Black Friday: Tinerii nu ratează cumpărăturile

Pe măsură ce Black Friday se apropie, un sondaj recent realizat de Klarna, rețeaua globală de plăți și destinație de cumpărături bazată pe inteligență artificială, relevă intențiile și preferințele de cumpărare ale românilor. Sondajul, care a inclus 1.016 participanți, arată că un număr semnificativ de respondenți se pregătesc pentru ofertele de Black Friday, relevă un comunicat remis cotidianul.ro.

Potrivit sondajului, 81% dintre respondenți au indicat că intenționează să facă unele cumpărături în timpul Black Friday sau Black Week. De asemenea, datele sondajului demonstrează entuziasmul remarcabil în rândul tinerilor. Un impresionant procent de 91% dintre respondenții din Generația Z și 87% dintre Millennials și-au exprimat intenția clară de a face cumpărături de Black Friday.

Sondajul a mai scos la iveală faptul că o parte substanțială dintre respondenți au decis deja ce vor să cumpere în timpul Black Friday. Astfel, 17% dintre respondenți au declarat că știu exact ce vor să achiziționeze, 28% au o idee generală și 29% au cel puțin o idee minimă despre ceea ce ar dori să cumpere. Doar 25% dintre respondenți sunt încă nesiguri cu privire la achizițiile lor.

Întrebați despre așteptările lor în legătură cu Black Friday, românii au împărtășit sentimente variate. 35% dintre ei cred că este o oportunitate grozavă de a obține oferte bune, în timp ce un procent egal se așteaptă la scăderi mari de preț. Un procent semnificativ de 42% dintre respondenți subliniază importanța de a face achiziții responsabile, subliniind că vor cumpăra doar ceea ce se încadrează în bugetul lor. De asemenea, doar un mic procent dintre respondenți (11%) anticipează cheltuieli peste posibilitățile lor, în timpul vânzărilor de Black Friday. Acest lucru reflectă un sentiment de precauție și responsabilitate, demonstrând că românii se pregătesc pentru acest eveniment de cumpărături cu rațiune și conștientizare.

Studiul oferă o perspectivă relevantă asupra comportamentului de cumpărare al românilor în perioada ofertelor de Black Friday. „Vedem că un procent semnificativ de 36% dintre respondenți acordă prioritate cumpărăturilor inteligente prin achiziționarea de produse pe care le-ar fi cumpărat oricum, dar la un preț mai prietenos cu bugetul lor, în timpul ofertelor de BF. Această înclinație devine mai pronunțată pe măsură ce consumatorii înaintează în vârstă, întărind ideea că Black Friday este un moment pentru cumpărături prudente și vânătoare pentru cele mai bune oferte“, precizează aceeași sursă.

„Pe măsură ce intrăm în sezonul cumpărăturilor de Black Friday și de Sărbători, este remarcabil să asistăm la nivelul ridicat de entuziasm în rândul consumatorilor români – în special Generația Z și Millennials, care așteaptă cu nerăbdare cumpărăturile de BF.

Este clar că generațiile de astăzi abordează Black Friday atent și strategic. Un număr semnificativ de respondenți dedică o atenție deosebită cumpărăturilor inteligente, acordând prioritate produselor pe care oricum le-ar fi achiziționat, dar la un preț mai accesibil cu bugetul lor. La Klarna, susținem această abordare pragmatică a cumpărăturilor. Serviciile noastre de Buy Now Pay Later le permit consumatorilor să facă alegeri bine informate, să-și planifice cheltuielile și să profite de oportunități fără a suporta costuri suplimentare, permițându-le să își asigure ceea ce au nevoie la un preț mai atractiv”, afirmă Lukasz Dwulit, Head of Klarna CEE.

Pentru cei care doresc să facă achiziții semnificative, sondajul a indicat că 61% dintre respondenți așteaptă ofertele de Black Friday pentru a cumpăra articole mai scumpe, cum ar fi electronice, bijuterii și mobilier. Acest sentiment a fost deosebit de puternic în rândul generației Z și al femeilor, cu 71% și, respectiv, 63%.

Sondajul a oferit și perspective asupra categoriilor de produse de care românii sunt interesați în timpul vânzărilor de Black Friday. Cele mai căutate categorii includ:

Electronice (56%)

Îmbrăcăminte și încălțăminte (49%)

Produse pentru copii (28%)

Produse de frumusețe (24%)

Bijuterii și accesorii (21%)

Pe măsură ce consumatorii se pregătesc pentru ofertele de Black Friday, cumpărăturile online par să fie alegerea preferată de români, 65% plănuind să cumpere online produse pentru copii, 60% îmbrăcăminte și încălțăminte și un impresionant 79% electronice.

Informațiile au fost obținute din cercetarea de piață a Klarna, realizată în colaborare cu Nepa. În total, au participat 1.016 respondenți. Dimensiunile eșantionului sunt reprezentative la nivel național, incluzând atât utilizatori Klarna, cât și non-utilizatori Klarna, și au fost selectate de agenția Nepa.