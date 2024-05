(VIDEO) Protestul studenţilor pro-palestinieni la universitatea din Dublin

Studenţi de la prestigioasa universitate Trinity College din Dublin au instalat o tabără în campusul instituţiei pentru a protesta faţă de asaltul israelian din Fâşia Gaza, blocând sâmbătă intrarea într-o clădire care atrage de obicei mulţi turişti.

Manifestanţii au descris mobilizarea lor drept o „tabără de solidaritate cu Palestina”, pe fondul multiplicării acestor mobilizări în Europa şi în Statele Unite, , transmite AFP, preluată de Agerpres.

Câteva zeci de studenţi şi-au instalat vineri seara corturi în mai multe locuri din campus, punând bănci în faţa bibliotecii care conţine „Cartea lui Kells”, un manuscris medieval celebru pe care mulţi turişti vin să îl vadă în capitala Irlandei.

Preşedintele sindicatului studenţesc TCDSU al universităţii, Laszlo Molnarfi, a declarat pentru RTE că protestatarii cer ca universitatea să întrerupă legăturile cu Israelul.

„O tabără neautorizată BDS (mişcare care cere boicotarea Israelului) este prezentă la Trinity”, a spus instituţia într-un comunicat.

„Pentru a asigura securitatea, accesul în campus va fi restricţionat la studenţi, personal, rezidenţi şi membri ai departamentului de sport”, a adăugat el, avertizând că accesul vizitatorilor va fi interzis în această sâmbătă.”Chiar dacă Trinity susţine dreptul studenţilor de a protesta, protestele trebuie să aibă loc în conformitate cu regulile universităţii”, a spus instituţia.

Pornind de la campusurile americane, unde au fost subiectul represiunii de către poliţie, mobilizările împotriva ofensivei israeliene din Fâşia Gaza s-au răspândit aproape peste tot în lume în ultimele zile.

Opoziţia faţă de intervenţia militară a Israelului în Gaza este foarte puternică în Irlanda, unde marşurile care cer încetarea focului au scos mii de oameni în stradă. Guvernul însuşi este foarte critic faţă de atitudinea guvernului israelian condus de premierul Benjamin Netanyahu încă de la începutul conflictului.

Noul prim-ministru irlandez Simon Harris a declarat la mijlocul lunii aprilie că este pregătit să recunoască un stat palestinian, văzându-l ca pe o modalitate de a contribui la procesul de pace din Orientul Mijlociu.

În luna februarie, guvernul irlandez a cerut Comisiei Europene, alături de Spania, să verifice dacă Israelul respectă drepturile omului în Fâşia Gaza.

De asemenea, peste 400 de artişti irlandezi au cerut, într-o scrisoare comună, boicotarea concursului internaţional Eurovision din cauza participării Israelului.

Trinity College Dublin encampment is settling down for the night.

Well done comrades, friends, and all those in the camp who are taking a stand against genocide in Palestine. pic.twitter.com/MEipUvLxAn

— Social Rights Ireland 🇮🇪 🇵🇸 (@SocialRightsIRL) May 4, 2024