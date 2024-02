Tranziția de la epoca rațiunii reci la epoca rațiunii calde

Calendaristica evoluțiilor umane este descrisă în ritmologia antroposofică. Acum trecem de la epoca rațiunii reci (intelective) la o epocă a conștienței calde (bazate pe puterea de înțelegere a inimilor).

Epoca rațiunii reci a durat din secolul VII î.Hr. până în 1415 și a corespuns cu aflarea noastră sub zodia Berbecului. A fost o epocă glorioasă pentru evoluția umană. La fel de glorioasă are a fi uniunea intelect-inimă ce stă să se coacă sub zodia următoare, a Vărsătorului.

Un om cu un vas de apă pe umăr este indiciul după care ucenicii lui Iisus Hristos au fost instruiți să caute unde va cina Învățătorul în seara Joii Mari. Acolo, într-o casă din Betania, a avut loc primul botez cu duh: Euharistia. Pâinea, care în duh devenea carnea trupului hristic, și vinul, care devenea sângele, au fost transfigurate în așa fel încât în viitor a le mânca avea a însemna a te împărtăși cu Întregul Hristic.

Acea împărtășire avea să fie individualizată o vreme, dar, sub Vărsător, după mijlocul mileniului IV, împărtășirea are a activa potențial comunitar, spune evoluționismul antroposofic. Cum? Aura eterică din jurul capului (aureola) se va descopcia tot mai mult din strânsorile care au compactat-o în materiile capului fizic. Cea mai adâncă încopciere este reprezentată de memorie. Ea este un fenomen bazat sută la sută pe ritmuri eterice.

Cum ne aflăm deja într-o epocă în care ne bazăm tot mai puțin pe eterul memoriei naturale și tot mai mult pe digitalul unei memorii artificiale, aura eterică a capului va începe să depindă tot mai puțin de senzorialul care i-a fost ca o pușcărie și va recupera calitățile sale primordiale, când era deschisă spre etericul cosmo-spiritual.

Această tranziție are a reda aureolelor putința de a „vedea” în duh. Cel dintâi „peisaj” ce are a se revela are a fi etericul Înviatului (corpul sufletesc hristificat al lui Iisus). Vederea aceasta are a fi comuniune.

Deja de câțiva ani, aura umană a putut fi prinsă în imagini cu camere de filmat ultraperformante. Ea arată ca un val transparent de căldură ce vălurește în jurul corpurilor. Câinele „vede” căldura aceasta prin miros.

Noii spirituali vor comunia cu etericul Înviatului prin căldura inimii lor. Are a fi o căldură vorbitoare, ca să zicem așa, dat fiind că etericul iisusic este ca o evanghelie nescrisă: plin de fapte, vorbe, pilde, înțelepciuni, revelații.

Noii spirituali ai Vărsătorului nu au a avea o viață ușoară. Comunitățile lor au a fi mici. Cei care nu-și vor putea elibera memoria din jocurile digitalului au a fi majoritari. O vreme. Abia peste multe milenii, spune cronologia antroposofică, spre al nouălea, acești noi spirituali vor deveni majoritari.