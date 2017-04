Băsescu o dă la întors în privinţa acuzaţiilor la adresa oamenilor săi

Traian Băsescu a fost invitatul lui Silviu Mănăstire în ediția de marți a emisiunii Dosar de Politician. Fostul președinte a fost întrebat despre acuzațiile pe care luni seară omul de afaceri Horia Simu, inculpat în dosarele retrocedărilor ilegale de la ANRP, i le-a adus fostului consilier de stat din mandatul său, Daniel Moldoveanu.

"N-am știu despre așa ceva și nici nu sunt convins de adevărurile vehiculate de anumiți oameni care sunt inculpați, beneficiari de mari fraude lăsați în libertate. Nu sunt așa convins, pe de o parte, dar pe altă parte hai să stabilim corect poziția domnului Moldoveanu. Nu a fost consilier prezidențial ci consilier de stat și a funcționat în interiorul departamentului de securitate națională condus de un consilier prezidențial.

Eu nu am terminat mandatul cu domnul Moldoveanu, la un moment dat l-am chemat și ne-am despărțit, din motive pe care nu le am de ce să le fac publice.

Deocamdată văd că domnul Moldoveanu nu are nicio problemă dar văd că a avut domnul Simu până a împânzit instituțiile statului cu spovedanii de astea, denunțuri. S-ar putea să fie doi șmecheri care s-au denunțat unul pe altul (nr. Moldoveanu și Simu)", a afirmat Traian Băsescu.