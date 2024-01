(VIDEO) Fierbere în Austria. Unii austrieci se gândesc să fugă din țară

Manifestații de amploare în Austria . Austria a fost vineri scena unor manifestaţii pornite din Germania care denunţă „rasismul” extremei drepte, cu o mobilizare masivă de câteva zeci de mii de persoane, transmite AFP.

La Viena, 35.000 de manifestanţi conform poliţiei, 80.000 potrivit organizatorilor, s-au adunat la începutul serii în faţa Parlamentului, pe celebra Ringstrasse, în pofida ploii.

„Suntem aici, toţi împreună, pentru a apăra democraţia şi a ne ridica împotriva mişcărilor extremiste care se răspândesc în toată Europa”, a declarat pentru AFP Elena Tiefenbaeck, 25 de ani, care studiază în capitală. Şi „pentru ca trecutul să nu se repete”, în timp ce formaţiunea de extremă dreapta FPÖ este văzută învingătoare la următoarele alegeri legislative.

O perspectivă „foarte îngrijorătoare” pentru Barbara Braubaeck, o psihoterapeută de 53 de ani, pentru că ar „polariza din ce în ce mai mult societatea”.

(Herbert) „Kickl este nazist”, se putea citi pe o pancartă atacându-l pe virulentul şef al mişcării, înverşunat anti-migranţi şi care vrea să devină „Volkskanzler”, cancelarul poporului”, o expresie folosită de Adolf Hitler care provoacă multe comentarii în presa austriacă.

Manifestaţia, presărată cu umbrele colorate şi lanterne, a fost organizată de Fridays for Future, care denunţă opoziţia extremei drepte faţă de măsurile împotriva încălzirii globale, alături de două asociaţii, una pentru apărarea populaţiilor de culoare din Austria şi cealaltă a solicitanţilor de azil.

Partidul Social-Democrat (SPÖ) şi ecologiştii s-au alăturat acesteia, la fel ca şi organizaţia Caritas şi mai multe sindicate.

„Unii dintre noi şi-au făcut deja bagajele sau se gândesc în ce ţară ar putea fugi”, a deplâns consilierul municipal social-democrat de origine congoleză Mireille Ngosso, şi ea activistă a „Black Voices Austria”, citată de televiziunea publică ORF.

Alte adunări au avut loc în oraşele Salzburg şi Innsbruck cu un slogan similar.

În Germania, manifestaţii similare au fost organizate după dezvăluirile făcute de portalul german de investigaţie Correctiv, potrivit cărora membri ai partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au discutat cu neonazişti despre un plan de expulzare din ţară a persoanelor străine sau de origine străină.

Cofondatorul Mişcării Identitare din Austria (IBÖ), Martin Sellner, a prezentat în special un proiect pentru a trimite în Africa de Nord până la două milioane de persoane – solicitanţi de azil, străini şi cetăţeni germani „neasimilaţi”.

Printre membrii AfD prezenţi la această reuniune s-au numărat, printre alţii, reprezentantul personal al co-liderului partidului Alice Weidel, Roland Hartwig, un deputat, Gerrit Huy, şi preşedintele grupului parlamentar regional AfD din Saxonia-Anhalt (est), Ulrich Siegmund, potrivit presei.

Aceste dezvăluiri au provocat o undă de şoc în Germania, în contextul în care AfD beneficiază de o dinamică favorabilă în sondaje, cu intenţii de vot de 21% până la 23% la nivel naţional.

Partidul depăşeşte chiar 30% în landurile din fosta Germanie de Est, cum ar fi Saxonia, Turingia şi Brandenburg, unde vor avea loc alegeri regionale cruciale în a doua jumătate a anului.

Spre deosebire de vecina sa, Austria are o extremă dreaptă implantată politic încă din anii 1980. În această ţară a fost asociată puterii la nivel naţional, pentru prima dată în Uniunea Europeană, în anul 2000: 250.000 de persoane au protestat atunci în stradă împotriva succesului tribunului Joerg Haider.

FPÖ a guvernat din nou, tot în coaliţie cu conservatorii, între 2017 şi 2019, în urma rezultatelor bune obţinute de un alt lider al său, Heinz-Christian Strache.

În Austria, în lunile următoare urmează să aibă loc alegerile parlamentare, dar încă nu a fost anunţată o dată a scrutinului, mai scrie AFP.

