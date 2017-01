Ghiță e mort, să-l îngropăm românește

Avem o ţară, mă rog, ce ne-a mai rămas din ea. Nu prea mult, dar încă suficient încât să ne mai pese cât de cât de ea. Nu mă refer aici la cei mai tineri, care abia aşteaptă să-şi termine şcoala pentru a emigra, mai ceva decât sirienii sau afganii. Se plâng că nu-şi vor putea lua bemveul şi viloiul cu piscină din primele salarii pentru ca din următoarele să-şi poată petrece vacanţe lungi şi dese prin diverse paradisuri tropicale. Şi mai și auzi pe câte unul dintre ei că spune că „pe vremea lui Ceauşescu era mai bine, mi-au spus mie mama şi bunica“, probabil foste lucrătoare la APACA și care în anii '90 nu voiau nici Kent şi nici valută, ci pe Roman să le… fericească.

Revenind însă în actualitate, cei care nu trăiesc în pseudo-realitatea feisbuc pot observa cu uşurinţă că se întâmplă lucruri interesante. Klaus s-a sucit brusc și a devenit preşedinte-jucător. Şi ce jucător… de liga a patra. Faultează, înjură şi scuipă orice adversar care îi stă în cale. Dragnea a devenit un dur politic şi atacă serios viitorul mandat prezidenţial. Un serviciu extrem de important se lăfăie făcându-şi de cap în lipsa oricărui control. Nu la SRI mă refeream, oricum, în ultima vreme am aflat ce ştiam mai de mult, dar nu conştientizam atât de clar, anume că acesta nu este sub control civil, ci, de fapt, noi, toţi civilii, suntem sub controlul SRI.

În acest timp SIE îşi face jocurile, nederanjat de nimeni şi de nimic. De o prea lungă perioadă, nu mai are director civil. În schimb, umblă vorba că ar avea partid şi grup parlamentar. Cin' să fie, cin' să fie? Eu nu cred acel zvon, însă dacă există măcar o urmă de adevăr… Emisari ai unui mogul media au contactat membri ai familiei Trump în scopul schimbării atitudinii americanilor faţă de Codruţa Kovesi. Nu ştiu dacă au reuşit sau nu și dacă SIE a acţionat ferm pentru a împiedica acest atac la interesele României. Cei orbiți de manipulare vor zice că iau apărarea șefei DNA. De fapt, ce vreau să punctez este că Donald Trump trebuia abordat profesionist, de către diplomați abilitaţi să-i trezească interesul într-un sens pozitiv pentru ţara noastră, nu pentru răzbunările personale ale unora. Crearea unei impresii deplorabile în ochii viitorului președinte al SUA poate avea consecințe nefaste pentru noi toți.

Între timp, în ţară bulibăşeala e în toi. Iohannis faultează noul Parlament şi noul Executiv. Iarna blochează iar România, iar cei ce au pierdut alegerile, în loc să stea frumuşel să-şi lingă rănile şi să se vindece politic, au pornit, târându-se şontâc-şontâc, la atac împotriva învingătorilor. Riscul cel mai mare pentru penelişti este ca, până să ajungă la gâtul învingătorilor şi să-şi înfigă colţii, să moară din cauza rănilor cangrenate care au nevoie urgentă de toaletare şi a masivei pierderi de sânge electoral. Învingătorii încep să descopere că socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg şi deja încep să regrete generoasele promisiuni electorale. Pe un ger de crapă pietrele, atmosfera se încinge din ce în ce mai mult.

Din acest haos impecabil organizat, cineva trage serioase foloase. Însă este prea mult zgomot de fond, pentru a se putea desluşi partitura şi dirijorul. Vedem doar interpreții. Şi atunci când se va lăsa liniştea, va fi prea târziu. Soluţia foarte simplă ar fi ca noi, indiferent de convingeri şi orientări politice, să oprim răfuiala zgomotoasă. Şi atunci maeştrii haosului vor ieşi în evidenţă. În plus, ne vom da seama că, de fapt, pentru noi, subiectul Ghiță e mort. Să-l îngropăm în uitare, justiția să-și facă datoria, să-i demascăm și să-i înlăturăm din funcții pe creatorii și manipulanții lui. Așa le vom neutraliza jocurile murdare şi în sfârşit va începe să fie bine şi la noi. Şi poate copii noştri nu se vor mai grăbi să ne părăsească în scopul găsirii unei iluzorii prosperităţi departe, tot mai departe de acasă.