Israelul sfidează administrația Biden

Israelul a dat cel mai sfidător răspuns la solicitările Washingtonului de a renunța la o invazie terestră în Rafah, în sudul Fâșiei Gaza. Ministrul israelian pentru Afaceri Strategice, Ron Dermer, a declarat, pentru Bloomberg, că armata israeliană va intra în Rafah și va învinge gruparea Hamas ”chiar dacă întreaga lume va fi împotriva Israelului, inclusiv Statele Unite”. ”Ne von termina treaba, și toți trebuie să înțeleagă că a fost atins nervul existențial al evreilor”, a spus Dermer, cu referire la atacul Hamas de la începutul lunii octombrie 2023.

Ministrul israelian a explicat că administrația SUA poate fi în favoarea unei asemenea ofensive israeliene în Rafah doar dacă este asigurată evacuarea în masă a palestinienilor de acolo și li se poate furniza ajutor umanitar. Washingtonul consideră însă că Israelul nu poate îndeplini această condiție, motiv pentru care poziția SUA este ambiguă. Secretarul de Stat Antony Blinken, aflat din nou în Orientul Mijlociu, a declarat că SUA vor propune la Consiliul de Securitate ONU o rezoluție pentru încetarea imediată a focului în Gaza, însă condiția este că Hamas să predea ostaticii luați în luna octombrie (134 de personae).

Ministrul Dermer consideră însă că Israelul poate intra în Rafah, după ce va evacua populația. ”Suntem de acord cu voi (americanii) că trebuie să mutăm oamenii și să le acordăm asistență umanitară și credem că putem face asta”.

Ministrul a spus că Israelul va face tot ce este necesar pentru a se apăra, chiar dacă asta poate afecta relațiile cu SUA. ”Poate apărea o ruptură în relația cu SUA privind Rafah? Se poate. Sperăm să nu se întâmple”, a spus Dermer.

The Wall Street Journal scrie că ajutoarele umanitare pentru Gaza au devenit pentru conducerea israeliană o pârghie pentru a impune un nou regim în Gaza și de a învinge Hamas scindând populația palestiniană. Ajutoarele umanitare ar urma să fie distribuite cu ajutorul unor noi structuri palestiniene, fără legături cu Hamas, structuri care ar putea fi embrionul unui nou guvern. The Wall Street Journal se întreabă însă câți palestinieni își vor asuma riscul de a se opune Hamas. Strategia divide et impera în Fâșia Gaza este bună pentru Israel, însă este puțin probabil că se vor găsi palestinieni doritori să se opună Hamas.

Profesorul Edward Luttwak scrie că administrația Biden a fost deschisă să aprobe o ofensivă în Rafah, cu condiția ca armata israeliană să nu recurgă la bombardamente aeriene și să folosească în mod limitat artileria. Această aprobare tacită ar fi venit după multe presiuni ale Israelului, care pregătise un plan de ofensivă în Rafah, în paralel cu evacuarea populației, plan pe care Luttwak îl considera perfect fezabil. Însă, timp de săptămâni, nu s-a întâmplat nimic, iar momentul operativ a trecut.

De ce a ratat Israelul ocazia de a intra în Rafah, având acceptul SUA? Răspusnul lui Luttwak ține de problemele logistice ale evacuării populației și de amânările generate de negocierile intermediate de Qatar privind eliberarea ostaticilor. Însă cea mai importantă cauza a pierderii ocaziei unui atac în Rafah este Benjamin Netanyahu. ”Netanyahu nu este Ben Gurion”, i-a spus lui Luttwak un ofițer israelian, nemulțumit de ezitările de la vârful guvernului.

Indiferent care va fi rezultatul războiului din Gaza, premierul Benjamin Netanyahu își va încheia cariera politică. Fiecare asemenea confruntare armată este urmata în Israel de o anchetă. Golda Meir a ieșit din politică după ancheta ce a urmat Războiului de Yom Kippur, în 1973, război câștigat după ce Israelul a fost inițial invadat. De data aceasta, în vizorul anchetei nu vor fi șefii serviciilor secrete israeliene și ai armatei, care și-au recunoscut eșecul în cazul atacului Hamas, ci Benjamin Netanyahu.

Cu alte cuvinte, premierul israelian nu mai are ce pierde și ar putea acționa decisiv pentru a încheia războiul din Gaza. Însă, așa cum spune actualul ministru al Apărării, Yoav Gallant, îi lipsesc trei lucruri necesare pentru a putea conduce: ”angajamentul față de misiune, exemplul personal și înțelegerea faptului că asumarea responsabilității este sursa autorității”. Benjamin Netanyahu nu își asumă responsabilitatea, sperând într-o continuare a carierei politice. Acesta a fost motivul mai multor amânări. ”Cine știe cât de mult se va schimba situația în câteva săptămâni, cât de mult va fi influențat Biden de consilierii din perioada Obama, care s-au opus mereu războaielor Israelului?”, scrie Luttwak.

”Netayahu a fost un politician decis, care a pus Israelul pe calea tehno-prosperității, în calitate de ministru de Finanțe, acum 20 de ani. A fost si un soldat hotărât, care a rămas în armată cinci ani, nu doi ani și jumătate, cât prevedea legea, și a luptat într-un comando israelian în zeci de misiuni. Însă nu a fost un lider decis. Traiectoria sa politică este marcată de reducerea autorității și a fost susținută de elemente tot mai marginale și mai dubioase din politica israeliană (…) Dacă războiul se va încheia peste o lună, ancheta ar trebui să fie încheiată în octombrie, pecetluind soarta lui Netanyahu și punând capăt unei perioade murdare a politici israeliene”.