Pe cine împinge Crin Antonescu la șefia PNL: "Categoric"

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, care a propulsat în partid și în Guvern personaje precum Relu Fenechiu sau Daniel Chițoiu, nu se dezminte. Antonescu se implică în noua bătălie din interiorul PNL anunțând că îl susține la șefia partidului pe controversatul Cristian Bușoi.

Fostul lider PNL i-a făcut vineri un portret rupt de realitate pupilului său, în încercarea de a argumenta de ce ar fi bun acesta pentru conducerea PNL.

"Susțin categoric candidatura lui Cristian Bușoi și sunt una dintre persoanele pe care le-a consultat. Părerile vor fi întotdeuna împărțite, în PNL cu siguranță eu am propria mea opinie bazată pe trei elemente. În primul rând, cred că este timpul că în fruntea PNL să vină o figură mai nouă, mai proaspătă, mai tânăr. Cred că domnul Bușoi are suficientă experiență politică, e un om care a crescut sub ochii mei 20 de ani, are simț politic. În al doilea rând, în toate bătăliile politice pe care le-am condus a fost un partener onest și până la capăt, cum nu au fost mulți. Și am datoria morala să fiu lângă el. În al treilea rând, mă nemulțumește ideea cum că în spatele lui Busoi sunt cei răi, că este omul sistemului, că nu este cu personalitate, ca și cum am avea candidați eroi. Cred că este o investiție pentru viitor, cu orice investiție există risc, și cred că la acest Congres cel care va fi ales va avea șansa să ofere dimensiunile personalitățile sale", a spus Antonescu la Antena 3, după ce Bușoi și-a anunțat oficial candidatura.

Întrebat despre Ludovic Orban, celălalt liberal aspirant la șefia partidului, Antonescu a spus că este un candidat cu șanse considerabile.