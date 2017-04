Repunerea legală în vigoare a Constituției din 1923

Motivele care i-au determinat pe susținătorii monarhiei să inițieze demersul de a înainta o acțiune judiciară pentru constatarea nulității absolute a actului de instaurare a formei republicane de guvernământ și pentru restaurarea statului român modern au fost explicate pentru Cotidianul chiar de câțiva dintre semnatarii scrisorii deschise. Istoricii și juriștii care participă la întocmirea documentelor ce vor sta la baza acțiunii în instanță consideră că legal și istoric sunt îndreptățiți să-și ducă la bun sfârșit inițiativa și au nădejdea că vor găsi în Justiția românească magistrați „suficient de curajoși încât să vrea să intre în istorie“. La rândul său, scriitorul și politologul Stelian Tănase a afirmat că susține această inițiativă deoarece republica în România a eșuat, dar a menționat că, în opinia sa, scrisoarea ar fi trebuit să fie adresată Parlamentului.

„Suntem încă sub comunism“

Victor Rebengiuc, actor, semnatar al scrisorii

„Îi sprijin. Nu sunt eu inițiatorul. Am iscălit. Așteptăm să vedem. Nu cred că se va întâmpla mare lucru. Suntem încă sub comunism. Ce să facă? Să lase politicienii ugerul ăsta plin de lapte din mână?!“

„Un rege nu are favoriți“

Dan Marinca, medic, semnatar al scrisorii

„Eu cred că chestiunea e lămurită în ceea ce vedeți în scrisoare. Acum, căile judiciare și ce va fi în instanță rămân în sarcina avocaților noștri. Ca președinte al Clubului Monarhiștilor, organizație care are filiale în toate județele țării și în zeci de țări din Uniunea Europeană, am discutat demersul nostru cu membri din toate filialele. Crezul nostru este că republica este creația lui Iosif Vissarionovici Stalin și că a fost impusă de Uniunea Sovietică și de poporul rus. După ce am anunțat demersul nostru, am primit câteva zeci de telefoane de felicitare. Încă nu am primit înjurături, dar sunt sigur că vor veni de la republicani și comuniști.

Eu sunt medic și în cei peste 30 de ani de carieră m-am întâlnit cu oameni de la vlădică la opincă. Așa că sunt obișnuit cu toate felurile de reacție. Pot să spun că sunt imunizat la orice reacție. Vreau să știți că în 2013 am făcut prima paradă de 10 Mai din România, la Baia Mare. Când am pornit eram 300-400 de oameni. Pe măsură ce am mers prin oraș, oamenii au coborât de pe trotuare și ni s-au alăturat, astfel încât la final eram mult peste 1.000. La fel ni s-a întâmplat și la Cluj-Napoca, acum câțiva ani. Am pornit în paradă 1.000 sau 1.500 și la sfârșit eram 3.000. Așa că românilor s-ar putea să le placă să își aducă aminte că în timpul monarhiei constituționale nu s-a trăit chiar rău. E important să ne dăm seama că regele a domnit, nu a guvernat. Un rege nu are favoriți, cine să fie președinte la PND sau la PSD sau la alte partide, cine să conducă Parchetul și așa mai departe. El reprezintă statul. Toți președinții pe care i-am avut au fost clientelari pentru partidul din care au venit. De aceea, s-ar putea ca românii să prefere să revină la starea naturală a statului lor. În plus, eu cred că putem dovedi matematic faptul că Marea Adunare Națională nu putea să aibă cvorum, să aducă în câteva ore reprezentanți din toată țara. În acele vremuri transporturile funcționau altfel.“

„Vrem doar repunerea legală în vigoare a Constituției din 1923“

Marius Oprea, istoric, semnatar al scrisorii

„Am prezentat scrisoarea Casei Regale cam cu o săptămână jumătate înainte de Paște și am hotărât să o facem publică după ce trec sărbătorile. Deocamdată nu am înaintat acțiunea în justiție. Ca istoric, pot să vă spun că este un demers îndreptățit, deoarece atunci a fost un abuz al regimului sovieto-comunist, nu a existat cvorum pentru înlăturarea monarhiei. În cazul în care nu ni se va da câștig de cauză în instanță, sigur că vom apela la toate căile de atac. Este o cauză extrem de delicată. Istoric și legal, noi avem dreptate. Sigur că mulți cred că dacă ni s-ar da dreptate și s-ar întoarce monarhia, toate se vor întoarce cu susul în jos, dar nu ar fi așa. Cerem repunerea de principiu a statului conform Constituției din 1923, însă acest lucru nu va avea efecte retroactive, nu vor fi anulate actele emise în toți acești ani, pentru că s-ar crea o debandadă. Vrem doar repunerea legală în vigoare a Constituției din 1923.

Lucrăm într-o echipă, restrânsă, ce-i drept, de juriști și istorici, pentru a depune la instanță o cerere cât mai bine întemeiată. Suntem hotărâți să facem asta, fiindcă dacă tergiversăm, vom părea neserioși. Sperăm să existe 1, 2, 3 judecători suficient de curajoși încât să vrea să intre în istorie. Pentru că, nu-i așa, nu va conta cine cere, contează cine hotărăște. Majoritatea membrilor Convenției am votat pentru această petiție.

Nu am cerut Principesei Margareta să îl recunoască pe Prințul Nicolae ca Principe și Alteță Regală, nu suntem îndreptățiți să facem acest lucru. Am solicitat să reconsidere decizia și să se gândească. Facem acest lucru cu toată deferența. Este mai degrabă o dorință, nu batem cu pumnul în masă. Suntem îngrijorați de viitorul incert al Casei Regale în cazul în care petiția noastră ar avea câștig de cauză în justiție și s-ar reveni la Constituția din 1923. Aceasta este clară în ceea ce privește succesiunea în Casa Regală, iar Prințul Nicolae ar fi un urmaș legitimat al Regelui Mihai. Dar nu trecem peste dorința Domniei Sale.“

„Într-un stat de drept trebuie să fie posibilă o astfel de evaluare“

Antonie Popescu, avocat, semnatar al scrisorii

„Încă nu s-a elaborat un demers judiciar care să fie dat publicității, dar el va fi anunțat la momentul pe care semnatarii scrisorii de azi îl vor socoti potrivit. Dar le răspund unor critici și sceptici că din moment ce crimele comunismului, ale Revoluției din Decembrie 1989 sau din 13-15 iunie 1990 au devenit în sfârșit în situația de a fi investigate ca infracțiuni imprescriptibile după hotărârile CEDO, graţie demersurilor aparținând tot unui ONG – Asociația 21 Decembrie –, după ce s-a văzut că se poate face și dreptate în câteva cazuri precum Vișinescu, Ficior sau Ursu, după ce Procuratura Federației Ruse îşi permite să deschidă ancheta împotriva declarării independenței statelor baltice, după ce și mediul politico-judiciar din România începe să dezbată punerea sub anchetă a unor alegeri precum cele din 2009 (deși rezultatul acelui scrutin nu mai poate fi influențat în vreun fel), acțiuni care păreau în urmă cu ceva timp niște «utopii judiciare», după ce a fost posibilă și reconstituirea dreptului de proprietate asupra bunurilor furate de regimul comunist... într-un stat de drept trebuie să fie posibilă o astfel de evaluare și cred că a venit și momentul să fie analizate faptele și actele din 30 Decembrie 1947 și – de ce nu? – și altele asemenea, care au condus la răsturnarea ordinii constituționale a țării și la aservirea sa față de URSS, cu un lung cortegiu de crime.“

„Demersul trebuia făcut către Parlamentul României“

Stelian Tănase, scriitor, politolog

„Sunt de acord pe fond cu acest demers. Consider că în 1947 și, apoi, în 1989 a eșuat Republica. Monarhia a fost perioada de deschidere, de occidentalizare a României, însă cred că sunt mai multe probleme în această scrisoare. Ce legătură are petiția cu Prințul Nicolae? Demersul trebuia făcut nu către Principesa Margareta, ea nu are putere, că dacă avea, era pe tron, cât către Parlamentul României. Știți cum e. Copilul cu multe moașe. A fost o formă de compromis între organizațiile de acolo. Un demers pripit, care nu va avea finalitate. Nu cred că vor reuși, deși îi susțin. Republica comunistă și FSN-istă este ilegitimă. În 1947 a fost impusă cu forța de tancurile sovietice, fără referendum. Monarhia era foarte populară. În 1989 a fost aceeași situație. FSN a declarat republica, au stipulat-o în Constituție și nu am avut de ales. Erau două chestiuni diferite și au pus-o împreună, astfel încât nu puteam să fim de acord cu una fără cealaltă. A fost o șmecherie golănească, mizerabilă. Trebuia referendum pentru forma de guvernământ. Nu cred că va avea succes în zona politică, republicanii sunt dominanți. Nu avem o elită politică precum cea din 1866, când au adus un principe străin pe tron, împotriva propriilor interese. Acum avem o elită de maneliști și improvizați. Nu toți, unii sunt luminați, dar majoritatea nu. De asta sunt sceptic.“

”Un fals care 70 de ani a generat alte falsuri”

Marilena Rotaru, semnatar al scrisorii

Nu se poate clădi nimic durabil în afara legitimității și a legalității. Republica instalată prin minciună, șantaj și violență în 1947, este un fals care a generat vreme de 70 de ani, alte și alte falsuri. Zidul Berlinului va cădea cu adevărat atunci când vor dispărea toate efectele sistemului comunist instalat cu forța de către puterea sovietică în estul Europei. Altfel, rămâne o secvență de operetă plimbată pe toate ecranele lumii. Zidul Berlinului este o stare de spirit care n-a dispărut. În România numai revenirea la monarhia constituțională va putea marca dispariția vechiului sistem și încheierea procesului comunismului.

Regele Mihai a repetat adesea, fără să-l audă însă cine trebuia să-l audă:

”Monarhia constituțională a fost suprimată în 1947 de către o putere străină și agenții locali ai acesteia, fără ca poporul să-și poată spune cuvântul. A accepta această abolire ca un fapt împlinit, înseamnă a conferi legitimitate întregii perioade comuniste, fiecăruia dintre actele sale. Comunismul nu are nici un fel de legitimitate în România și, în consecință, aplicarea forțată a abdicării mele din 1947 este nulă și neavenită. (...) Un avocat din București (Eleodor Focșeneanu) a efectuat un studiu al problemei, cu numeroase referințe precise. El a ajuns la aceeași concluzie cu mine: din punct de vedere legal, România este tot o monarhie, iar șeful statului sunt tot eu! De aceea noua Constituție adoptată de România este complet lipsită de valoare, pentru bunul și simplul motiv că ea a fost elaborată de un organism ilegal, începând din 1947.”