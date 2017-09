Djokovic, tată pentru a doua oară

Tenismanul sârb Novak Djokovic, fost lider ATP, a devenit tată pentru a doua oară după ce soția sa, Jelena, a născut o fetiță care va purta numele Tara, relatează cotidianul sârb Blic, potrivit Agerpres.

Djokovic, care mai are un băiețel de 2 ani (Stefan), a traversat un sezon dificil care a culminat în iulie cu anunțul privind retragerea sa din circuit în acest an din cauza unei accidentări persistente la cot. Numărul 5 mondial a absentat astfel de la US Open, turneu văduvit și de prezența altor vedete precum Andy Murray, Stanislas Wawrinka sau Milos Raonic.

Câștigător a 12 turnee de Grand Slam, Djokovic s-a impus ultima oară la un asemenea turneu în 2016 la Roland Garros. În acest an, sârbul a ieșit în sferturi pe zgură pariziană de la Roland Garros și tot în sferturi pe iarba de la Wimbledon.

Djokovic este așteptat să revină în 2018 pentru a participa la Australian Open, turneul său favorit pe care l-a câștigat de 6 ori.