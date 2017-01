”Trump este un negociator, nu un terminator”

De la desemnarea lui Donald Trump drept candidat al republicanilor la președinția SUA, propunerea acestuia de a construi un zid la granița cu Mexicul și, mai cu seamă, reducerea imigrației în SUA, au devenit mărul discordiei între cele două state.

Vineri, președinții Donald Trump și Enrique Pena Nieto au căzut de acord că nu sunt de acord, însă ca acest lucru nu trebuie să mai transpire în presa din cele două state. "În ceea ce privește zidul de la frontieră, ambii președinți au recunoscut diferențele lor clare și foarte publice cu privire la acest subiect sensibil și au agreat să rezolve aceste diferențe ca parte a unei discuții complete asupra tuturor aspectelor relației bilaterale. Cei doi președinți au agreat ca deocamdată să nu discute public acest subiect controversat", a arătat președinția mexicană într-un comunicat emis după o convorbire telefonică între Pena Nieto și Trump.

Și Trump a afirmat că discuția a fost ”foarte bună” și a reiterat intenția sa de a căuta "o relație justă" cu țara vecină. Joi, Nieto și-a anulat vizita în SUA programată pentru săptămâna viitoare, după ce Trump a semnat acordul pentru începerea construirii unui zid la frontiera cu Mexic.

Președintele mexican a fost acuzat de presă în 2016 că și-a plagiat teza de licență, iar în 2014 soția sa, o actriță de telenovele, a fost protagonista unui scandal, după ce s-a descoperit că dorea să achiziționeze o locuință de lux in SUA pe banii unui afacerist mexican. În plus, în campania electorală din 2012, Pena Nieto ar fi folosit o casă aparținând patronului unei companii mexicane importante.

Într-un stat în care cartelurile drogurilor fac făță până și armatei naționale, în care crimele sângeroase pentru delimitarea coridoarelor traficului de droguri sunt la ordinea zilei, unde autoritatea statului nu se mai poate impune în multe regiuni, unde corupția înăbușă încercările guvernului de a redobândi controlul și unde cetatenii simpli organizează de ani buni grupări de justițiari pentru a-și proteja familiile, poziția celui mai bogat mexican în disputa SUA-Mexic ar trebui cumpănită atent.

Cel puțin la fel de importantă ca și convorbirea Trump-Nieto a fost luarea de poziție a lui Carlos Slim, cel mai bogat mexican și, mai important, deținătorul publicației The New York Times. Cunoscand cel puțin la fel de bine ca și președintele Nieto vulnerabilitățile Mexicului, Slim s-a oferit să ajute guvernul de la Ciudad de Mexico să negocizeze cu Trump și le-a cerut mexicanilor, indiferent de simpatiile politice, să se ralieze poziției guvernului. Într-o conferință de presă rarisimă, Slim a declarat că Trump este un ”mare negociator, nu un «terminator»” și că dorește să ajute guvernul mexican în discuțiile cu noul președinte al SUA. Iar o prima poziție a lui Carlos Slim în această negociere cu Trump a fost să sublinieze că nu este de acord cu boicotarea de către mexicani a produselor fabricate in SUA și că o majorare la 20% a tarifelor americane pentru importul produselor mexicane va fi suportată de fapt de consumatorii din SUA.

Din 1994, Mexic, SUA si Canada sunt semnatare ale acordului de liber schimb nord-american (NAFTA). Președintele Donald Trump dorește, printre alte măsuri anti-migrație mult mai eficiente, să construiască un zid la frontieră cu Mexicul și subliniază de fiecare dată că guvernul mexican va fi cel care va plăti pentru acest zid.