Mărturia unui român din infernul Irma (Video)

Uraganul Irma este așteptat duminică să lovească Florida, în timp ce milioane de oameni au fost evacuați din calea furiei devastatoare. Printre cei afectați de trecerea uraganului se află și cetățeni români.

Alex Ceaușu, un român aflat în Miami, a postat pe pagina sa de Facebook în noaptea de sâmbătă imagini cu primele semne ale uraganului. Românul a explicat într-o intervenție la Antena 3 că a rămas blocat într-o clădire construită în 2008.

„Irma cred că a ajuns, și-a întins o mână să vedem cam ce poate să facă. E un vânt îngrozitor, mai ales că stau undeva unde clădirile sunt destul de înalte. Am dedus cam ce trebuie să fac în momente extreme. Eu aveam avion de întoarcere în România pe 18 septembrie, am încercat să schimb data atunci când am văzut că uraganul se apropie de Florida, dar aeroportul a fost închis. O altă soluție era să închiriez o mașină și să plec undeva în nord, dar era o problemă cu combustibilul și autostrăzile sunt bară la bară. Așa că mai bine am rămas într-o clădire relativ nouă, construită în 2008. Acum nu mai este de ieșit, vântul a ajuns să bată foarte tare. De vreo 10 ore nu mai avem cablu, dar am văzut până acum că s-au evacuat multe milioane de oameni”, a relatat tânărul noaptea trecută.