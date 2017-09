Ponta, la DNA: "Am răspuns la toate"

Fostul premier Victor Ponta a fost audiat aproximativ patru ore, luni, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în calitate de martor într-un dosar de corupţie.

La ieșire, Ponta a refuzat să spună despre ce dosar este vorba, precizând însă că el nu se ocupă "cu denunţuri, delaţiunea".

"E procedura asta care durează foarte mult să transcriu. Mi-au fost puse întrebări ca martor, am răspuns la toate. Nu am voie să vă spun despre ce e vorba. Eu ştiu cel mai bine pe pielea mea diferenţa între politică şi justiţie. În politică ne batem, dar nu ne batem cu dosare. Deci nu am niciun fel de dorinţe, nici nu mă ocup cu denunţuri, delaţiunea. Am fost chemat ca martor, am spus ceea ce ştiu, dar eu nu confund bătălia politică... eu nu confund şi nu duc bătălia politică cu arme judiciare că s-a dus contra mea bătălia politică cu arme judiciare şi nu mi-a plăcut. Ce mie nu-mi place, altuia nu-i face", a declarat Ponta, la ieşirea din sediul DNA, citat de Mediafax.

Întrebat dacă Liviu Dragnea are vreun motiv de îngrijorare după această declarație, Ponta a răspuns: "Habar n-am".

Fostul premier a precizat totodată într-o scurtă postare pe Facebook: "Am fost invitat ca martor și am spus normal adevărul despre lucruri la care am participat din funcția de Prim Ministru - restul e cancan sau dezinformare".

La intrarea în sediul DNA, fostul premier a anunțat că a fost citat ca martor într-un dosar din 2014.

Întrebat dacă este vorba despre acelaşi dosar în care a fost audiat, săptămâna trecută, şi fostul premier Sorin Grindeanu, Ponta le-a replicat jurnaliştilor: "Văd că voi știți mai bine ca mine".

Potrivit unor surse, este vorba de dosarul Tel Drum, companie despre care Victor Ponta a spus public că este a lui Liviu Dragnea.

Fostul premier afirma recent într-un interviu că Dragnea i-a cerut pe când era vicepremier să treacă lacul Belina de la Apele Române la Consiliul Județean Teleorman și că a semnat hotărârea de guvern fără să știe că lacul va ajunge în final la Tel Drum.

În dosarul Tel Drum, procurorii au pus sub acuzare compania și o altă firmă, precum și pe reprezentanții lor, pentru fraudă cu fonduri europene.