Cerbii intră în cătarea lui Țiriac

După ce a stârnit păreri pro și contra pentru partidele de vânătoare de la Balc, județul Bihor, afaceristul Ion Țiriac ar putea trage cu arma în această iarnă și după cerbi, la un al doilea domeniu, pe care oamenii săi l-au amenajat în județul Caraș-Severin. Pădurea a fost cumpărată de la „prințul“ Paul de România.

În ultimii doi ani, fostul tenisman Ion Țiriac și-a amenajat un al doilea domeniu de vânătoare, de această dată pentru cerbi, în satul Ersig din comuna Varmeș, județul Caraș-Severin. Conform datelor depuse de asociația care administrează baza de vânat, din această iarnă s-ar putea vâna, printre altele, în principal cerbi. Reamintim că Ion Țiriac a devenit un personaj hulit de ecologiști, după ce în ultimul deceniu a început să organizeze în perioada decembrie-ianuarie partide de vânătoare a mistreților pe domeniul său de la Balc, județul Bihor. La aceste evenimente cinegetice sunt invitați oameni de afaceri importanți sau directori ai unor companii din Europa, în special din Germania.

Noul domeniu de vânătoare destinat pasiunii lui Ion Țiriac este situat pe o suprafață de 700 de hectare, într-o pădure din Caraș-Severin. Ocolul silvic a aparținut statului până în 2009, când Tribunalul Caraș-Severin a decis să-l restituie „prințului“ Paul-Phillipe, cel care a considerat că proprietatea a aparținut Principesei Elisabeta. Paul susținea că este moștenitorul acesteia, fiind strănepot de frate. Prin decizia 207/R/30/2009, 704 de hectare din comuna Vermeș erau scoase din proprietatea statului și oferiți „prințului“ Paul. Romsilva, așa cum ne-au precizat reprezentanții instituției, s-a opus acestei decizii, motivând, printre altele, că „prințul“ nu a prezentat documentele oficiale, iar pe duplicate erau ștampile ale unui împrumut garantat cu această pădure, credit care nu a fost achitat.

Ce se poate vâna

Domeniul de vânătoare din Ersig are la bază activități de creștere și reproducere a speciilor de interes cinegetic: mistreț, cerb comun, cerb lopătar, căprior, muflon, iepure și fazan. Amplasamentul pe care se dorește realizarea Complexului de vânătoare Ersig cuprinde o suprafață forestieră de 983,9 ha în vecinătatea satului Ersig, situat în bazinul hidrografic al Râului Pogăniș, conform datelor obținute de la Agenția de Mediu. La fel ca și la Balc, ocolul va fi împrejmuit cu un gard înalt de 2,7 metri.

În numele Forest&Hunt București

Cât despre prețul plătit de Ion Țiriac lui Paul, acesta nu a fost făcut public. Însă în anul tranzacției prețul unui hectar de pădure din Caraș-Severin se vindea cu 3.000 de euro. Rezultă că suma ar fi putut fi în jur de 2,1 milioane de euro.

Odată achiziționată pădurea după deciziile contradictorii ale judecătorilor, Ion Țiriac a trecut la organizarea unui ocol de vânătoare asemănător cu cel de la Balc, dar de dimensiuni mai reduse. Dacă în județul Bihor fostul tenisman deține un complex de 1.500 de hectare, plus concesiunea a 10.000 de hectare până în 2019, la Ersig, miliardarul administrează doar 928 de hectare (700 de hectare ale sale - restul sunt concesionate), conform documentației depuse de Forest&Hunt București.

Drumurile duc la Țiriac

Ca și la Balc, Ion Țiriac se folosește de un păienjeniș de offshore-uri și apropiați. De fapt, și această firmă, Forest&Hunt București, este administrată de un angajat al lui Ion Țiriac. Este vorba de Teodor Dorcescu, iar în acționariat se regăsesc două offshore-uri din Cipru: Callum Investments Limited (partenerul majoritar) și Bebington Investments Ltd.

Teodor Dorcescu este cel care administrează chiar colecția de mașini de lux a fostului tenisman, denumită Galeria Țiriac Collection. Mai exact, cele peste 60 de automobile extravagante ale miliardarului sunt

prezentate prin firma Car Galery. În această firmă apare din nou Callum Investments.

Acest offshore face parte din Grupul Țiriac, fiind acționarul majoritar al companiei de transport aerian Țiriac Air. Callum Investments Limited deține compania de transport privat a lui Ion Țiriac.

Prin urmare, firma prin care se amenajează un complex de vânătoare în Caraș-Severin duce tot spre miliardarul român. Reamintim că Ion Țiriac interacționează cu mass-media doar la anumite evenimente unde are intervenții.

Ca o comparație, complexul de vânătoare de la Balc este deținut de firma Wild Boar SRL din București, firmă care solicită anual aprobări pentru desfășurarea partidei de vânătoare la Direcția Sanitar-Veterinară din Bihor, asta, pentru că porcii sunt apoi donați unor cămine de copii și bătrâni.

Societatea este administrată tot de Teodor Dorcescu și are ca acționari offshore-urile Neriza Investment Ltd și Callum Investments Ltd din Cipru. Firma a fost înființată în 2002, fiind deținută atunci de firma Weybridge Holdings Limited, compania ce face parte din Țiriac Group. Datele au fost obținute cu ajutorul aplicației termene.ro (www.termene.ro).

Decizii contrare ale instanțelor privind restituirea către "Prințul" Paul

În anul 2006, „prințul“ s-a adresat pentru prima dată în justiție cu această cauză. El făcea o plângere Judecătoriei Reșița privind anularea hotărârii Comisiei județene de fond funciar, întrucât aceasta dispusese o validare parțială, de câteva zeci de hectare de pădure, față de pretențiile sale de 704 hectare.

Prințul Paul nu a avut câștig de cauză la Judecătoria Reșița, dar a urmat recursul la Tribunalul Caraș-Severin. Până la urmă, magistrații acestei instanțe de recurs i-au dat câștig de cauză, prin soluția din 7 decembrie 2009. „Admite recursul declarat de recurentul Alteţa Sa Regală Prinţul Paul Philippe al României împotriva sentinţei civile nr. 3597/13.12.2006, pronunţată de Judecătoria Reşiţa. Modifică sentinţa în sensul că: Admite plângerea formulată de reclamantul Alteţa Sa Regală Prinţul Paul Philippe al României. Anulează hotărârea nr. 78/7.07.2006 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Fără cheltuieli de judecată. Irevocabilă.“

Domeniul de vânătoare din Caraș-Severin

La patru ani după ce a intrat în posesia pădurii din satul Ersig, „prințul“ și-a vândut pădurea lui Ion Țiriac, așa cum reiese dintr-o solicitare de autorizație de mediu depusă anul trecut de firma Forest&Hunt pentru amenajarea unui ocol de vânătoare cu o suprafață de 928 de hectare la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Firma din București a solicitat amenajarea domeniului de vânătoare în satul Ersig, având concesiunea pe zece ani a lui Ion Țiriac, proprietarul a aproape 700 de hectare din cele 928 ale domeniului.

Restul de 280 de hectare sunt concesionate de la Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului și Feleacului, Bisericii restituindu-se proprietatea în aceeași perioadă cu cea a Prințului Paul. Reamintim că Prințul Paul este trimis în judecată, din luna mai 2016, de DNA, pentru retrocedarea în fals a Fermei Băneasa, pe care apoi Paul a vândut-o controversatului afacerist Remus Truică.