Portugalia a câștigat finala Eurovision

Portugalia a câştigat finala, cu melodia ”Amar Pelos Dois”, interpretată de Salvador Sobral, obţinând 758 de puncte, iar Bulgaria ajunge pe locul 2 cu 615 puncte, reprezentată de Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess".

România, reprezentată de Ilinca şi Alex Florea, cu piesa ”Yodel It!”, a ocupat poziţia a şaptea în clasamentul final, cu 282 de puncte, iar Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu melodia ”Hey Mamma”, locul al treilea, cu 374 de puncte.

„Trăim într-o lume în care muzica e ca la fast-food. Am câştigat pentru că eu cânt altfel de muzică. Să aducem înapoi muzica de calitate!”, a spus Salvador Sobral la înmânarea trofeului.

Marea Finală Eurovision 2017 s-a desfăşurat sâmbătă seară la Kiev, unde 26 de ţări au participat la acest concurs, organizat de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa.

Spectacolul a avut loc într-o sală cu o capacitate de 8000 de locuri, sală în care au defilat la începutul ceremoniei de deschidere toţi participanţii.

Ilinca și Alex Florea au reprezentat România la Eurovision 2017 cu piesa "Yodel It", intrând în concurs, în această a doua parte a show-ului, pe poziţia 20.

Au evoluat în concurs: IMRI (Israel), cu "I Feel Alive", Kasia Mo? (Polonia), cu "Flashlight", Naviband (Belarus), cu "Story of My Life", Nathan Trent (Austria), cu "Running On Air", Artsvik (Armenia), cu "Fly With Me", OG3NE (Olanda), cu "Lights and Shadows", Sunstroke Project (Republica Moldova), cu "Hey Mamma", Joci Pápai (Ungaria) cu "Origo", Francesco Gabbani (Italia), cu "Occidentali's Karma", Anja (Danemarca), cu "Where I Am". Au urmat Salvador Sobral (Portugalia), cu "Amar Pelos Dois", Dihaj (Azerbaidjan) cu "Skeletons", Jacques Houdek (Croația) cu "My Friend", Isaiah (Australia), cu "Don't Come Easy", Demy (Grecia) cu "This is Love", Manel Navarro (Spania), cu "Do It For Your Lover", JOWST (Norvegia), cu "Grab The Moment", Lucie Jones (Marea Britanie), cu "Never Give Up On You", Hovig (Cipru), cu "Gravity", Ilinca și Alex Florea (România) cu "Yodel It!", Levina (Germania), cu "Perfect Life", O.Torvald (Ucraina) cu "Time", Blanche (Belgia), cu "City Lights", Robin Bengtsson (Suedia), cu "I Can't Go On", Kristian Kostov (Bulgaria), cu "Beautiful Mess" și Alma (Franța), cu "Requiem".

În jurul orei 00:09 s-au deschis liniile de vot, artiştii preferaţi putând fi votaţi prin SMS sau prin aplicaţia Eurovision.

Reprezentanţii României au intrat în concurs la ora 23,37, cu melodia „Yodel It!”, pe care au interpretat-o reuşit, făcând un show plin de energie, care a fost, de altfel, răsplătit cu aplauzele publicului.

În urma primei semifinale a Eurovision care a avut loc marţi, la Kiev, s-au calificat în finală alte 10 ţări dintre cele 18 care au participat în acea etapă, respectiv: Republica Moldova, Azerbaidjan, Grecia, Suedia, Portugalia, Polonia, Armenia, Australia, Cipru şi Belgia.

Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare - Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia - sunt calificate, alături de ţara gazdă, Ucraina, direct în finală.

România a avut cele mai bune performanţe la acest concurs în 2005, la Kiev, cu locul 3 pentru Luminiţa Anghel & Sistem şi în 2010, la Oslo, unde Paula Seling şi Ovi au ocupat tot locul al treilea.

De asemenea, Mihai Trăistariu s-a clasat la Atena, în 2006 pe locul patru în concurs, cu melodia Tornero (cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision, 172 de puncte).