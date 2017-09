Tăriceanu se face că nu observă scumpirea carburanților în doar 30 de zile

Prețul unui litru de motorină se apropie de pragul de 5 lei la pompă după ce la începutul acestei luni se situa undeva sub 4,5 lei. Acest salt de jumătate de leu în doar o lună își are explicația în introducerea supraaccizei la carburanți de la 15 septembrie, de creșterea cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, de care companiile țin cont când ajustează prețul final, dar și de o preconizată mărire din nou a supraaccizei, de la 1 octombrie, eveniment pregătit de benzinari prin creșteri succesive înainte de termen pentru a atenua șocul. Aceste creșteri cu peste 11% a prețului în mai puțin de 30 de zile nu s-au simțit însă în buzunarul președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. El a declarat că nu a văzut "nicio scumpire la carburant" de când s-a reintrodus supracciza, ci doar creșteri sau scăderi de prețuri, susținand că prețurile diferă foarte mult. „Nu pot să verific ce-mi spuneţi dvs. Eu vara aceasta am făcut 2.000 de km prin ţără şi am văzut că preţul diferă de la benzinărie la benzinărie“.

O reacție ciudată a avut-o și omologul său de la Camera Deputaților, Liviu Dragnea, când a fost chestionat de creșterea prețurilor la carburanți. "În cele din urmă, va fi bine", dă asigurări liderul social-democrat, care a vorbit şi despre scumpirile anunţate la gaze naturale şi electricitate.

Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, a anunţat, la finele lunii august, că accizele la combustibil vor creşte în două etape, de la 15 septembrie şi de la 1 octombrie, cu câte 0,16 lei pe litrul de combustibil. Acesta a spus că măsura va fi luată în etape, pentru a nu produce un şoc la nivelul consumului care poate genera creşteri de preţ. În România, se consumă anual aproximativ 7 miliarde de litri de carburanţi, din care 5 miliarde de litri motorină şi 2 miliarde de litri benzină.

În urmă cu câteva zile, senatorii din Comisia de buget au adoptat raportul la ordonanţa 25/2017 prin care a fost majorată acciza la carburanţi. Articolul privind majorarea a fost eliminat la propunerea PNL, dar votat cu siguranță și de parlamentarii din Alianța de guvernare. Întrebat despre decizia luată, Tăriceanu a răspuns: "Am văzut ce s-a întâmplat în comisia de buget din Senat şi nu sunt de acord. Sigur că este o preocupare firească. Atunci când am eliminat supraacciza, nu am văzut scăderi la preţurile la carburant. Am văzut doar o scădere a veniturilor la buget". Această declarație se bate cap în cap cu realitatea pentru că în ianuarie 2017, când supraacciza a fost scoasă, carburanții s-au ieftinit cu 12,4% iar media lunară a scăzut cu 7,2%.