A fost Cernobîl

Acum 31 de ani am auzit ceva despre o explozie puternică (?) în piaţa Filantropia, unde cineva a întrebat dacă verdeţurile de pe taraba sărăcăcioasă a unui ţăran sunt iradiate. Radio Bucureşti nu zicea nimic. Presa scrisă, Scînteia, România liberă, la fel, niciun rând. Pe stradă, în birouri, cunoştinţele la telefon (cu fereală, că erau ascultate) vorbeau ceva, dar imprecis. Nimeni nu ştia exact despre ce este vorba. Am dat pe Radio Europa Liberă şi am aflat că un nor radioactiv fusese observat deasupra Poloniei, Mării Baltice şi Scandinaviei. După două zile, ştirile au venit în cascadă. Avusese loc un accident oribil la Cernobîl, în Ucraina, unde se găsea o veche centrală nucleară. Se pare că era cel mai mare accident de acest tip din istorie.

Lumea la Bucureşti era tot mai speriată. Se încercau leacuri băbeşti, se spălau bine legumele, dar şi apa era infestată, gândeam. Nişte vecini au pus staniol la ferestre. Am văzut oameni cu batiste la gură prin staţii de autobuz… Mulți înghiţeau pastile de iod date de farmacişti. Brusc, le-a crescut preţul, se vindeau la negru. Ne temeam toţi de efectul exploziei. Aveam în minte Hiroshima şi Nagasaki… Kremlinul tăcea. La Moscova, ni se spunea, se făceau pregătiri pentru demonstraţia oamenilor muncii din Piaţa Roşie. Era tot ce avea de transmis TASS. Apoi a venit o şedinţă a Biroului Politic al PCUS, prezidată de Gorbaciov, când tovii au înţeles, în sfârşit, că sunt rupţi de realitate. Lumea toată se cutremura de catastrofă, iar la Kremlin încă ezitau să anunţe ce s-a întâmplat…

A fost un şoc. Presupun, azi, că fără tragedia de la Cernobîl, perestroika și glasnost nu ar mai fi avut loc. Atunci a fost ceasul adevărului pentru Moscova. Bucureștiul a așteptat ca mai întâi să anunțe sovieticii tragedia pentru a da primele știri.