Grindeanu, baie de pesediști la Timișoara (Video)

Premierul Sorin Grindeanu s-a întâlnit sâmbătă, la Timişoara, cu social-democraţii din judeţ, care îl susțin în războiul său cu Liviu Dragnea. Ședinţa Comitetului executiv al PSD Timiş s-a desfășurat cu galerie.

În curtea sediului PSD Timiș erau sâmbătă la amiază sute de persoane, membri ai PSD Timiş, dar şi din filiala Caraş-Severin - parlamentari, primari din judeţ, consilieri locali şi judeţeni, care îl susțin pe premier. Grindeanu a susținut un discurs în fața lor cu ochii în lacrimi, iar oamenii au scandat "Jos Dragnea", "Demisia", "Grindeanu, premier", "Dragnea, la pușcărie".

"Am venit azi acasă pentru că am vrut să văd dacă în Timişoara, în Banat mai există oameni cărora să nu le fie frică şi iată câţi suntem azi aici, membri PSD, pentru că nu poate să decidă nimeni dacă Sorin Grideanu mai e membru PSD. Eu cred ca nu poate să mă dea Liviu Dragnea afară din acest partid. (...) Am câştigat alegerile toţi, nu o singură persoană care vrea să confişte acest partid şi să confişte ţara, nu este posibil", a spus Grindeanu, în aplauze și scandări.

El le-a mai spus oamenilor că i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, că va pleca doar dacă acesta va demisiona, asumându-şi situaţia în care a ajuns partidul.

"Al doilea lucru - trebuie să se organizeze congres. Teama de oameni îl face pe Liviu Dragnea să rămână într-un cerc restrâns. Fuge de oameni, iar cel care fuge de oameni nu are cum să fie preşedinte PSD. De aceea, i-am cerut demisia. I-am cerut să meargă să garanteze în faţa partidului că această aventură în care ne-a aruncat nu va duce la pierderea guvernării. Nu am auzit să îşi asume. Este bătaie de joc. Vă rog să vă aduceți aminte că în 2016, când am pornit primij paşi la alegerile locale şi când în sală am spus un lucru - trebuie să fim de partea bună a istoriei, să nu ne fie ruşine de ceea ce facem şi acelaşi lucru îl transmit şi astăzi şi sunt mândru să văd că sunteţi atâţâia alături de mine astăzi", a mai spus Grindeanu.

În Timiş, PSD are patru deputaţi şi doi senatori care şi-au exprimat susţinerea pentru Grindeanu și care ar urma să voteze împotriva moţiunii de cenzură iniţiată de PSD.

Video: pressalert.ro

Excluderea și "actele"

Premierul ar fi urmat să se reînscrie sâmbătă în PSD, după ce a fost exclus, dar nu a putut face acest lucru.

"Am fost, sunt şi voi fi membru în acest partid, nu am schimbat partidul, nu vreau şi nu pot. Sunt pesedist şi punct. Nu poate să mă dea Liviu Dragnea afară ori de câte ori vrea. Organizaţia pe care o conduc consideră că sunt membru şi, aşa cum spuneam, am venit să văd pulsul organizaţiei Timişoara, pe care o conduc. (...) De altfel, domnii au cam uitat să trimită actele cu excluderea mea din partid. Din punctul meu de vedere, nu are cum să mă excludă vreodată Liviu Dragnea, că nu mă poate exclude el de câte ori mă pot eu reînscrie", a afirmat Grindeanu la finalul şedinţei Comitetului Politic al PSD.

Jurnalistul Radu Tudor a anunțat anterior că la această reuniune Grindeanu se va reînscrie în PSD, după ce a fost exclus joi de către Comitetul Executiv Național.