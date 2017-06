Popică și seraiul care l-a cocoțat prefect

Nu toți pesediștii se preocupă să mai păstreze aparențele când vine vorba de unele numiri care se impun să fie „apolitice“. La cei 33 de ani, Eduard Popică nu s-a trezit peste noapte prefect de Vaslui. În spatele acestuia stau o serie de încrengături de rudenie și, implicit, politice, demne de seraiul sultanului Suleyman Magnificul. În timp ce guvernul Grindeanu continuă înlocuirea prefecților „tehnocrați“, în PSD s-au dus adevărate bătălii și jocuri de culise, printre oamenii de casă ai unor baroni locali cu state vechi și noul val de tineri politicieni pentru a reprezenta Executivul în teritoriu. Cel care a împăcat și „capra“ baronilor, și „varza“ tinerilor pesediști este Eduard Andrei Popică. Hușeanul Isabel Bogdan a fost înlocuit din funcția de prefect al Județului Vaslui cu ginerele lui Emil Savin, regele asfaltului vasluian. Cu siguranţă, talentul şi abilităţile sale l-au recomandat pentru această funcţie.

Eduard Andrei Popică, proaspătul prefect, nu a deţinut până în prezent vreo funcţie publică de conducere, însă nu este străin deloc de actul decizional din instituțiile publice. Este adevărat că „băiatul cu mușchi“, cum este Popică supranumit în Vaslui, nu a mai condus soarta unui județ până acum, dar acesta a cochetat cu funcțiile publice. Ginerele regelui asfaltului vasluian a fost șeful de cabinet al lui Andrei Puică, fost prefect. Cu toate astea, în cel mai sărac județ din România, Popică este considerat un jurist obscur, care nu a profesat niciodată ca avocat, dar care a debutat în administrația publică în 2013 ca și consilier juridic al Consiliului Județean Vaslui, grație conexiunilor politice ale familiei sale. Imediat după, ginerele unuia dintre cei mai importanți oameni de afaceri vasluieni, Emil Savin, patronul Transmir, firmă abonată la marile lucrări de infrastructură ale CJ Vaslui, a fost numit director al Cancelariei prefectului pesedist Andrei Puică. Procurorii DNA au descins, în 2015, la Prefectura Vaslui, unde singurul vizat a fost Andrei Puică, un apropiat al familiei Buzatu. DNA anunța, oficial, că efectuează cercetări în două cauze penale ce vizau suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție și a unor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, comise în perioada 2011-2015. Dacă până atunci atât Puică, cât și Popică afișau pe rețelele de socializare luxul desăvârșit în care huzureau, precum și vacanțele exotice în care mergeau, imediat după „năvala“ procurorilor DNA la prefectura vasluiană, cei doi s-au liniștit. Ba mai mult, actualul prefect a regresat la „umila“ calitate de consilier în cadrul Direcției Administrației Publice din CJ. Activitatea susținută de la TSD l-a recomandat pe Eduard Popică să ajungă pe un loc eligibil pentru Consiliu Județean, fiind ales consilier în iunie anul trecut.

Nașii lui Buzatu, finii lui Solomon

Dacă despre calitățile administrative ale noului prefect gurile rele au unele dubii, noul șef al județului are suficientă experiență în zona… familială. Eduard Andrei Popică a știut „în ce barcă să urce“, ajungând să se înrudească și cu toți decidenții locali. Socrul său, Savin, este bun prieten cu baronul PSD Dumitru Buzatu. Eduard Popică și soția sa, Mirabela, au botezat-o pe nepoata lui Dumitru Buzatu, fata lui Tudor Buzatu. Primul om din județul Vaslui și-a oficializat în 2016 relația cu Mirabela Savin, nași de cununie fiindu-le deputatul PSD Adrian Solomon, președintele Comisiei de Muncă, și soția acestuia. Bine ancorat la vârful PSD prin cumetriile sale cu importanți membri ai partidului, Popică este pasionat să pozeze ca un manechin, în special în cele mai exotice destinații externe, cu toate că se declară sărac lipit, ca majoritatea vasluienilor. Declaraţia de avere a celui care a reușit să pună mâna pe cel mai râvnit scaun din prefectură este goală. Prefectul nu are casă, nu are maşină, nu are terenuri, nici ceasuri, nici măcar vreun moped, iar ca director de cancelarie a câştigat 43.145 lei într-un an. Cu toate acestea, prin prisma averii socrului său, Popică este cel mai bogat prefect din România, cu o avere de multe milioane.

Rocade pe funcții

Antecesorul lui Popică, fostul prefect Isabel Bogdan, nu a fost păstrat la Prefectură, ci a fost strămutat la Casa de Pensii Vaslui. Acolo se va întoarce pe funcția de director, cel puțin deocamdată. În schimb, nașul lui Tudor Buzatu își va aduce, se pare, unul dintre cei mai buni prieteni de distracție înapoi la Prefectură. Eduard Popică intenționează să îl numească purtător de cuvânt al instituției pe Alexandru Barbu. Tesedistul Barbu este unul dintre partenerii de distracții și vacanțe costisitoare ale noului prefect, încă de pe vremea când lipeau cu spor, cot la cot, afișe în campaniile electorale pentru PSD. Răutăcioșii șușotesc că Alexandru Barbu, Isabel Bogdan și Eduard Popică au în comun, pe lângă petrecerile pe bani mulți, și zilnicele ședințe foto, postate apoi pe Facebook.