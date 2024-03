Urările SUA pentru România la 20 ani de NATO

Ambasada Statelor Unite ale Americii în România transmite cele mai calde felicitări României și poporului român cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la Alianța Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), se arată într-un comunicat remis pe adresa cotidianul.ro.

În mesaj se mai precizează:

La 29 martie 2004, în prezența secretarului de stat al SUA, Colin Powell, prim-ministrul român Adrian Năstase a înaintat oficial instrumentele de aderare a României către Guvernul SUA, care este depozitarul Tratatului Atlanticului de Nord. Ceremonia a avut loc în „Cash Room” din cadrul Departamentului Trezoreriei al SUA, în Washington, D.C. Acest pas important a marcat intrarea României în NATO în cadrul celui de-al doilea val de extindere de după Războiul Rece, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia.

În acea zi istorică, președintele SUA, George W. Bush, i-a primit pe prim-miniștrii celor șapte națiuni, împreună cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, pe peluza de sud a Casei Albe. În cuvântul de bun venit adresat noilor membri NATO, președintele Bush a reamintit că, „Atunci când a fost fondat NATO, oamenii din aceste șapte națiuni erau prizonierii unui imperiu. Ei au îndurat o tiranie amară, au luptat pentru independență, și-au câștigat libertatea prin curaj și perseverență. Iar astăzi ei sunt alături de noi ca parteneri deplini și egali în această mare alianță„. Această etapă importantă a fost urmată, la 2 aprilie, de ridicarea drapelului României la sediul NATO din Bruxelles.

Comentând această aniversare importantă, ambasadorul Kavalec a remarcat: „Aderarea României la NATO a marcat o etapă importantă în parteneriatul nostru strategic de durată. În ultimele două decenii, România a jucat un rol crucial în promovarea securității și cooperării în cadrul alianței, contribuind la operațiunile de menținere a păcii și sporind interoperabilitatea între statele membre.„

Ea a continuat: „În timp ce sărbătorim această aniversare importantă, lăudăm devotamentul României față de valorile NATO și sprijinul său neclintit pentru securitatea euroatlantică. Împreună suntem uniți în angajamentul nostru de a proteja valorile noastre democratice comune și de a promova stabilitatea în regiune.„

Felicitări, România, pentru această etapă semnificativă în călătoria voastră ca membru valoros al alianței NATO!

Momentul aderării la NATO a fost menționat și de fostul premier Adrian Năstase pe blogul personal.

„Se implinesc astăzi 20 de ani de la aderarea României la NATO. Imi vin in minte episoade mai vechi – intâlnirile cu Manfred Woerner, secretar general NATO, din anii ’90, contactele cu liderii americani din perioada in care am participat la lucrările Consiliului de Securitate ONU (1990-1991), contribuind la rezolutiile de condamnare a Irakului pentru agresiunea impotriva Kuwaitului, zecile de sedinte de guvern in care, impreună cu colegii mei, in primul rand cei de la apărare si de la externe, am pregătit dosarul aderării. Evident, momentul cel mai emotionant a fost cel al depunerii instrumentelor de ratificare, din partea Romaniei, la Wasington, in cadrul unei ceremonii de neuitat“.

Sursa foto https://adriannastase.ro/