(VIDEO) Flăcări uriașe în Sankt Petersburg

Incendiu uriaş la un depozit aparţinând unuia dintre cei mai mari retaileri online din Rusia, aflat la Sankt Petersburg.

Nu s-a spus imediat cum incendiul, care a cuprins 50.000 de metri pătraţi şi a fost calificat de categoria cinci, cea mai gravă, a izbucnit în suburbia celui de-al doilea oraş ca mărime al Rusiei.

Aproape 300 de pompieri şi zeci de maşini de pompieri, precum şi elicoptere, se luptau să stingă incendiul, a declarat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă.

Videouri postate online arătau fum negru şi gros care se ridica spre cer şi flăcări uriaşe.

Proprietarul depozitului, Wildberries, a declarat într-un comunicat că tot personalul acestuia a fost evacuat. Nimeni nu a fost anunţat că ar fi fost rănit.

