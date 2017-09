Gigi Căciuleanu: “Mozart m-a durut întotdeauna, așa cum Iisus Hristos m-a durut întotdeauna"

Invitatul Rodicăi Mandache la emisiunea „Chipuri fără masca” de la Smart FM (107,3FM) a fost maestrul Gigi Căciuleanu, care a povestit, în cele două ore de dialog, întâmplări din viaţă sa, a vorbit despre oamenii care i-au marcat carieră sau despre spectacolele sale, vechi şi mai noi.

Ascultătorii au putut afla că Gigi Căciuleanu este un mare iubitor de tango şi a relatat o întâmplare petrecută în Uruguay, ţară care consideră că este patria acestui dans.

"Tangoul este un dans de bărbat, femeile nu se aventurau în speluncile unde se dansa tango. Bărbaţii dansau între ei. Dintotdeauna mi-a plăcut tango-ul. Am ajuns în Uruguay, ei spun că sunt patria tango-ului, şi am rugat să fiu dus unde se dansează.

M-au condus într-o suburbie, într-o hala enormă, cu două etaje. Am ajuns pe la 23,30, era o hala a la Pina Bausch, am fost întrebat dacă dansez, am preferat să stau la bară. Media de vârstă a celor care veneau era de 85 - 90 de ani, erau că în Caragiale, se aşezau la mese. Bărbaţii erau că nişte cocoşi, aveau ghiuluri, îmbrăcaţi cât se poate de bine, dar se cunoştea că erau sărmani. În orchestra erau tot oameni în vârstă. Au început, încetul cu încetul, să cânte oamenii de pe scenă, iar "cocoşii şi găinuşele" să se ridice. Domnii de la mese invitau câte o doamna de la masă, o duceau în ring. Când au început să danseze au devenit senzuali, extraordinari, transformarea era uluitoare.

Aşa o experienţă de dans n-am mai trăit-o decât o singură dată, în Marea Britanie, întâmplare pe care o voi poveşti dată viitoare când mă veţi invita" – şi-a amintit maestrul Gigi Căciuleanu, la "Chipuri fără masca".

In decursul aceleiași emisiuni, Gigi Caciuleanu a relevat și care este secretul succesului spectacolelor sale: "Toate spectacolele care funcționează mă dor cumplit. Mozart m-a durut întotdeauna, așa cum Isus Christos m-a durut Întotdeauna".