupta să putem aduce fonduri europene pentru a dezvolta şi mai mult Capitala României. Îmi va fi de ajutor toată munca pe care am depus-o în mandatul de primar general, când am atras în Bucureşti 1 miliard de euro fonduri europene nerambursabile”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Ea a dat asigurări că se va concentra şi pe problemele femeilor şi va milita pentru respectarea drepturilor acestora, pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, pentru copiii, tinerii şi seniorii României.

„Nu abandonez Bucureştiul. Rămân dedicată acestui oraş care mi-a devenit casă de peste 30 de ani! Am trăit şi muncit în Capitală mai mult ca în orice alt oraş! Voi conduce mai departe Organizaţia PSD Bucureşti cu la fel de multă pasiune şi dăruire pentru oameni”, a transmis Gabriela Firea.

Mihai Tudose, Gabriela Firea şi Claudiu Manda deschid lista PSD pentru europarlamentare, a anunţat joi premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD.

Lista aprobată joi de Consiliul Politic Naţional al PSD îi are pe primele locuri pe Mihai Tudose, Gabriela Firea, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Vasile Dîncu, Gheorghe Cârciu, Dragoş Benea, Dan Nica, Ştefan Moşoiu, Roxana Mînzatu, Andi Cristea, a precizat liderul PSD. Lista va fi una comună cu PNL.