BREAKING (VIDEO) Atac armat la Moscova: Cel puțin 40 de morți

UPDATEO a doua explozie a fost auzită vineri la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei, unde anterior s-a înregistrat un atac armat comis de persoane neidentificate, au relatat agenţiile de presă ruse, citate de Reuters.

Autorităţile ruse au anunţat că au întărit măsurile de securitate pe aeroporturile şi gările din Moscova, potrivit surselor citate.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anulat toate evenimentele publice în capitala rusă în acest sfârşit de săptămână.

„Am decis să anulez toate manifestările sportive, culturale şi alte evenimente în masă la Moscova în acest weekend”, a transmis Sobianin pe aplicaţia Telegram.

UPDATE Forțele speciale ruse iau cu asalt clădirea, după mai mult de o oră de la atac.

UPDATE Aproximativ o sută de oameni au fost scoși din subsolul Clădirii Crocus şi se lucrează la salvarea persoanelor de pe acoperiş.

Cel puțin 50 de ambulanțe au fost trimise la locul atacului.

UPDATE

„Se presupune că atacatorii au deschis focul la intrarea în clădire în timpul unui concert, folosind arme automate, iar apoi a început un incendiu în clădire”, au declarat serviciile de urgență.

UPDATE

Un martor ocular a declarat pentru canalul Mash Telegram că au fost „cel puțin cinci” atacatori și că aceștia erau „bărboși”.

„Se comportă ca niște luptători antrenați și instruiți”, se arată în relatarea respectivă. „În momentul intrării în clădire, paznicii și oamenii care stăteau la ușă au fost uciși. Apoi au blocat intrarea principală”.

UPDATE Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a calificat atacul drept o „mare tragedie”.

UPDATE Potrivit celui mai nou bilanț, sunt cel puțin 40 de morți.

Atac armat la Moscova

Agenția de presă rusă de stat RIA Novosti a relatat că mai mulți bărbați înarmați au tras focuri de armă vineri într-o sală de concerte din Moscova,.

RIA Novosti a declarat că cel puțin trei persoane în uniforme de luptă au tras cu armele.

Agenția de știri de stat Tass a relatat, de asemenea, că s-au tras focuri de armă la Crocus City Hall, o imensă sală de concerte situată la marginea vestică a capitalei ruse.

Mai multe alte instituții media rusești au raportat împușcăturile și au spus că centrul comercial era în flăcări.

Un videoclip postat pe canalele aplicației rusești de mesagerie a arătat coloane uriașe de fum negru ridicându-se deasupra clădirii.

Cel puțin 12 persoane ar fi fost ucise și 35 rănite, a precizat canalul Telegram Baza, fără a oferi mai multe detalii.

„Evacuarea persoanelor este în curs de desfășurare”, au declarat serviciile de urgență pentru agenția de presă TASS.

Crocus City Hall este un loc popular pentru concerte, situat în apropierea unui centru comercial.

