(VIDEO) Asasinarea pilotului rus Maxim Kuzminov în Spania

Maxim Kuzminov, pilotul rus care a dezertat în luna august 2023 pentru a se preda armatei ucrainene cu elicopterul pe care-l pilota, a fost găsit mort în Spania.

Moartea pilotului a fost confirmată publicaţiei Kiev Post de un reprezentant al serviciului militar de informaţii ucrainean (GUR), în timp ce o altă sursă din cadrul aceluiaşi serviciu a declarat publicaţiei Ukrainska Pravda că pilotul a fost împuşcat, iar în apropierea domiciliului acestuia din Spania a fost găsită o maşină calcinată ce pare să fi fost folosită de asasini.

După ce s-a predat Ucrainei în urma unor contacte cu serviciile secrete ucrainene, pilotul rus, pe nume Maxim Kuzminov, a ales să se stabilească în Spania.

Dezertarea sa a devenit cunoscută public în septembrie, când serviciul militar de informaţii ucrainean a difuzat imagini în care pilotul – atunci în vârstă de 28 de ani – explică cum a fost contactat de acest serviciu, care i-a propus în schimbul dezertării bani şi protecţie.

În aceleaşi imagini se vede aterizarea elicopterului său de luptă MI-8 la o bază militară în regiunea ucraineană Harkov învecinată cu Rusia.

Potrivit relatării de la acea vreme a şefului GUR, Kirilo Budanov, Kuzminov a trecut graniţa cu elicopterul zburând sub pragul de detecţie al radarelor. Ceilalţi militari ruşi care formau echipajul elicopterului pe care-l pilota nu aveau cunoştinţă de planurile sale, iar după aterizare au încercat să fugă şi au fost ucişi de militarii ucraineni.

Budanov a mai declarat atunci că serviciul său a reuşit de asemenea să scoată din Rusia familia pilotului dezertor.

Maxim Kuzminov, the person who betrayed Russia by hijacking a Russian Mi-8AMTSh helicopter and taking it to Ukraine, which led to the deaths of two Russian colleagues, has been found dead in Spain.

He suffered gunshot wounds, with at least five bullets found in his body. His… pic.twitter.com/eN9NhwwEUx

