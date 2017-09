Quintus, ultima apariție publică: Viața mea a fost un roman

Mircea Ionescu Quintus spunea, în 17 martie 2017, atunci când a fost decorat la Palatul Cotroceni, că viața sa e un roman și și-a făcut datoria de român și ostaș. Fostul președinte al liberalilor povestea atunci că în viață nu a vrut să facă lucruri incorecte și a ales să trăiască fără compromisuri.

"Viața mea a fost un roman. Pentru că am trăit peste 100 de pagini tipărite. Am luat viața pe umerii mei și pe răspunderea mea încă de la 15 ani, atunci când bunul și valorosul meu părinte ne-a lăsat. De atunci am avut răspunderea familiei și el, tatăl meu, a murit sărac. Eu nu sunt sărac. Am o casă a soției mele de zestre în care stăm și cu retribuțiile pe care le primesc, avem tot ce ne trebuie.

Prin urmare, nu sunt sărac, dar nici nu am pus nimic deoparte. Eram vicepreședinte al Camerei Deputaților și m-am trezit cu două persoane frumoase care mi-au spus <<Dumneavostră sunteți avocat. Vrem să vă angajăm>>. Am spus <> . Ei mi-au spus că nu are importanță, doar pentru consultări. Aveam 10.000 de lei salariul, ei au spus că îmi oferă salariul un milion. Am crezut că nu aud bine. Ei ziceau <>.

Am spus <<Suntetți liberi>>. M-am ferit de compromisuri, de lucruri care mi s-au părut incorecte", declara, în data de 17 martie 2017, Mircea Ionescu Quintus.

Fostul președinte al PNL a vorbit și despre experiența sa de peste 50 de ani ca avocat.

"Mi-am împărțit romanul vieții în trei capitole și de fiecare dată am încercat să îmi slujesc oamenii, societatea și patria și mi-am făcut datoria că m-am pregătit pentru profesia de avocat. Cred că mi-am făcut datoria ca profesionist, 50 de ani am fost avocat, peste 30 și ceva de ani eram avocat sub regimul comunist și orice vorbă greșită te trimitea pe unde am fost și eu de altfel.

Mi-am făcut datoria ca român și ca ostaș. În 1938 am îmbrăcat haina militară și peste 7 ani am dat-o jos.Mi-a făcut datoria și am primit o înaltă distincție de război", a mai afirmat emoționat Mircea Ionescu Quintus.

Președintele Klaus Iohannis l-a decorat în luna martie 2017 pe Mircea Ionescu Quintus la împlinirea vârstei de 100 de ani, iar în data de 15 mai, șeful statului a semnat decretul privind înaintarea în grad de general-maior (în retragere) - cu două stele a fostului preşedinte al PNL Mircea Ionescu-Quintus.

Mircea Ionescu-Quintus, președintele de onoare al PNL, a murit vineri, la vârsta de 100 de ani.