(VIDEO) Atacul Iranului. „200 de drone ucigaşe, rachete balistice şi de croazieră”

Fierbe mare în Orientul Mijlociu, Iranul a lansat în noaptea de sambata spre duminica 200 de drone şi rachete către Israel, dintre care „marea majoritate” a fost interceptată fără consecinţe grave, doar o bază militară suferind „pagube minore”, a anunţat un purtător de cuvânt al armatei israeliene, transmite AFP.

„Regimul din Iran a lansat o serie masivă de 200 de drone ucigaşe, rachete balistice şi rachete de croazieră”, a declarat contraamiralul Daniel Hagari într-o alocuţiune televizată, subliniind că atacul este încă „în desfăşurare”.

„O serie de rachete iraniene au căzut pe teritoriul israelian, provocând pagube minore la o bază militară, dar fără a face victime”, a adăugat el.

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenţă duminică, la cererea Israelului.

„Intenţionăm să organizăm reuniunea mâine la 16:00” (20:00 GMT), a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al misiunii diplomatice malteze care deţine preşedinţia Consiliului în aprilie.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a declarat sâmbătă că „condamnă cu fermitate escaladarea gravă” reprezentată de atacul Iranului asupra Israelului şi a cerut „încetarea imediată a acestor ostilităţi”.

