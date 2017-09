Condoleanțe pentru profesorul Zoe Petre

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și-a exprimat regretul, vineri, pentru moartea fostului consilier prezidențial Zoe Petre, arătând că aceasta a fost "un model de viață dedicată valorilor democratice".

"Aș vrea să-mi exprim regretul pentru decesul doamnei Zoe Petre, o distinsă doamnă a vieții publice din România, un model de viață dedicată valorilor democratice și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Dumnezeu să o odihnească!", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.

Și Victor Ciorbea a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Zoe Petre.

"Am primit cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a profesorului, istoricului, omului politic și publicistului Zoe Petre. Personalitate influentă, Zoe Petre afirma că: 'Vocația adevărată nu poate fi înăbușită. În orice mediu, oricât de neprielnic, vocația răzbate dacă realmente o ai'. Ca istoric, a căutat să restabilească adevărul despre actul din 1944, explicând că, dacă nu capitulam, 'Armata sovietică intra în București ca armată de ocupație. Schimbarea făcută de Rege la 23 August a evitat un dezastru. ...gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă România devenea teatru de război? Toată România?' ", precizează Avocatul Poporului, Victor Ciorbea.

Avocatul Poporului transmite familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o pe Zoe Petre sincere condoleanțe.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis condoleanțe familiei, după moartea fostului consilier prezidențial Zoe Petre, adăugând că a admirat-o pentru probitatea morală de care a dat dovadă și pentru profesionalismul său.

"Am avut privilegiul s-o cunosc pe Doamna Zoe Petre ca profesor, apoi am colaborat în anul 2000, Domnia sa în calitate de consilier prezidențial și eu de purtător de cuvânt al guvernului Isărescu, iar în anii care au urmat am avut-o invitată de nenumărate ori în emisiunile pe care le realizam la Antena 3. Am admirat-o întotdeauna pentru probitatea morală de care a dat dovadă, pentru profesionalismul său, pentru modul decent, dar ferm în care își argumenta punctele de vedere. Un om cum, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini în spațiul public românesc. O pierdere cu atât mai mare pentru noi toți. Rămas bun, distinsă doamnă și Dumnezeu să vă aibă în pază! Sincere condoleanțe familiei!", a precizat Firea, într-o postare pe Facebook.

Deputatul Victor Ponta afirmă că fostul consilier prezidențial Zoe Petre a fost "o personalitate remarcabilă" și transmite condoleanțe familiei.

"Am avut ocazia să o cunosc pe doamna Petre — într-adevăr, o personalitate remarcabilă. Condoleanțe familiei și celor apropiați", a scris Ponta, vineri, pe Facebook.

Ministerul Afacerilor Externe își exprimă, într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook a instituției, regretul față de moartea profesorului universitar.

MAE amintește că Zoe Petre a fost consilier prezidențial pentru politică externă în perioada 1997 — 2000.

"Personalitate de prim rang a vieții universitare naționale, Zoe Petre a îndrumat zeci de studenți care au ales cariera diplomatică", precizează sursa citată.

Tactul și perseverența sunt amintite ca fiind caracteristici definitorii ale profesorului universitar.

"Caracterul ei puternic, convingerile ferme față de democrație, statul de drept, valori autentice cu izvor istoric în civilizația antică, fundament al unei societăți solide bazate pe tradiții și știință, Zoe Petre a realizat cu tact, perseverență și respect pentru serviciul diplomatic român o punte solidă între mediul academic și acțiunea diplomatică", subliniază MAE.

Din poziția de consilier pentru politică externă al președintelui Emil Constantinescu, amintește MAE, Zoe Petre "a fost un sprijin solid pentru diplomații români, o atitudine care a încurajat abordarea coerentă și asumarea, de către Ministerul Afacerilor Externe, a rolului coordonator în pregătirile pentru îndeplinirea obiectivelor majore ale politicii externe: aderarea la NATO, Uniunea Europeană și rezultatele la Summitul OSCE de la Istanbul (1999)".

"Zoe Petre va rămâne în amintirea mai multor generații de diplomați un reper și un model de perseverență și dedicație în atingerea scopurilor în contexte dificile", se încheie mesajul Ministerului Afacerilor Externe.

Zoe Petre, istoric și fost consilier prezidențial, s-a stins din viață vineri. La 1 decembrie 1996, Zoe Petre a fost numită în funcția de consilier prezidențial pe probleme de politică internă și externă al președintelui Emil Constantinescu și coordonator al Departamentului de Politici Publice al Președinției României. A îndeplinit această funcție până la data de 21 decembrie 2000.