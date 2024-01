Al doilea câine nou sosit în haita lui Kopic

Dinamo are cuțitul la os și o imensă nevoie de cât mai multe puncte în partidele rămase din sezon regulat, pentru a intra cu o zestre acceptabilă în play-out. Obiectivul său este evitarea retrogradării, alb roșii ocupând în prezent penultimul loc, retrogradabil. Însă mult trâmbițata campanie de achiziții spectaculoase, menită să dea forță lotului dinamovist, este deocamdată doar vorbărie fără nici un suport concret. Un singur jucător din numeroșii pe care i-au abordat șefii lui Dinamo a spus da și a semnat: fundașul macedonean Velkovski. Un jucător bun, dar prea puțin pentru ca alb-roșii să devină tot mai competitivi. După o grămadă de refuzuri marți, 16 ianuarie, antrenorul Zeljko Kopic a anunțat al doilea transfer oficial făcut de echipa sa, un mijlocaș croat, Domagoj Pavicic, ultima dată în Grecia, la Aris Salonic. Acolo, însă, nu a mai prins un meci din septembrie 2023 și a bifat doar șase jocuri în tot sezonul, cum la fel s-a întâmplat și la precedentul club unde fusese legitimat, Konyaspor din Super Lig în Turcia. Totuși, mijlocașul are un CV interesant, fiind un jucător format de cel mai renumit club croat, Dinamo Zagreb, cu care a adunat patru titluri de campion. De asemenea, mai are două cupe cu Dinamo Zagreb plus alte două cu Rijeka. Despre compatriotul său, antrenorului Zeljko Kopic a spus „Domagoj este un fotbalist care a crescut la academia lui Dinamo Zagreb. Este un fotbalist cu abilități tehnice excelente și înțelege foarte bine jocul. Sunt ferm convins că el se va potrivi foarte bine în echipa noastră”.

Problema este că în weekend, la reluarea sezonului regulat din SuperLiga, nici Pavicic, și nici Velkovski nu vor fi pe teren la partida de la Ploiești, cu Petrolul. În aceste condiții, Kopic trebuie să își facă echipa tot cu cei din garda veche rămași, pentru că la Dinamo a avut loc și o curățenie destul de consistentă a lotului, plecând mai mulți jucători.