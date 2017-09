Lobbyștii lui Coldea

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a lansat o „nucleară“ țintită direct spre mass-media: „acoperiții“ din presa românească. La o privire mai atentă, „nucleara“ fostului SRI-ist este o radiografie a unor lupte interne derulate între diverse grupări din interiorul serviciilor noastre secrete. Iar jurnaliștii menționați nu sunt decât „goarnele“, „lobbyștii” unor instituții de forță, „difuzoarele“ prin intermediul cărora se transmit anumite mesaje, uneori chiar și de intimidare.

Despre „acoperiții“ din presă se vorbește de foarte multă vreme. În toamna anului 1997, pe când îndeplinea funcția de ministru de Externe, Adrian Severin a vorbit despre o listă cu numele unor agenți secreți care ar acționa în lumea politică, dar și în mass-media. O listă cu numele unor „spioni lideri de opinie cu o funcţie de conducere la un ziar naţional“, a căror misiune era „să oprească societatea românească să se miște într-o direcție bună“. Atunci, Severin a anunțat că va publica numele înscrise în acea listă, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată. Cu toate astea, la un moment dat chiar și fostul președinte Emil Constantinesu a recunoscut existența unei astfel de liste, afirmând chiar că o deține în seiful său personal. Totuși, la sfârșitul unicului său mandat prezidențial, Constantinescu s-a văzut nevoit să recunoască faptul că „a fost înfrânt de Sistem“, iar după anul 2000 a mai intrat în Palatul Cotroceni doar în calitate de musafir.

Astfel se face că nici până în ziua de azi nu se știe dacă acea listă a existat ori nu. Venită la exact două decenii după „lista lui Severin“, actuala „listă a lui Dragomir“ reia, prin niște exemplificări modeste, vechea problemă a „acoperiților din presă“.

Dragomir spune că i-a văzut pe Turturică şi Tăpălagă în biroul lui Coldea

„Lista lui Dragomir“

În urmă cu circa o săptămână, pe 12 septembrie, fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat că „orice serviciu utilizează“ acoperiții din media, dar „un ofițer acoperit din media care desfășoară activități pentru sprijinirea securității naționale este cu totul diferit de un acoperit din media care primește, prin mailuri, rechizitorii sau documente nepublice din dosar și are un singur ordin, să-l facă pe acel om sau pe acea persoană, să o arate opiniei publice ca pe o persoană, ca pe un infractor sau penal.“ La o săptămână distanță, invitat în studioul Antena 3, Dragomir a revenit cu amănunte concrete: „Pe câțiva care au răspuns la ordinele Binomului i-am cunoscut și personal, i-am văzut în biroul lui Coldea, dar nu știu cum a fost, să facă acest lucru nu știu. Nu a fost în beneficiul statului. A fost în beneficiul unei persoane“. După care, el a afirmat că i-a văzut în biroul lui Coldea pe jurnaliștii Dan Turturică, Dan Tăpălagă și Sorina Matei: „În perioada 2012 a fost un an de fierbere, eu am văzut personal intrând și ieșind mai mulți oameni din media în biroul domnului Coldea. Aș începe cu domnul Dan Turturică, știu și cum și pe ce filieră a ajuns la Florian Coldea.

Al doilea om este Dan Tăpălagă și a treia persoană este Sorina Matei, la ea aș face o mică mențiune. S-a discutat în interiorul SRI despre ea, despre faptul că este indepedentă, că nu execută anumite comandamente“. În plus, Dragomir a mai afirmat că acești jurnaliști făceau parte din așa-numitul „culoar media“. „În momentul în care un om ajungea la DNA, imediat era prezentat în media ca un dușman al poporului, imediat începeau să curgă informații, să iasă stenograme și așa mai departe.

Acești oameni primeau rechizitorii pe mail, primeau stenograme pe mail și nimeni nu a verificat aceste lucruri“. Un alt nume de jurnalist, „prieten“ menţionat de Dragomir, a fost cel al Ancăi Grădinaru, în prezent la Europa FM. „Generalul Coldea mi-a transmis că Anca Grădinaru, care a lucrat la Antena, este una dintre persoanele care sprijină serviciul.“

Capra cu trei iezi

Povestea înșirată de fostul SRI-ist Daniel Dragomir pare un soi de parodie după basmul „Capra cu trei iezi“. Mama-capră este exact SRI-ul care, afirmă el, i-ar fi stipendiat pe acoperiții pe care el îi enumeră. Iar iezii cu pricina ar fi chiar jurnaliștii pomeniți de el. Singurul nume nou de pe această listă este cel al lui Dan Turturică, fost șef la România Liberă, actualmente angajat al DIGI 24. Habar nu avem care o fi fost „rolul“ „turturelului“ în această ecuație deosebit de încâlcită. Iar asta, pentru că fostul SRI-ist Dragomir nu oferă prea multe detalii dintre cele pe care afirmă că le-ar deține. Este drept că nici despre Dan Tăpălagă și Sorina Matei nu spune mare lucru. Dar despre aceștia se știu ceva mai multe amănunte. Numele lui Dan Tăpălagă este legat de recentul, încă neelucidatul și deja aproape uitatul, „scandal SIPA“. Iar despre Sorina Matei (pe care Dragomir mai că nu o laudă într-un mod greoi, specific serviciilor secrete) se știa, deja, că, într-un fel sau altul, s-a aflat mai mereu în legătură cu SRI. Tot ea este cea în fața căreia „colonelul Robert Turcescu“ s-a detonat „în direct și la oră de vârf“, atunci când s-a lăudat că ar fi agent acoperit al nu se știe cărui serviciu secret.

Singura problemă în această narațiune este chiar „povestitorul“: cât de credibil poate fi un fost colonel SRI care, încolțit din toate părțile, mârâie și scuipă în toate direcțiile, doar-doar o reuși să abată atenția de la scandalurile în care este implicat el însuși. Dar, pe de altă parte, nici nu ne putem preface că problema „acoperiților“ din presă nu există și nu a existat vreodată.

Agentul H 15 alias Deleanu

Primele scandaluri privitoare la agenții acoperiți care acționează în presă au izbucnit încă din primele luni ale anului ’90, când s-a aflat că Sorin Roșca Stănescu și Florin Gabriel Mărculescu, doi dintre cei mai combativi gazetari din „presa democratică“, după cum se spunea pe atunci, au colaborat cu fosta Securitate. Angajați la „România liberă“, ei au dispărut pentru o vreme din peisajul jurnalistic. Apoi, după ce lumea a mai uitat acest aspect al biografiei lor, au reintrat în mass-media. Ceva mai discret, Mărculescu a scris la o gazetă din provincie. El a încetat din viață la 1 decembrie 2000. În schimb, Sorin Roșca Stănescu a revenit în presă. Ulterior, în cadrul unor interviuri, „Nașul“, cum a rămas el cunoscut printre jurnaliști, a detaliat colaborarea cu Securitatea care-i dăduse și nume conspirative. În anul 2006, invitat la o emisiune realizată (interesantă coincidență!) de către Robert Turcescu, Roșca Stănescu a recunoscut: „M-am autopropus pentru a colabora cu Securitatea prin 1973. La sfârșitul facultății m-am împrietenit cu un tânăr care era unul din liderii organizației palestiniene din România. De la acesta am aflat că urma să pună la cale, într-o altă țară, un atentat terorist. Mi s-a părut ceva grav și m-am dus la redactorul șef al revistei Viața Studențească. Acesta m-a prezentat unui lucrător de Securitate care mi-a propus colaborarea. Am acceptat și am semnat un angajament având două nume conspirative. Am avut succesiv numele de cod H15 și Deleanu. Am primit și bani, dar ca decont pentru deplasările făcute“. Dar tot în aceeași emisiune televizată, Sorin Roșca Stănescu a mai făcut o declarație, cu adevărat interesantă. El a afirmat că este convins că toți ziariștii care au ieșit din țară înainte de decembrie 1989 au făcut rapoarte care ajungeau, în final, la Securitate. „Densitatea de turnători din presa comunistă a fost una foarte mare. E foarte posibil ca mulți dintre cei care au turnat atunci să fi fost reactivați după ’89“. Iar ca argument, a invocat propriul său caz.

Acoperitul de la JN

Unul dintre cele mai mari scandaluri privitoare la amestecul serviciilor secrete, concret, a SRI, în presă a fost cel declanșat după ce s-a aflat că redacția cotidianului Jurnalul Național a fost ținută „sub control“, cu ajutorul unor agenţi SRI infiltraţi printre jurnalişti. La începutul anului 2006 a ieșit la iveală un document clasificat „Strict secret“, întocmit pe 23.01.2006 de un colonel, Jderu Gheorghe, din unitatea „C“, care prezenta o acţiune de culegere de informaţii privitoare la sursele de documentare ale unui redactor, autor al unei serii de articole considerate deosebit de „sensibile“ pentru SRI. Era vorba despre jurnalistul Răzvan Belciuganu, șeful secției de Investigații de la JN. Atunci, Belciuganu publicase un articol deosebit de interesant și de bine documentat, privitor la niște cheltuieli nejustificate făcute la Spitalul SRI de la Baloteşti. La scurt timp după publicarea acestui articol au apărut o serie de documente din care rezulta că SRI primea informații din interiorul redacției JN de la o „cârtiță“ care-și semna delațiunile cu numele conspirativ „Teodorescu Sofia“. Într-unul dintre rapoartele SRI, emis în data de 19 ianuarie 2006, „cârtița“ strecurată în redacția JN a fost prezentată ca fiind „şeful direct al lui Răzvan Belciuganu“. Iar pe atunci, șeful direct al lui Belciuganu era jurnalistul Valentin Zaschievici, redactor șef adjunct al publicației. Odată deconspirată „cârtița“, Zaschievici, alias „Teodorescu Sofia“, și-a dat demisia, iar acum, practic, a cam dispărut din activitatea gazetărească.

S-a „detonat“ în direct

În toamna anului 2014 o emisiune TV realizată de Sorina Matei (altă coincidență cu tâlc) a fost gazda unei scene ciudate, de un patetism dezgustător: scena în care Robert Turcescu s-a „detonat“ în direct, anunțând că el este unul dintre „acoperiții“ din presă, unde activează cu gradul de colonel. O melodramă la care Sorina Matei și-a intrat în rol și l-a întrebat, pe un ton inchizitorial: „Cine ești tu, Robert Turcescu?“. La care, cel care anterior dăduse, ani la rând, „certificate de bună purtare“ (celebrele bile albe sau negre) a suspinat din rărunchi și, lovit brusc de un acces mistic, a exclamat: „Numai Dumnezeu știe cine este Robert Turcescu!“. După care a început o lungă litanie, de parcă s-ar fi spovedit în fața unui popă: „Mă uscam pe interior, nu mai puteam veni aici ca un fariseu, un ins care își mințea telespectatorii; de asta am decis să mă eliberez; fiecare are o cale, cu siguranță, nu vă pot da o rețetă, dar vă spun că dacă există în voi, o să vi se întâmple așa“. Întrebat dacă se poate retrage din acea situație, Turcescu a exclamat la fel de patetic: „Nu știu dacă ne retragem vreodată din ceva“. Atunci, majoritatea celor care au urmărit acea emisiune s-au întrebat de ce el vorbea la plural, din moment ce o avea în față doar pe Sorina Matei. Probabil că era și el, încă de atunci, la curent cu recentele informații oferite de col. Daniel Dragomir. Dar, patetica lui criză de sinceritate a durat foarte puțin: Turcescu s-a înscris în PMP-ul lui Traian Băsescu, pe listele căruia a și fost votat. Iar acum, „don colonel“ a uitat deja că „doar Dumnezeu știe“ cine este el și zburdă mai vesel ca o căprioară prin Parlamenul României.

Turcescu s-a deconspirat în emisiunea Sorinei Matei. Anca Grădinaru, altă unealtă utilă a SRI

Alții… mai mărunței

Cei enumerați mai sus reprezintă doar „vârful aisbergului“ în ceea ce privește „acoperiții“ din presă. Unii dintre cei mai mărunței au cam dispărut din lumea jurnalistică. Alții au trecut în alte domenii de activitate unde, vorba lui Turcescu, „doar Dumnezeu știe“ ce sunt ei cu adevărat. Unuia dintre aceștia i se spunea, cândva, „Mâncătorul de securiști“. Și așa a și fost considerat, până în urmă cu vreo câțiva ani, când a avut proasta inspirație să-și urce pe net propriul dosar de la CNSAS. Dosar în care există și un document în care unul dintre securiști afirma că omul cu pricina era supărat, de fapt, pentru că nu avea o locuință corespunzătoare la care el considera că are dreptul. Iar răspunsul la acea observație era următorul: „interveniți la organele locale să i se dea un apartament“. Iar până la urmă, „Mâncătorul de Securiști“ a și primit un apartament.

Un alt caz este cel al unui jurnalist, celebru și acum, care s-a „cerut“ să facă stagiul militar „Tr“, exact când soția îi era gravidă. La plecarea în armată, omul nu vorbea o boabă de engleză, iar computerul era o mare enigmă pentru el. La întoarcere, după șase luni de „Termen redus“, vorbea fluent engleza, iar computerul nu mai avea pentru el absolut nicio taină. Iar pentru ca situația să fie și mai limpede, omul și-a făcut acel stagiu militar redus exact la unitatea militară de la Grădiștea, pe vremea în care acolo era „mare și tare“ generalul Nicolae Pleșiță. Ei, dar asta s-a petrecut cu mulți ani în urmă. Acum, domnul cu pricina ocupă o funcție oficială care-i conferă rangul de „demnitar“.

Asta este! Probabil că și în presă este valabilă celebra replică a unui banc la fel de celebru: „Mai răsfirați, băieți, mai răsfirați!“. Totuși, o precizare se cere făcută: este o definiție abuzivă să-i catalogăm pe toți aceștia drept „agenți acoperiți“. În realitate, ei nu sunt decât „goarnele“, „lobbyștii” unor instituții de forță, „difuzoarele“ prin intermediul cărora se transmit anumite mesaje, uneori chiar și de intimidare. Care ar putea fi răsplata pe care o primesc aceste „goarne“? Exact cum spune Dragomir: primirea preferențială a unor informații din anchete, pe care ei le prezintă ca fiind rezultatul propriilor „investigații“. Asta înseamnă: în presa noastră există multe cariere de succes construite pe baza „efectului de goarnă“.

Râde ruptul de cârpit

Cândva, pe la mijlocul anilor ’90, pe când Ion Cristoiu conducea „Evenimentul zilei“, pe unul dintre pereții biroului în care erau comasate secțiile „Investigații“ și „Reporteri speciali“ a apărut un afiș mare pe care scria, cu litere de-o șchioapă: „M-am săturat de agenții secreți analfabeți de la Evenimentul zilei!“. Afișul respectiv avea și o semnătură: Ion Cristoiu. Era în perioada de „pionierat“ a presei libere în care, spre deosebire de zilele noastre, tinerii jurnaliști se mândreau cu faptul că „serviciile“ îi băgau în seamă, iar prietenia cu vreun SRI‑ist sau alt soi de „secret“ era considerată un soi de semn al valorii profesionale.

Ulterior, după mai mulți ani, Ion Cristoiu a și recunoscut, într-o emisiune televizată, că, în unele cazuri, oameni din serviciile secrete l-au rugat să angajeze anumiți tineri care-i erau prezentați ca „băieți buni“. Ei, dar indignarea față de „agenții secreți analfabeți“, pe care tot el în angajase, a durat până în momentul în care, prin toamna anului 2008, C.V. Tudor a anunțat public faptul că Ion Cristoiu l-ar fi „turnat“ la Securitate, pe vremea în care îndeplinea funcția de şef la Suplimentul Literar Artistic al „Scînteii Tineretului“. Vadim a mai afirmat că Ion Cristoiu și-ar fi semnat acele „note“ sub numele conspirativ „Coroiu“. A urmat un proces prin care Cristoiu i-a chemat în judecată atât pe Vadim, cât și pe realizatorul emisiunii televizate în care acesta și-a susținut acuzațiile privitoare la „Coroiu“. La sfârșitul procesului, încheiat în septembrie 2004, instanța i-a dat câștig de cauză lui Cristoiu. Decizia s-a bazat pe documente emise de CNSAS din care rezulta că „pe numele lui Ion Cristoiu nu există nici în arhiva CNSAS, nici în arhiva SRI vreun dosar personal (nici de urmărit, nici de informator și nici de sursă). În plus, CNAS a atașat la dosar câteva file de arhivă care conțineau transcrieri făcut de Securitate ale unor convorbiri purtate între Corneliu Vadim Tudor, Eugen Barbu, Mihai Ungheanu și alți scriitori, convorbiri referitoare la Ion Cristoiu și la poziția acestuia „contrară intereselor PCR“, pe care le-ar fi avut în calitatea lui de șef al suplimentului literar artistic al Scânteii tineretului.

Declarații la cald

„O să le spun așa, lui Pablito (Liviu Dragnea – n.r.) și armatei lui de orci: «voi muri cu dinții înfipți în gâtul vostru»“ - Dan Tăpălagă

„Domnul Tăpălagă pare a fi foarte nervos. Eu nu l-am făcut securist. Am explicat și voi detalia cum a fost unealta SRL – Coldea. De ce este nervos? Din motive de SIPA, din motive de ANAF? Nici nu mai suntem în anul 2016, când prim-ministrul chema la o «informală» un număr de firme și le cerea să «ajute» Hotnews. Ca și în cazul PFA - Kovesi, domnul Tăpălagă nu răspunde la o întrebare simplă. A fost sau nu la Coldea? Nu e nicio rușine, domnule Tăpălagă, mă puteți face în toate felurile, dar ieșiți în față ca un bărbat și spuneți: cum era pe canapeaua lui Coldea?“ – Daniel Dragomir

UM Ziare.com

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a anunțat ieri un al patrulea nume. El a continuat seria dezvăluirilor despre „acoperiții“ din presă cu Ioana Ene Dogioiu (foto), senior editor la ziare.com, site pentru care Florian Coldea a acordat miercuri un interviu pe larg. „Urmare a «interviului» acordat de SRL Coldea la UM Ziare.com solicit site-ului să prezinte proba realizării «interviului» - audio sau video. Ca sa știm cu cine vorbim.

Le atrag atenția să nu «refacă» interviul după această solicitare pentru că s-ar îndrepta spre zona penală. În funcție de răspuns, voi adopta măsurile legale care se impun. Eu am vorbit public. Live. Îl invit pe SRL Coldea să nu se mai ascundă în spatele PR-ului. Să iasă public live, dacă are ceva de spus.“