Alt eșec a lui Firea în cazul autobuzelor

A doua licitație demarată de Primăria Capitalei pentru achiziția celor 400 de autobuze a fost suspendată din cauza unei contestații. Un agent comercial a cerut modificarea caietului de sarcini pentru că nu asigură o concurență reală.

Primarul general, Gabriela Firea, cere modificarea legislației și responsabilizarea celor care depun contestații.

"De un an si mai bine, practic de la preluarea mandatului, am muncit încontinuu pentru această licitație, care reprezintă un prim pas pentru modernizarea parcului auto al RATB. Din păcate, constatăm că actuala legislație le permite unor contestatari de profesie, antrenați în jungla birocratică, să hărțuiască autoritățile contractante și chiar să blocheze proceduri de achiziții publice, cum este în cazul de față. Nu mai putem asista pasivi la aceste practici profund dăunatoare, așa că am decis să solicităm celor în drept modificarea cadrului legislativ în domeniul achizițiilor publice, în sensul responsabilizării celor care depun contestații, respectiv prin introducerea unui termen-limită și a unui sistem de cauțiuni", a declarat primarul general.

De aproape un an Gabriela Firea a promis că va cumpăra 400 de autobuze, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze. Numai că licitația a fost lansată abia pe 1 iulie. Contractul a fost estimat la circa 510,5 milioane de lei, fără TVA, pentru o periodă de 4 ani și viza achiziția a 320 de autobuze cu o lungime de 12 metri cu o capacitate minimă de 96 de calatori, 50 de autobuze cu o lungime de 10 metri și o capacitate minimă de 70 de călători, precum și 30 de autobuze articulate, lungi de 18 metri, cu o capacitate minimă de 135 de călători.

Pe 17 august licitația a fost anulată, dându-se vina pe zilele libere de Sfânta Maria. Primăria a urcat din nou licitația în SEAP, termenul limită pentru primirea ofertelor fiind 21 septembrie, ora 16.00, iar pentru evaluarea ofertelor - 16 octombrie 2017, ora 18.00.