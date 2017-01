Ridicarea MCV-ului mai așteaptă

Update Secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou, a declarat joi la Parlament că ridicarea MCV nu se va întâmpla în acest an. Mishou Paraskevi a precizat că vizita sa de acum are drept scop să vadă noul Guvern şi noul Parlament.

"Acum urmează să prezentăm raportul pe 2016 și am fost de acord să cooperăm pentru următoarea fază a anului viitor, dar în acest an nu se va întâmpla (ridicarea MCV — n.r.), este deja gata raportul. Următorii pași depind de ceea ce am spus. Am venit aici să transmit mesajul că dorim o colaborare strânsă pentru a ieși de sub MCV, dar aceasta depinde de munca Guvernului, a Parlamentului, de îndeplinirea tuturor criteriile stabilite, ca reformele să fie sustenabile și nu reversibile. Cred că suntem de acord că trebuie să lucrăm împreună pentru a atinge acest obiectiv", a spus Paraskevi Michou, după o întâlnire cu președinții Comisiilor juridice ale Camerei Deputaților și Senatului, Eugen Nicolicea, respectiv Șerban Nicolae, și vicepreședintele Camerei Rovana Plumb.

Oficialul a precizat că a venit să cunoască noul Guvern și noul Parlament, dar și pentru a transmite că raportul MCV va fi finalizat cel mai probabil în această lună.

"Nu am venit pentru concluzii, am venit în acest moment să văd noul Guvern, noul Parlament, este foarte recent. După cum știți, suntem în procesul de a finaliza raportul MCV și am venit pentru a transmite mesajul că raportul va fi finalizat cel mai probabil în această lună. Am venit aici să spun că este nevoie să continuăm progresele", a adăugat Paraskevi Michou.

Oficialul european a susținut că finalizarea MCV depinde de Guvernul României și de Parlament.

"După cum știți, anul acesta ne vom uita la ultimii 10 ani — la lucrurile bune și rele întâmplate, progresele făcute, dar avem nevoie ca progresele să continue și am spus că trebuie să lucrăm împreună. Ceea ce Comisia și președintele Juncker ar dori să vadă este să lucrăm pentru finalizarea MCV, dar acest lucru depinde de Guvernul României și de Parlament în a accelera, a merge în direcția corectă și nu reversibilă, de a merge mereu înainte și nu înapoi", a adăugat oficialul CE.

Întrebată dacă raportul MCV este numai pozitiv, aceasta a precizat: "Nu. Când am spus progrese făcute în ultimii zece ani m-am referit la instituțiile pe care le-am văzut construite, la structurile deja încorporate în sistem. Am văzut în acești zece ani, de asemenea, și pași înapoi și asta este ceea ce vrem să evităm în viitor. Nu pot acum să spun cum va arăta raportul, pentru că nu este finalizat, dar când mă uit la ultimii zece ani, în unele zone sunt foarte mari progrese, în alte zone sunt progrese, în câteva zone pot fi pași înapoi și încercăm să punem la dispoziție instrumentele pentru a merge în direcția progreselor".

Paraskevi Michou a avut joi dimineață o întâlnire cu ministrul Justiţiei, Florin Iordache, ministrul afirmând după întrevedere că România prezintă toate condițiile ca Mecanismul de Cooperare și Verificare să fie încheiat.