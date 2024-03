Mearsheimer. Încotro se îndreaptă războiul din Ucraina?

John Mearsheimer, cel mai cunoscut geopolitician american, profesor de Științe Politice la Universitatea din Chicago, despre viitorul conflictului ucrainean.

Autor: John J. Mearsheimer

Poate Ucraina să țină linia în 2024? Acesta ar fi cel mai bun scenariu, potrivit lui John Mearsheimer, profesor de la Universitatea din Chicago și unul dintre principalii susținători ai „constrângerii” în politica externă americană. Intervievat recent la podcastul lui „Daniel Davis Deep Dive”, Mearsheimer a susținut că consideră „ridicolă” ideea că Ucraina va putea să câștige ofensiva în 2024 sau 2025.

De asemenea, spune că este sceptic că Occidentul poate să ofere suficientă asistență sub formă de armament și antrenament ucrainenilor pentru a schimba decisiv valul în război.

Mai jos este o versiune prescurtată a observațiilor făcute de profesorul Mearsheimer, editată pentru claritate.

Despre perspectivele Ucrainei în 2024-2025

”Este ridicol să crezi că Ucraina poate ține linia în 2024 și apoi, în cele din urmă, poate lua ofensiva. Doar că nu se va întâmpla. Au luat ofensiva vara trecută și a fost un eșec colosal. Și nu există nicio posibilitate să înarmăm și să antrenăm ucrainenii până în 2025, astfel încât ei să fie în măsură să-i copleșească pe ruși, care își înarmează forțele și le antrenează mai eficient decât noi. Cred că cel mai bun lucru la care putem spera este ca ucrainenii să mențină status quo-ul în 2024, vorbesc aici despre status quo-ul pe câmpul de luptă, și că pot face asta până în 2025. Pericolul real este ca ucrainenii să fie învinși de ruși în cursul acestui an și anul viitor. Cred că acesta este rezultatul cel mai probabil – că rușii îi vor întoarce pe ucraineni. Ideea că Ucraina va lansa o ofensivă în 2025 și va întoarce valul este delirantă.

[Pe lângă problemele cu forța de muncă,] … mai sunt trei probleme cu care se confruntă ucrainenii.

În primul rând, problema armelor. O să dăm o mulțime de bani, cred, ucrainenilor și UE va face același lucru, dar ei nu au nevoie de bani atât de mulți cât au nevoie de arme. Și nu avem armele să le dăm.

Punctul doi, dacă te uiți la ce s-a întâmplat în războiul aerian, rușii practic au eviscerat apărarea antiaeriană din Ucraina, așa că acum sunt liberi să atace tot felul de ținte în Ucraina, lângă liniile frontului și adânc în Ucraina, și a face tot felul de pagube. Acesta este un multiplicator uriaș de forță pentru ruși.

Și apoi, în sfârșit, dacă te uiți la situația politică din interiorul Ucrainei, ceea ce vezi sunt tot felul de necazuri.

… Aveți această situație politică ”distractivă” care ar putea duce chiar la o lovitură de stat sau la un posibil asasinat – cine știe – în interiorul Kievului.

Pe de altă parte, dacă te uiți la situația politică din Rusia, îți amintești de zilele în care obișnuiam să vorbim despre faptul că Grupul Wagner urma să-l răstoarne pe [președintele Vladimir] Putin, iar Putin se afla într-o poziție precară. Toată lumea se întreba cine avea să-l înlocuiască și dacă, ca urmare, vom trăi fericiți până la urmă. Zilele acelea s-au dus. Ucrainenii sunt cei care au probleme profunde. Deci, oriunde te uiți aici, Ucraina are probleme profunde, iar rușii se descurcă destul de bine.

Despre temerile ca Rusia să invadeze un stat membru NATO

Cred că acest lucru este ridicol. În primul rând, rușii sunt, de fapt, blocați în estul Ucrainei. Nu e ca și cum ar fi acum la granița poloneză. Marea întrebare pe masă în mintea mea este cât de mult teritoriu, dacă este cazul, vor captura în următoarele câteva luni. Cred că vor ajunge să cucerească un anumit teritoriu, dar ideea că sunt pe punctul de a învinge în mod decisiv Ucraina nu este un argument serios.

Mai mult, Putin a spus clar că nu are niciun interes să cucerească vestul Ucrainei. Acum vorbește despre țări precum Polonia și România, care acaparează teritorii din vestul Ucrainei care le aparțineau. El nu spune: „Vreau acel teritoriu pentru Rusia”. El spune: „Românii vor dori acel teritoriu”. Nu cred că se va întâmpla. Dar, cu toate acestea, este doar o dovadă că Putin nu vorbește despre cucerirea întregii Ucraine. El a precizat că nu are niciun interes în cucerirea țărilor din estul Europei, inclusiv a statelor baltice. Și ar fi nebun să încerce să facă asta. Așa că ideea că el va cuceri toată Ucraina, apoi va avea o furie împotriva NATO și vom avea al Treilea Război Mondial este, cred, un argument ridicol.

Despre cum ar putea răspunde NATO dacă armata ucraineană începe să se prăbușească

Întrebarea cred că este foarte interesantă, pe baza acestor povești pe care le vedeți că apar acum… este ce va face Occidentul și, mai ales, ce va face NATO dacă situația din Ucraina se va deteriora în următoarele luni, așa cum am descris-o. Și, din nou, când vorbim despre deteriorare, nu vorbim despre faptul că toată Ucraina va cădea sub controlul rușilor. Vorbim doar despre cilindrul rusesc, într-un fel, care se deplasează spre vest, rușii cucerind teritorii în Odesa și Harkov și așa mai departe.

Dacă asta începe să se întâmple și se pare că Ucraina se va transforma într-adevăr într-un stat cu crupă disfuncțională și vom avea noroi pe toată fața – adică NATO – ce vor face Statele Unite și aliații săi atunci? Cred că există motive de îngrijorare că putem încerca să intervenim pentru a salva situația, mai ales dacă se pare că armata ucraineană începe să se prăbușească.

Ce se întâmplă dacă armata ucraineană se sparge în iunie anul viitor? Nu spun că se va întâmpla, dar este o posibilitate, nu? Doar se sparge. Ce facem atunci? Și rușii încep să se miște spre Vest și sunt în pragul Kievului. Ce vor face americanii… [dacă] armata ucraineană se sparge și ne temem profund că rușii se vor muta la granița cu Polonia și România? Și ceea ce facem este să punem niște trupe în vestul Ucrainei și să trimitem un semnal foarte clar rușilor că nu suntem interesați să luptăm cu ei. Acele trupe sunt acolo doar în scopuri de descurajare, pentru a-i ține pe ruși departe de vestul Ucrainei. Și povestea pe care ne-o spunem este că în adâncul sufletului credem că rușii nu sunt interesați de vestul Ucrainei. Au clarificat asta. Mai mult, ar ajunge să încerce să-i absoarbă pe toți acești ucraineni etnici care nu vor să aibă nimic de-a face cu rușii și chiar îi urăsc. Așa că ne-am putea spune o poveste care a mers pe linia că, chiar dacă am pune aceste forțe, nu ar trebui să ne facem griji că escaladarea ei, atâta timp cât am comunicat clar cu rușii că nu suntem interesați să recucerim teritoriul sau să luptăm cu ei. Deci, s-ar putea întâmpla.

Din nou, cred că este foarte puțin probabil să facem asta.

Cred că va trebui să trăim cu faptul că rușii vor ajunge să cucerească mai mult teritoriu. Am susținut de mult timp că vor lua cele patru regiuni la vest de cele patru oblaste pe care le controlează acum sau pe care le-au anexat până acum. Și ar putea chiar să ia ceva mai mult. Și cred că nu am putea face nimic pentru a preveni asta. Dar am face tot ce ne stă în putință pentru a reconstitui forțele ucrainene, a le sprijini și a face tot ce am putut pentru a negocia cu rușii pentru a ne asigura că nu au luat toată Ucraina și că acest stat ucrainean a rămas intact.