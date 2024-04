Viaţă de roman. A murit una dintre cele mai controversate vedete ale Americii

Fostul superstar al fotbalului american O.J. Simpson, al cărui proces pentru o dublă crimă, în 1995, a captivat America înaintea achitării sale, a murit de cancer la vârsta de 76 de ani, a anunţat joi familia sa, transmite AFP.

„Pe 10 aprilie, tatăl nostru, Orenthal James Simpson, a murit în urma luptei sale cu cancerul. Era înconjurat de copiii şi nepoţii săi”, a scris pe X familia celui care a fost considerat unul dintre primele superstaruri de culoare din Statele Unite.

Fostul star din NFL, care a avut apoi o carieră în cinema, a fost găsit nevinovat de uciderea, în 1995, a fostei sale soţii şi a unui prieten al acesteia la Los Angeles, după „procesul secolului”, care a fost foarte mediatizat şi a avut o mare încărcătură din punct de vedere rasial.

Dezbaterile au captivat ţara, iar verdictul de exonerare a lui O.J. Simpson stârneşte în continuare controverse, după aproape 30 de ani.

Născut la San Francisco la 9 iulie 1947, el a fost crescut de către o mamă singură, abandonat de către tatăl său la vârsta de cinci ani.

Suferind de rahitism în coplărie, el devine mai târziu un atlet ieşit din comun şi realizează o carieră strălucitoare în Liga Naţională de Fotbal American (NFL). El este încoronat drept jucătorul anului 1973, la echipa Buffalo Bills (nord-est).

Supranumit ”The Juice” – din cauza iniţialelor care corespund ”Orange Juice” -, el se bucură de o popularitate uriaşă, pe care şi-o păstrează mult timp după încheierea carierei sportive, la sfârşitul anilor ’70.

Înainte de a părăsi sportul este solicitat de cinema şi televiziune, în serialul ”Roots” (1977), şi-i încântă pe publicitari cu vocea sa uşor gravă.

Prezenţa sa naturală pe ecran îl conduce mai târziu la o carieră de comentatori sportiv.

În 1985, se căsătoreşte, în a doua sa căsătorie, cu Nicole Brown, care-i dă doi copii, şi duc o viaţă opulentă. Ei divorţează în 1992.

În timp ce se îndepărtează treptat de lumina proiectoarelor, O.J. Simpson revine în centrul actualităţii ca personajul principal al unuia dintre cele mai fascinante dosare judiciare ale secolului al XX-lea în Statele Unite.

La 12 iunie 1994, Nicole Brown este descoperită moartă la Los Angeles, într-o baltă de sânge, alături de corpul prietenului său, Ronald Goldman, şi el asasinat sălbatic.

După o urmărire de mai multe ore pe autrostrăzi în Los Angeles, urmărită în direct de camere de televiziune care filmează din elicopter, Simpson este arestat de poliţie.

Analize genetice identifică sângele lui Simpson la locul crimei, al victimelor în maşina sa şi acasă.

”O.J,” îşi clamează nevinovăţia, dar este inculpat de crimă dublă.

Un an mai târziu, după un proces cu mare spectacol, transmis de asemenea în direct la televiziune, un juriu din Los Angeles îl achită.

Această hotărâre provoacă un val de indignare în Statele Unite şi împarte opinia între afroamericani şi albi, la trei ani după revolte rasiale sângeroase în megalopolisul californian.

Fostul jucător este găsit apoi vinovat de moartea celor două victime într-un proces civil, în 1997, şi este condamnat să plătească despăgubiri în valoare de peste 33 de milioane de dolari familiilor acestora – ceea ce nu va face niciodată.

El se instalează apoi în Florida (sud-est), unde bunurile îi sunt la adăpost de o confiscare care să pună în aplicare hotărârea tribunalului civil din Califronia, în cealaltă parte a ţării.

Însă nu dispare din spaţiul public şi apare… la un congres al pasionaţilor de crime în serie.

În 2007 face să se vorbească din nou despre el în cronici judiciare, după ce este arestat la Las Vegas cu privire la un jaf de suveniruri sportive împreună cu cinci acoliţi,. într-un hotel-cazinou din oraş, sub ameninţarea armei.

La începutul lui octombrie 2008, este găsit vinovat de 12 capete de acuzare şi condamnat la o pedeapsă de la nouă la 33 de ani de închisoare.

El se afla din 2017 în eliberare condiţionată.

În pofida faptului că datora zeci de milioane de dolari familiilor fostei sale soţii şi partenerului acesteia, legea l-a autorizat să-şi păstreze pensia de retragere ca fotbalist profesionist, de 25.000 de dolari pe lună.

O.J. Simpson Dead? Let’s not forget that smirk he had when trying the gloves on 😳 pic.twitter.com/4odUT7WUeh

O. J. Simpson had a very complicated life after his football career, despite everything that happened there is no denying he was one hell of a player

pic.twitter.com/d1eSfBvazp

— MLFootball (@_MLFootball) April 11, 2024