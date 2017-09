Mai multe primării au ajuns la fundul sacului

În mai multe localităţi din ţară primarii nu mai au bani de salarii, după ce au majorat lefurile. Bugetul Primăriei Dimăcheni din judeţul Botoşani este gol, nu sunt bani pentru salarii, dar nici pentru lemnele de foc necesare încălzirii birourilor.

Cei 15 angajați ai Primăriei comunei Dimăcheni din județul Botoșani nu își vor primi luna aceasta salariile, bugetul comunei fiind gol după ce conducerea instituției a majorat, conform legii, salariile începând cu data de 1 iulie și nu a mai primit alți bani pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare.

Conform conducerii Primăriei comunei Dimăcheni, instituția nu mai are bani de funcționare, având deja datorii la iluminatul public, la compania care adună gunoiul din localitate și restanțe la plata navetei profesorilor.

“Avem 15 angajați la Primăria din Dimăcheni. Ar trebui să dăm salariile, dar nu mai avem bani. După creșterile salariale care a avut loc de la 1 iulie, efortul bugetar pentru plata salariilor este de 90.000 de lei pe lună, ceea ce include salariile și plata contribuțiilor către stat, dar noi nu mai avem bani. Nu mai avem bani nici pentru cheltuielile de funcționare ale instituției deoarece suntem o comună mică și nu avem alte venituri decât cele de la buget. Am rămas fără bani după ce am crescut salariile personalului și tot așteptăm rectificarea bugetară. Nu știu cum vom plăti lunea viitoare salariile. Bugetul este gol”, a declarat, corespondetului MEDIAFAX, viceprimarul comunei Dimăcheni, Valentin Albu.

Viceprimarul Valentin Albu spune că instituția nu a reușit să cumpere nici lemnele de foc necesare încălzirii birourilor, iar cheltuielile de funcționare necesare funcționării Primăriei Dimăcheni până la finalul anului sunt estimate la 500.000 de lei.

Creșterile salariale din sectorul bugetar și a contribuțiilor către stat au creat dezechilibre în bugetele mai multor primării mici din județul Botoșani, însă situația cea mai gravă este în comuna Dimăcheni.

“Din discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți primari de comune din județ, aceștia spun că există probleme în asigurarea cheltuielilor de funcționare ale primăriilor până la finalul anului și cu toții așteaptă rectificarea. Până acum nu am primit notificări de la primari că nu mai au bani pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare. La Dimăcheni este o situație deosebită, comuna este mică, are sub 1500 de locuitori și nu are alte resurse”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, președintele Consiliul Județean Botoșani, Costică Macaleți.

Mărirea salariilor angajaților din administrație a creat probleme şi în comuna Lapoș, județul Prahova, unde primarul a atras atenția că de luna viitoare nu vor mai fi bani pentru indemnizațiile consilierilor locali sau salariile angajaților și l-a trimis casier prin sat, să colecteze bani de la cei care nu și-au plătit taxele și impozitele.

Comuna Lapoș, formată din patru sate, se află la o distanță de aproximativ 55 de kilometri de Ploiești. Este cunoscută drept una dintre cele mai sărace din județ, având aproximativ 1300 de locuitori.

Mărirea salariilor angajaților din Primărie a fost o lovitură puternică pentru bugetul localității.

Primarul comunei Lapoș, Dumitru Constantin Țîrlea, spune că a ajuns la fundul sacului și de luna viitoare nu are cu ce să plătească angajații sau cei nouă consilieri locali. Conform grilei de salarizare, acum, un funcționar din Primărie are un salariu cuprins între 2000 și 2500 de lei, aproape dublu ca până acum.

”Pentru consilierii locali nu avem bani de indemnizații. Luna viitoare nu avem bani să plătim salariile celor din Primărie sau indemnizațiile consilierilor locali. Am și făcut angajări, eram puțini, am angajat la Registrul Agricol și la Asistență Socială. Nu avem bani de salarii, de funcționare nici nu mai vorbim. Avem cheltuieli mari”, a declarat Tîrlea.

Edilul consider că va ajunge să pună lacătul pe Primărie, în scurt timp.

Acesta a adăugat că a trimis angajatul de la Casierie în comună să colecteze bani de la oamenii care nu și-au achitat taxele sau impozitele, în încercarea de a strânge ceva bani pentru funcționarea Primăriei.

”Bugetul e mic, încasările!? Tragem de ele. I-am zis casierului:. Noi încercăm să funcționăm. Suntem o localitate mică. Dacă mergem în ritmul ăsta, ne autoînchidem”, a mai spus primarul din Lapoș.

Primăria din Lapoș are zece angajați, deși în organigramă sunt 19. Tocmai din acest motiv, primarul a declarat că fiecare angajat are mai multe sarcini. De exemplu, contabila Primăriei se ocupă și de urbanism, iar secretarul este și ofițer de stare civilă.

În judeţul Alba, probleme sunt la Primăria comunei Ceru Băcăinți, care are cinci angajați fără primar și viceprimar şi nu mai poate plăti salariile, după ce a aplicat Legea salarizării.

Ceru Băcăinți este cea mai săracă localitate din județul Alba, iar pe teritoriul ei, de aproape 5.000 de hectare, trăiesc 270 de persoane, jumătate fiind trecuți de 60 de ani. Pe raza comunei un singur magazin desfășoară activitate comercială, iar primarul comunei, Ioan Trif, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că impozitele nu s-au mărit, deoarece aleșii locali s-au ”gândit la oameni”.

Întrebat de corespondentul MEDIAFAX dacă Primăria poate plăti salariile după aplicarea Legii salarizării, primarul Ioan Trif a spus că doar dacă se ia un împrumut.

”Nu avem bani de salarii de aici încolo. Dacă nu primim nimic la rectificare până la sfârșitul anului, ne-am dus cu pluta. Nu avem niciun leu pentru salarii nici pentru facturi, nici pentru nimic (...) Mi se rupe sufletul. Nu știu dacă luăm salariul și nu știu dacă aș vrea să încercați să trăiți sentimentul acesta să nu vină banii. Deja suntem în imposibilitate de a plăti. Pe iulie am luat banii, pe august să vedem, nu știu dacă reușim. Să vedem dacă putem împrumuta, contabila se ocupă”, a spus Ioan Trif.

Primăria Ceru Băcăinți are patru referenți și un consilier superior, care se ocupă de registrul agricol, casierie, asistența socială, starea civilă și arhivă, a explicat primarul. Trei dintre ei au avut salariul 1.250 de lei, iar la doi a crescut la 1.700 de lei, respectiv 2.000 de lei. De asemenea, la ceilalți doi angajați, salariile au crescut de la 1.750 de lei, la 2.000 de lei.

Primarul Ioan Trif câștigă 4.000 de lei net.

”Câștig patru salarii minime, dar n-am nicio vină. M-aș fi mulțumit și cu mai puțin, am fost și în șomaj și am trăit la fel”, a spus primarul.

Nici în 2018 primarul nu este optimist că va fi mai bine, precizând că se așteaptă să fie bani pentru primele 6-7 luni.

Din cauza că are puțini contribuabili la bugetul local, Primăria comunei Ceru Băcăinți a rămas, șase luni de la alegerile locale, fără viceprimar, primarul Ioan Trif invocând într-una dintre ședințele de Consiliu Local că oricum nu sunt bani să-l plătească. De asemenea, contabilitatea este externalizată, iar postul de secretară nu a mai fost scos la concurs, această muncă fiind făcută de unul dintre angajați.

Potrivit legii salarizării, salariile angajaţilor din primării sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, ceea ce înseamnă că acestea pot fi reglementate, după majorări, tot prin hotărâre de consiliu local.

"Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale «Administrație» din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților", arată Articolul 11 din legea salarizării.