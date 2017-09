Ministrul Justiţiei, despre posibila sa remaniere

Membrii coaliţiei de guvernare sunt cei care vor decide dacă este cazul de o remaniere la ministerul Justiţiei, a precizat, marţi dimineaţă, Tudorel Toader.

"Cum la momentul de debut al învestirii, când mi s-a propus portofiloul, dânşii au decis, au deplina abilitare legală să decidă remanierea mea de la Ministerul Justiţiei. Nu or să mă întrebe pe mine: vreţi, domnule ministru, să vă remaniem sau nu?", a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că nu se pune problema revocării din funcție a ministrului Justiției, Tudorel Toader, dar a spus că acesta ar trebui să-și prezinte public poziția față de recentele informații in interiorul sistemului judiciar și să prezinte un calendar al legilor justiției Liviu Dragnea a apreciat că intenția declarată a secretarului general adjunct al PSD de a cere revocarea lui Tudorel Toader a apărut într-o situație tensionată, iar în ședința Biroului Permanent al PSD lucrurile s-au mai liniștit.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, luni, că la CExN al PSD de la Suceviţa, care va avea loc vineri, va propune revocarea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pentru că nu "intervine", din punct de vedere "legal", în "atacul" procurorilor asupra PSD.

„E un atac la adresa PSD din partea statului paralel. Nu prea avem ministru al Justiţiei. În ultimele zile nu am văzut niciun fel de declaraţii din partea domnului Tudorel Toader vizavi de toate abuzurile astea şi vizavi de încălcarea deciziei CCR din partea DNA. Sper că azi să aibă poziţia de ministru, să respecte jurămânul că va apăra ţara, Constituţia”, a spus Ştefănescu.