Simona Halep, încă un pas către titlu (Video)

Simona Halep s-a calificat vineri, fără emoții, în semifinalele Turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.775.745 dolari.

Simona a învins-o în sferturi pe estoniana Anett Kontaveit (68 WTA), jucătoare venită din calificări, cu scorul 6-2, 6-4, într-o oră și 20 de minute.

Grație acestui succes, jucătoarea româncă și-a asigurat un cec de 115.170 euro și 350 de puncte WTA.

''A fost un meci bun, dar cred că aș fi putut termina mai repede, însă am ratat o minge scurtă și am căzut un pic psihic. Ea și-a schimbat un pic jocul, a fost mai puternică, a revenit timp de câteva ghemuri și a jucat foarte bine. E foarte puternică, dar știam că dacă o împing în spate și lovesc mingea un pic mai înalt o deranjează. Cred că am stat bine în meci, dar am ratat câteva mingi scurte. Nu a fost o zi bună pentru mine la fileu, dar am fost puternică din spatele terenului'', a spus Halep meciul său cu Kontaveit.

''Cred că a fost cel mai bun meci al meu aici, sunt foarte mulțumită că pot să continui să câștig și să joc la cel mai înalt nivel al meu după ce am luat un titlu. Nu e deloc simplu. Mă simt bine, am jucat bine și am avut o atitudine bună pe teren'', a adăugat românca.

Simona consideră că joacă la turneul WTA de la Roma un tenis mai bun decât a făcut-o la Madrid, unde a câștigat titlul săptămâna trecută.

''La Madrid pot spune că nu am jucat cel mai bun tenis al meu, dar restul, atitudine, jocul de picioare, emoțiile, au fost la un nivel înalt, aici (la Roma) simt că joc un tenis mai bun, dar am mai puțină energie, deoarece am jucat atât de multe meciuri, dar mă simt cel mai bine în acest an. Vreau să păstrez această stare, chiar dacă voi pierde, chiar dacă voi câștiga, nu e ușor, știu asta, dar trebuie să am grijă și de corpul meu'', a afirmat Halep.

Românca va juca a treia ei semifinală la Roma, după cele din 2013 și 2015, cu Kiki Bertens.