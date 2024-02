(VIDEO) Atac israelian la Rafah. Aici s-au refugiat majoritatea palestinienilor

Armata israeliană bombardează sâmbătă sectorul Rafah din extremitatea sudică a Fâşiei Gaza, premierul Benjamin Netanyahu ordonând armatei să pregătească un „plan de evacuare” pentru sute de mii de civili din această zonă înaintea unei posibile ofensive terestre, transmite AFP.

Sâmbătă devreme, martorii au raportat lovituri în vecinătatea acestui oraş populat acum cu aproximativ 1,3 milioane de palestinieni, mai mult de jumătate din populaţia Fâşiei Gaza, marea majoritate fiind persoane care s-au refugiat pentru a scăpa de violenţele din nord.

După oraşul Gaza, apoi Khan Yunis, Israelul vizează acum o operaţiune la sol în acest oraş din vecinătatea Egiptului, în extremitatea sudică a Fâşiei Gaza, ca parte a ofensivei sale militare împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas.

După ce a ordonat armatei miercuri să pregătească o ofensivă asupra Rafah, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut vineri să prezinte un „plan combinat” pentru „evacuarea” civililor din Rafah şi „distrugerea” Hamas în acest oraş.”Este imposibil de realizat obiectivul războiului fără eliminarea Hamas şi lăsând patru batalioane Hamas în Rafah”, iar acest lucru necesită ca „civilii să evacueze zonele de luptă”, a spus el.

„Dacă invadează Rafah, aşa cum a spus Netanyahu, vor exista masacre şi vom putea să ne luăm rămas bun de la întreaga umanitate”, a spus Adel al-Hajj, o persoană strămutată din Rafah.

La Rafah, în cursul zilei de vineri, mai multe clădiri au fost distruse, potrivit fotografilor AFP. Într-un cartier, se putea vedea cum cadavrele a trei copii ucişi într-un bombardament erau purtate de adulţi.

„Forţarea a peste un milion de palestinieni strămutaţi în Rafah să evacueze din nou fără a găsi un loc sigur unde să meargă ar fi ilegal şi ar avea consecinţe catastrofale”, a declarat în noaptea de vineri spre sâmbătă Nadia Hardman, specialistă în drepturile migranţilor şi refugiaţilor pentru Human Rights Watch.”Nu există un loc sigur în Gaza. Comunitatea internaţională trebuie să ia măsuri pentru a preveni noi atrocităţi”, a adăugat ea, în timp ce ONU şi chiar Statele Unite, principalul aliat al Israelului, şi-au exprimat temerile pentru civilii din Rafah.

Planul israelian de ofensivă la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii strămutaţi din cauza războiului din Fâşia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, relatează AFP.

