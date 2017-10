Bodog, acuzat de plagiat

Mi-am bătut capul, nu am putut să dorm, chinuită de un sentiment ciudat că am făcut ceva rău, chiar dacă nu conştientizez ce anume. Şi, ce să vezi, am realizat, urmând logica de fier vechi a domnului Vosganian, că am păgubit, împreună cu alte milioane de femei, bugetul sfânt al ţării.