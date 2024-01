(VIDEO) Fermierii francezi au blocat accesul la o centrală nucleară

Protest inedit în Franța. Începând de joi seară agricultorii blochează o porţiune a autostrăzii A64 din sud-vestul Franţei, iar luni au blocat accesul în centrala nucleară de la Golfech şi accesul pe autostrada A9 din sud.

Principalul sindicat agricol francez a anunţat luni că acţiunile de protest se vor desfăşura „atât timp cât va fi necesar” şi a cerut „răspunsuri concrete” în faţa „disperării” agricultorilor, înaintea unei întâlniri cu noul premier Gabriel Attal, relatează France Presse.

„Vă pot spune că începând de astăzi şi toată săptămâna şi atât timp cât va fi necesar un anumit număr de acţiuni se vor desfăşura”, a declarat liderul sindicatului FNSEA, Arnaud Rousseau, în timp ce mai multe blocaje sunt în desfăşurare în provincia sud-vestică Occitania.

Dacă guvernul „nu ne vine în întâmpinare (…), am putea fi la începutul unei mari mişcări agricole”, a avertizat la rândul său liderul sindicatului Tineri agricultori, Arnaud Gaillot.

Agricultorii francezi protestează împotriva taxelor ce le sunt percepute şi normelor de mediu pe care le consideră prea stricte.

Guvernul francez se teme de o extindere a protestelor, întrucât din Olanda şi până în România, trecând prin Polonia şi Germania, agricultorii îşi multiplică acţiunile împotriva creşterii taxelor şi pactului european Green Deal, toate acestea pe fondul inflaţiei şi concurenţei importurilor din Ucraina.

Deşi ieşit din UE, nici Regatul Unit nu este ocolit de proteste, producătorii de fructe şi legume desfăşurând luni o manifestaţie în faţa parlamentului de la Londra.

În acest timp, cu mai puţin de cinci luni înaintea alegerilor europarlamentare, partidele de opoziţie curtează agricultorii. În Franţa, atât dreapta cât şi stânga au cerut guvernului să renunţe la creşterea taxelor pentru carburanţii folosiţi în agricultură, iar preşedintele formaţiunii de extremă dreapta Adunarea Naţională, Jordan Bardella, a criticat „Europa lui Macron care vrea moartea agriculturii noastre”.

Premierul recent numit de preşedintele Emmanuel Macron, Gabriel Attal, îi primeşte luni seară pe reprezentanţii agricultorilor.

☢️ ALERT – France: Farmers now blocking the access to the Golfech nuclear power plant in Tarn-et-Garonne! pic.twitter.com/yAra0jgDLx

Purpoted footage from farmers and protesters in France blocking highway A64 in Carbonne and Golfech nuclear power plant in Tarn-et-Garonne. pic.twitter.com/ggwDPmkUCb

— Live Not by Lies (@Dana35300026) January 22, 2024