Emoții pentru liderul PNL: Doi patroni de televiziune vor depune mărturie

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis, luni, să audieze la un termen viitor înregistrarea celor două convorbiri pe care Ludovic Orban le-a avut în anul 2016 cu omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, cel care l-a denunțat pe liderul PNL că i-ar fi cerut bani pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile locale, potrivit Agerpres.

De asemenea, magistrații au decis ca, pe data de 13 noiembrie, la următorul termen al procesului în care Orban este judecat pentru folosire a influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite, să fie audiați în calitate de martori patronii de televiziune Sorin Oancea și Cozmin Gușă.

La acest termen al procesului, Ludovic Orban a dat pe parcursul a trei ore o amplă declarație în fața instanței, în care a relatat despre întâlnirile pe care le-a avut în 2016 cu Tiberiu Urdăreanu.

Astfel, președintele PNL a declarat că, după ce a fost desemnat candidat al partidului la funcția de primar general al Capitalei, a primit din partea lui Urdăreanu un mesaj pe telefon de felicitare, ulterior cei doi stabilind să se întâlnească la locuința omului de afaceri.

Orban spune că prima întâlnire a avut loc la data de 1 martie, pentru a discuta problemele Capitalei, iar omul de afaceri s-a oferit să-i ofere expertiză, informații și chiar soluții pentru rezolvarea acestor probleme.

"Întreaga discuție s-a purtat 'la per tu', pe un ton familiar, care reflectă faptul că exista o relație de amiciție și nu a fost vorba de o discuție între un om politic și un om de afaceri. Nici măcar o singură dată nu am pomenit și nu am făcut referire la funcția pe care o dețineam atunci de prim-vicepreședinte în PNL. În ceea ce privește discuția despre un eventual sprijin financiar, aș vrea să vă precizez că singura cerere formulată de mine, care ar putea fi interpretată ca un eventual sprijin financiar, este fraza: 'Te gândești dacă poți să-mi dai și mie un șut în fund'. Aceasta nu a fost o cerere explicită de sprijin financiar. Urdăreanu nu a fost singura persoană cu care m-am întâlnit. În perioada respectivă, m-am întâlnit cu zeci sau sute de persoane, cu expertiză în diverse domenii, cu care am discutat despre problemele Bucureștiului. Când Urdăreanu mi-a cerut să îi dau un ordin de mărime cu privire la sumă, a rămas că discutăm la următoarea întâlnire. A doua întâlnirea a avut loc pe 20 martie. Inițiativa discuției despre sprijinul financiar nu îmi aparține. De altfel, urmărind cele aproape două ore de înregistrări, impresia pe care am avut-o este că Urdăreanu și-a arătat preocuparea pentru a mă sprijini în această campanie, inclusiv financiar. El a deschis discuția despre sprijinul financiar. Eu nu am respins discuția pe această temă, pentru că este foarte greu să obții în campanie electorală oameni care să te susțină financiar. Dacă aș fi respins discuția, ar fi fost privită ca un refuz. Nu am avut niciodată intenția de a beneficia de o finanțare în afara cadrului legal. Discuția despre sumele de bani, modul în care să fie virați banii nu arată intenția de a beneficia de o finanțare ilegală. Când Urdăreanu m-a întrebat 'Cash?', am răspuns interogativ: 'Cum altcumva?'", a susținut Orban în sala de judecată.

Liderul PNL a mai spus că, din 24 martie până pe 11 aprilie, când a fost pus sub acuzare, a existat un mandat pe numele lui de ascultare, dar nu a rezultat nicio probă care să arate că a încălcat legea.

Procesul se află în faza de apel, după ce Ludovic Orban a fost achitat în primă instanță, pe 31 ianuarie, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite.

Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe Urdăreanu, solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală la alegerile locale din vara anului trecut, în care acesta fusese nominalizat de PNL să candideze la funcția de primar al municipiului București.

Procurorii susțin că, în martie 2016, Urdăreanu s-a întâlnit cu Orban la domiciliul celui dintâi, ocazie cu care fostul deputat i-a comunicat că are nevoie de 50.000 de euro în numerar, pentru a-i folosi în vederea promovării imaginii sale drept candidat la Primăria Capitalei, iar banii erau ceruți în numerar "tocmai fiindcă erau... pentru posturi TV".

"Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri că el pretinde puțin că nu mai e cum era pe vremuri. (...) Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri să se gândească dacă poate să dea banii: 'te gândești dacă poți sau îmi dai un șut în fund'. Ludovic Orban i-a spus că nu vrea nimic de la partid", se arată în rechizitoriul DNA.

Pe 20 martie 2016, cu ocazia unei noi întrevederi, Orban i-ar fi pretins lui Urdăreanu suma de 50.000 euro în numerar, arătând că are un buget de campanie limitat și că dorește "să aibă canale deschise" pe anumite posturi de televiziune, au susținut procurorii.