De ce se mută Institutul Cantacuzino la Armată

Update Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un proiect de ordonanță care prevede trecerea Institutului Cantacuzino în subordinea MApN, urgenţa fiind motivată prin ameninţările războiului hibrid şi de necesitatea creării unei platforme unitare de cercetare şi producţie naţionale a vaccinurilor.

”În 30 de zile vom face noua organigramă, personalul va fi format din personal civil și militar și după aceea vom întocmi documentațiile pentru accesarea de fonduri europene”, a spus la începutul ședinței de guvern secretarul de stat din MApN, Mircea Dușa.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Institutul Național de Cercetare Medico-Militară "Cantacuzino" va fi înființat prin trecerea Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino" din subordinea Ministerului Sănătății în subordinea Ministerului Apărării Naționale, cu patrimoniul și personalul aferent.

Executivul își propune astfel să revitalizeze și să dezvolte activitatea institutului, ca producător național de vaccinuri și alte produse biologice de uz uman, cu rol strategic în asigurarea independenței României în domeniul producției de vaccinuri, menționează sursa citată.

Ordonanța prevede că, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare, se va aproba, prin hotărâre de guvern, organizarea și funcționarea Institutului National de Cercetare "Cantacuzino" (numit Institutul Cantacuzino), numărul maxim de posturi, precum și sursele de constituire a veniturilor proprii.

Finanțarea Institutului Cantacuzino se va realiza integral din venituri proprii și în completare din subvenții acordate de la bugetul de stat.

Sumele alocate de la bugetul de stat Institutului Cantacuzino nu se includ în creditele bugetare, reprezentând 2% din PIB alocate anual Ministerului Apărării Naționale și sunt destinate efectuării cheltuielilor pentru realizarea activităților institutului, precizează Executivul.

Institutul Cantacuzino va prelua Institutul Național de Cercetare 'Cantacuzino', prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței aprobate astăzi de Executiv. Protocolul de predare-primire va fi avizat de către Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.

Personalul Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino" va fi preluat cu menținerea drepturilor salariale avute în plată la data preluării. Salarizarea personalului se va face potrivit prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Personalul se compune din personal civil și militar, cel civil beneficiind și de drepturile salariale în natură acordate personalului civil din Ministerul Apărării Naționale, potrivit legislației în vigoare, mai menționează sursa citată.

Numărul maxim de posturi care va fi stabilit în hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Institutului Cantacuzino nu va fi inclus în numărul de posturi aprobat Ministerului Apărării Naționale.

Institutul Cantacuzino se va substitui în toate drepturile și obligațiile care decurg din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care Institutul National de Cercetare 'Cantacuzino' este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.

Executivul mai precizează că prevenirea îmbolnăvirilor, controlul bolilor transmisibile și sănătatea publică reprezintă o problemă de siguranță națională.

"Previziunile privind evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României în următoarea perioadă impun operaționalizarea capacităților naționale de producție a mijloacelor de imunoprofilaxie pentru siguranța stării de sănătate a populației", menționează Guvernul.

Începutul dezastrului

Dezastrul de la Cantacuzino a început în februarie 2010 atunci când Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) i-a retras autorizaţia de punere pe piaţă a produselor injectabile, inclusiv a vaccinurilor, întrucât expirase standardul de bune practici de fabricaţie. Nu a fost gata modernizarea liniei de fabricaţie a vaccinului BCG. cel care se face la naştere. Astfel, unele programe naţionale de imunizare au fost blocate mai multe luni, iar autorităţile au fost nevoite se aducă vaccinuri de afară, mai scumpe. A fost un şoc puternic venit după un altul. În anii aceia era o isterie întreagă cu virusul gripei porcine. Ministerul Sănătăţii a comandat de la Cantacuzino 5 milioane de vaccinuri, considerând că atâţia oameni au nevoie de aşa ceva. A existat însă o mare rată de refuz a populaţiei, de rezistenţă la vaccinare chiar şi a medicilor care au avut reticenţe în a se vaccina sau a recomanda pacienţilor vaccinarea.

Cantacuzino a livrat 3 milioane de doze până la ridicarea autorizaţiei, iar celelalte 2 milioane erau în diverse stadii de fabricaţie. A primit toţi banii pentru cele 5 milioane de doze contractate, chiar dacă nu a reuşit să livreze toată cantitatea. Curtea de Conturi a solicitat însă institutului să returneze contravaloarea celor 2 milioane de doze, deşi o mare parte din cheltuieli au fost făcute.

Prădat de gripa porcină, de problemele cu autorizaţia şi de datoriile de două milioane de euro adunate până atunci (30% către furnizorii de medicamente), Institutul Cantacuzino era pregătit pentru demolare, pentru că Guvernul din 2010 pregătea un act de hotărâre prin care se stipula faptul că centrele naţionale de referinţă de la Cantacuzino (centre unde se certifica existenţa unor virusuri) urma să fie trecute la Institutul Naţional de Sănătate Publică. Miza era uriaşă: un patrimoniu imobiliar de 10.000 metri pătraţi în centrul Ca­pitalei şi alţi 110.000 de metri la Băneasa. "Cel puţin vor rămâne să lucreze în cercetare 60 de specialişti", era consolarea supremă a salariaţilor de la Cantacuzino. Mişcarea guvernamentală n-a mers din motive necunoscute însă situaţia institutului s-a agravat pe zi ce trece.

În luna noiembrie 2010, conducerea de la Cantacuzino a cerut ANM anularea autorizării a nu mai puţin de 21 de produse, printre care polidin şi cantasim. Anul 2012 a fost primul în care campania de imunizare gratuită împotriva gripei s-a făcut doar cu vaccin din import. La începutul acelui an au fost retrase toate vaccinurile pentru că s-a constatat o concentraţie scăzută a tulpinei B. Linia de producţie a fiolelor a fost ulterior închis.

Un an mai târziu, producţia a fost reluată fiind fabricate 600 mii de doze, însă ANM a anunţat conducerea institutului că vaccinul antigripal nu poate fi pus pe piaţă din cauza unor probleme. Agenţia Medicamentului din Franţa a confirmat că vaccinul are peste 3.000 de unităţi per milimetru de endotoxtine, faţă de sub 100 pentru un produs conform. Colaps total!