Trump: ”Vom hotărî mersul Americii și al lumii pentru mulți ani”

Noi, cetățenii Americii ne-am alăturat unei acțiuni de a reclădi țara și de a reda viitorul poporului ei. Împreuna vom hotărî mersul Americii și al lumii pentru mulți, mulți ani. Vom înfrunta provocări. Vom înfrunta greutăți, dar o vom duce la capăt.

La fiecare patru ani be adunăm pe treptele astea pentru un transfer pașnic al puterii. Îi suntem recunoscători președintelui Obama și primei doamne Michelle Obama pentru amabilitatea lor de-a lungul acestui proces de tranziție. Au fost extraordinari. Mulțumesc.

Ceremonia de azi are o însemnătate speciala, pentru că azi nu doar transferăm puterea de la o administrație la alta, de la un partid la altul, ci transferăm puterea de la Washington DC. O redăm poporului.

Pentru prea mult timp, un mic grup de oameni din capitala noastră a avut parte de recompensele puterii, în timp ce poporul a suportat costul. Washingtonul a înflorit, însă oamenii nu au avut parte de această înflorire. Politicienii au prosperat, dar slujbele și fabricile au dispărut. Sistemul s-a protejat, dar nu i-a protejat pe oameni. Succesul lui nu a fost și succesul vostru. Triumful lui nu a fost si triumful vostru și, in în timp ce ei sărbătoreau în capitală, nu prea era nimic de sărbătorit în familiile împovărate din țară.

Schimbarea începe aici și acum, pentru că această clipă este a voastră. Vouă vă aparține. Este a tuturor sunt aici acum și tuturor celor care sunt în America. Este ziua voastră. Este sărbătoarea voastră. Iar țara aceasta, Statele Unite ale Americii, este țara voastră.

Ceea ce contează cu adevărat nu este cine are guvernul, ci dacă guvernul este al poprului. 20 ianuarie 2017 va fi în istorie ziua în care poporul a venit din nou la puterea acestei națiuni. Oamenii uitați ai acestei națiuni nu vor mai fi neglijați.

Toata lumea va asculta cum, ați venit cu zecile de de milioane pentru a lua parte la acest moment istoric, așa cum lumea nu a mai văzut. În centrul acestei mișcări este o o convingere, aceea că un stat exista pentru a fi în slujba cetățenilor. Americanii vor școli bune pentru copiii lor, vor cartiere sigure pentru familiile lor și slujbe bune.

Sunt revendicări firești al unui popor cinstit și al unui public onest. Însă prea mulți dintre cetățenii noștri au parte de un altfel de realitate. Mamele și copiii sunt înghițiți de sărăcie, fabricile ruginite par pietre de mormânt de-a lungul țării, sistemul de învățământ se îneacă în bani, dar tinerii minunați nu au parte de educație. Iar infracțiunile și drogurile au luat multe vieți și au lipsit țara noastră de un potențial inimaginabil.

Acest carnagiu al americanilor se oprește aici si acum. Suntem o nație și durerea tuturor este si durerea noastră. Visul lor este și visul nostru, iar reușita lor va fi si reușita noastră. Avem o singură inimă, un singur cămin și un singur destin glorios. Jurământul pe care îl depun azi este unul în fața tuturor americanilor. Timp de decenii am îmbogățit companiile străinilor în dauna industriei americane, am subvenționat armatele altor țări și am permis o sărăcire a propriei armate.

Am apărat alte țări, în loc să ne apărăm propria țară. Am cheltuit mii de miliarde în timp ce infrastructura Americii s-a ruinat. Am îmbogățit alte țări, le-am dat încredere și putere, în timp ce țara noastră și-a văzut încrederea și puterea pierzându-se în zare.

Una câte una, fabricile s-au închis și au părăsit țara, fără să se gândească la milioanele si milioanele de americani care au fost uitați. Averea clasei noastre de mijloc a fost jefuită și împărțită în restul lumii. Dar acesta este trecutul, iar noi trebuie să privim spre viitor.

Ne-am adunat aazi, aici, pentru a fi auziți în fiecare oraș și în fiecare capitala, în fiecare cancelarie. De acum înainte, țara noastra va avea o altă viziune. De acum înainte va fi doar America înainte de toate. Orice decizie comercială, fiscală, în privinta imigrației sau a relațiilor externe va fi în favoarea muncitorilor americani și a familiilor lor. Trebuie să ne apărăm granițele în fața țărilor unde se fabrică produsele noastre, care ne fură companiile și ne distrug slujbele.

Protecția va duce la prosperitate și putere. Voi lupta pentru voi cu toată puterea mea. Nu vă voi dezamăgi.

America va începe să câștige din nou, mai mult ca niciodată. Va vom aduce înapoi slujbele. Vă vom reda frontierele și prosperitatea. Vă vom da înapoi visurile.

Vom construi noi drumuri, poduri și aeroporturi, tuneluri și căi ferate de-a lungul țării. Vom scoate poporul din dependența de sistemul social și îl vom pune la lucru, reconstruind națiunea cu forță de muncă americană.

Vom respecta reguli simple, vom cumpăra produse americane și com închiria produse americane. Vom vrea să fim prieteni cu națiunile lumii, dar respecând principiul că națiunile lumii vor să pună pe primul loc propriile interese. Nu vom dori să impunem principiile noastre nimanui, dar le vom lăsa să fie un exemplu. Vom străluci pentru toate națiunile de cum încolo.

Ne vom întări vechile alianțe și vom șterge de pe fața pământului radicalismul islamic. La baza politicilor noastreva fi loialitatea față de Statele Unite ale Americii, care se va dovedi a fi loialitatea unuia față de celălalt.

Când ești patriot nu ai cum să pierzi. Biblia ne spune cât de bine este când poporul lui Dumnezeu este unit. Trebuie să fim drepți cu noi înșine, să vorbim cinstit despre neînțelegeri. Când este unită, America este de neoprit.

Nu trebuie să ne fie frică. Suntem apărați și întotdeauna vom fi apărați. Suntem apărați de bărbați și femei din armata și din poliție. Și, cel mai important, suntem apărați de Dumnezeu.

În cele din urmă, trebuie să vrem mai mult și să visăm la mai mult. De aici, din America, vedem că o națiune nu poate supraviețui decât dacă luptă. Nu vom mai accepta politiceni care vorbesc, dar nu acționeaza, care se plâng și nu fac nimic.

Vremea vorbelor goale a trecut. Acum a venit vremea acțiunii. Nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu se poate. Nicio provocare nu poate bate spritul luptător al Americii. Nu vom da greș.

Țara noastră va prospera din nou. Suntem la începutul unui nou mileniu, gata să dezlegăm misterele spațiului, să scăpăm Pământul de boli și sa alimentăm energiile, industria, tehnologia zilei de mâine.

Ne va conduce o noua mândrie națională, ne va ridica privirea și ne va vindeca rănile. E momentul să ne amintim de exemplul soldaților nostri, că, indiferent că suntem albi sau negri, cu toții avem acelasi sânge roșu de patrioți.

Ne vom bucura de aceleași libertăți. Și onorăm cu toții același drapel american. Și, fie că s-a născut un copil în Detroit sau în preeria din Nebraska, ei s-au născut sub același cer. Își hrănesc inima cu aceleași visuri și sunt însuflețiți de același creator.

Deci, pentru toti americanii din toate orașele, îndepărtate sau apropiate, de la un munte la altul, de la un ocean la altul, ascultați aceste cuvinte: nu veți mai fi uitați.

Vocea voastră, speranțele voastre, visurile voastre vor defini destinul Americii. Curajul vostru, bunătatea și iubirea ne vor călăuzi. Împreună vom face America din nou puternică. Vom face America bogată. Vom face America din nou mândră. Vom face din nou America sigură. Și da, vom face America măreață din nou. Vă mulțumesc. Fiți binecuvântați. Dumnezeu să binecuvânteze America.